Apprenez à reconnaître les symptômes : Conseils pour déceler les signes et gérer les maladies cardiaques chez le chien





GUELPH, ON, le 7 janv. 2019 /CNW/ - Le coeur est l'organe responsable d'acheminer et de faire circuler le sang dans tous les tissus et organes du corps de la plupart des animaux. Les maladies acquises affectant les valvules cardiaques ou le myocarde peuvent to?t ou tard entrai?ner une de?faillance cardiaque et un de?bit sanguin insuffisant. Les deux maladies les plus courantes qui affectent nos compagnons canins sont la valvulopathie mitrale et la myocardiopathie dilate?e.

Comment les maladies cardiaques sont-elles diagnostique?es?

Un examen physique complet incluant l'e?coute du coeur et des poumons a? l'aide d'un ste?thoscope permet a? votre ve?te?rinaire de de?terminer si votre chien est potentiellement atteint d'une maladie cardiaque. Un indice d'une condition cardiaque anormale est la pre?sence d'un souffle cardiaque cause? par une de?ge?ne?rescence des valvules cardiaques et une circulation sanguine anormale entre les cavite?s cardiaques (voir la Figure 1).

Votre ve?te?rinaire peut e?galement recommander des radiographies (rayons X) de la poitrine afin de confirmer un diagnostic de maladie cardiaque; cette proce?dure permet d'e?valuer la taille du coeur et l'e?tat des poumons. De plus, un e?lectrocardiogramme (ECG) peut e?tre utilise? pour e?valuer la pre?sence d'irre?gularite?s dans le rythme cardiaque. Pour les cas plus complexes, votre ve?te?rinaire peut vous diriger vers un spe?cialiste en cardiologie ve?te?rinaire et recommander une e?chocardiographie.

Quelle est la diffe?rence entre une maladie cardiaque et une insuffisance cardiaque?

Il est important de savoir que le diagnostic d'une maladie cardiaque ne signifie pas que votre chien souffre d'une insuffisance cardiaque. De nombreux patients de?veloppent uniquement des le?sions valvulaires mineures et a? e?volution lente qui n'ont aucun effet sur leur qualite? de vie. Cependant, vous devriez surveiller votre chien afin de de?celer tout changement. Les sympto?mes les plus fre?quents associe?s a? l'insuffisance cardiaque congestive comprennent notamment :

La toux

Un manque d'e?nergie et une intole?rance a? l'exercice

Une respiration irre?gulie?re et rapide

Une perte d'appe?tit

Une perte de poids

Une enflure abdominale

Comment les maladies cardiaques peuvent-elles e?tre ge?re?es?

Les maladies cardiaques peuvent e?tre traite?es et votre e?quipe ve?te?rinaire peut vous proposer un plan de traitement approprie? pour votre animal. Il est important de planifier des examens re?guliers une ou deux fois par anne?e afin d'e?valuer les progre?s de votre chien. La bonne nouvelle est que gra?ce aux dernie?res recherches et aux plus re?centes options de traitement, il est maintenant possible d'ame?liorer le taux de survie et la qualite? de vie des patients affecte?s. Gra?ce aux conseils professionnels de votre ve?te?rinaire et a? votre vigilante attention, votre animal de compagnie pourra souvent profiter d'une vie longue et sans inconfort.

SOURCE Institut canadien de la santé animale

