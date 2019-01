Stout développe ses opérations de banque d'investissement en Europe





CHICAGO, 7 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Stout, cabinet de conseil mondial, annonce l'ouverture de ses nouveaux bureaux en Allemagne. Basé à Berlin, le troisième bureau de Stout en Europe fournira des services transfrontaliers de fusions, d'acquisitions, de financement par actions, et de financement par emprunt pour l'Allemagne et les régions de marché d'Europe occidentale, d'Europe de l'Est et des pays nordiques.

Parallèlement à cette annonce, Stout accueille Mathis Wilke au poste de directeur général pour diriger les bureaux et agir en tant que membre principal de l'activité mondiale dédiée aux technologies, aux médias et aux télécommunications (TMT). Mathis apporte une expertise approfondie en matière de fusions, d'acquisitions et de financements internationaux dans de nombreux secteurs, avec un accent placé sur les TMT. En outre, Mathis fera intervenir son réseau étendu en Chine élargie et travaillera en étroite collaboration avec les bureaux de Stout de la région dans le cadre de transactions sino-européennes.

Stout accueille également Kevin Kissner au poste de vice-président du groupe de banque d'investissement et en tant que membre de l'activité mondiale dédiée aux TMT. Il est également basé à Berlin. Son expérience en matière de banque d'investissement inclut les fusions et acquisitions, ainsi que la finance d'entreprise et la finance à effet de levier. Chez Stout, Kevin fera intervenir son expérience pour fournir également aux sociétés à croissance élevée des solutions personnalisées de financement par actions et par emprunt.

« L'Allemagne est la quatrième plus grande économie mondiale, et sa capitale Berlin a émergé en tant que plateforme européenne pour les sociétés à croissance élevée et les divisions technologiques de leaders de marchés mondiaux au sein de tous les secteurs », a déclaré Mathis. « Je suis enchanté de contribuer à faire progresser l'expansion européenne de Stout et son engagement en Allemagne. »

« C'est le moment idéal pour établir la marque Stout en Allemagne », a déclaré Nick Jachim, directeur du groupe de banque d'investissement de Stout. « L'économie est diversifiée, et Berlin attire des taux d'investissement records. Grâce à son expérience en matière de technologies et à un réseau mondial robuste, Mathis constitue un ajout idéal au sein de notre équipe, et accélérera certainement notre croissance internationale. »

À propos de Stout

Stout est un fournisseur indépendant leader de services de banque d'investissement, de conseils de valorisation, de conseils en litiges, et de conseils en gestion. Grâce à 21 bureaux à l'échelle mondiale, nous desservons un éventail de clients, qu'il s'agisse de grandes sociétés ou d'entreprises privées dans de nombreux secteurs à travers le monde. Nos clients et conseillers s'appuient sur notre expertise de premier plan, nos connaissances sectorielles approfondies, et notre réactivité inégalée sur des sujets complexes. En savoir plus sur stout.com.

Stout est un nom commercial de Stout Risius Ross, LLC, Stout Advisors SA, Stout Gmbh, Stout Bluepeak Asia Ltd., et Stout Risius Ross Advisors, LLC, courtier négociant inscrit à la FINRA et société membre de la SIPC. Les termes « Stout » ou la « société » se rapportent à un ou plusieurs cabinets de conseil indépendants.

