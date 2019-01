4D pharma et MD Anderson Cancer Center vont évaluer les produits biothérapeutiques vivants pour les tumeurs solides





4D pharma plc (AIM : DDDD) et l'université du centre médical contre le cancer MD Anderson du Texas (University of Texas MD Anderson Cancer Center) ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique visant à évaluer le portefeuille de produits oncologiques biothérapeutiques vivants de 4D dans le cadre d'une large gamme de cancers.

Cette alliance réunit les capacités de recherche clinique et de médecine translationnelle de MD Anderson et l'expertise de 4D en termes de découverte et de développement de produits biothérapeutiques vivants. La collaboration portera dans un premier temps sur l'évaluation du principal médicament candidat en oncologie de 4D, MRx0518, en tant que traitement potentiel des tumeurs solides.

La première étude clinique, une étude ouverte de phase I de MRx0518, menée en association avec Keytruda® et en collaboration avec Merck & Co, Inc, Kenilworth, New Jersey, États-Unis, a été lancée et devrait démarrer prochainement. L'étude va recruter un total de 132 patients atteints d'un cancer métastatique dans différentes histologies (cancer bronchique non à petites cellules, carcinome rénal, cancer de la vessie et mélanome) chez lesquels un traitement anti-PD-1 antérieur a échoué.

Des études ultérieures sont également prévues dans le cadre de cette collaboration, notamment l'utilisation de MRx0518 en association avec la radiothérapie corporelle stéréotaxique (SBRT) pour le traitement du cancer du pancréas.

Duncan Peyton, président-directeur général de 4D, a commenté à ce sujet : « Cette alliance fournira une base solide et à long terme pour le développement des produits biothérapeutiques vivants de 4D contre le cancer ».

Et d'ajouter : « L'étude en cours, qui sera l'un des premiers programmes de produits biothérapeutiques vivants à parvenir à la clinique dans le domaine de l'immuno-oncologie, représente une étape importante dans le développement de MRx0518 et l'élargissement de la franchise des produits oncologiques de 4D. Nous avons hâte de continuer à travailler avec nos partenaires de MD Anderson pour faire progresser cette étude et contribuer à mettre ce traitement à la disposition des patients ».

Les produits biothérapeutiques vivants utilisent des souches de bactéries intestinales qui ont été isolées chez des donneurs humains sains et qui sont encapsulées, administrées par voie orale et délivrées dans l'intestin à des fins thérapeutiques. Chaque souche est sélectionnée en vertu de sa capacité à jouer un rôle spécifique dans la lutte contre une maladie.

« MD Anderson s'évertue à fournir les meilleurs soins possibles aux patient cancéreux et se consacre entre autres à la mise en oeuvre de toutes nouvelles modalités de traitement », a déclaré Shubham Pant, MBBS, professeur agrégé de traitements expérimentaux contre le cancer chez MD Anderson. « Le microbiome intestinal est devenu une cible importante de nouvelle génération dans le traitement du cancer et nous espérons que les produits biothérapeutiques vivants seront à même de marquer une différence significative pour les patients atteints d'une large gamme de cancers. »

À propos de 4D

Fondée en février 2014, 4D est un leader mondial du développement de produits biothérapeutiques vivants, une nouvelle catégorie de médicaments en plein essor, définis par la FDA comme des produits biologiques contenant un organisme vivant, tel qu'une bactérie, et servant à la prévention, au traitement ou à la guérison d'une maladie. 4D a créé une plate-forme propriétaire qui identifie de façon rationnelle les nouvelles bactéries ayant un effet thérapeutique précis et évolué. Tous les produits biothérapeutiques vivants de 4D sont des souches de bactérie uniques administrées par voie orale, qui sont naturellement présentes dans l'intestin humain sain. 4D mène actuellement une étude de phase II portant sur le syndrome du côlon irritable et présente un ensemble de 13 programmes précliniques en cours, concernant des domaines pathologiques tels que le cancer, l'asthme mal contrôlé et les maladies auto-immunes du système nerveux central. L'entreprise prévoit de commencer trois études cliniques supplémentaires en 2019.

Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.4dpharmaplc.com/.

À propos de MRx0518

Le microbiome a été impliqué dans le traitement du cancer et la réponse à cette maladie dans plusieurs contextes cliniques. Il a été démontré que le profil microbiologique des patients favorise la réponse au traitement anti-PD-1 dans le cadre du mélanome et du cancer bronchique non à petites cellules. MRx0518 a fait preuve d'une efficacité tenace en tant qu'agent immunostimulant et anti-tumoral dans de nombreux modèles de tumeurs tels que le cancer du sein, le carcinome rénal et le cancer du poumon.

À propos de l'étude de phase I

Cette étude est réalisée en vertu de l'accord de collaboration clinique conclu en juin dernier avec une filiale de Merck Sharpe & Dohme (nom commercial de Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, États-Unis).

Cette étude ouverte de phase I va évaluer l'innocuité, le profil de tolérance et les avantages cliniques préliminaires de l'association du MRx0518 et de Keytruda® chez un total de 132 participants qui ont montré des améliorations lors d'un traitement précédent par inhibiteur de la protéine PD-1. Elle aura lieu au MD Anderson Cancer Center au Texas, aux États-Unis.

Les participants recevront une perfusion intraveineuse de Keytruda® toutes les trois semaines en association avec deux capsules de MRx0518 par jour pendant un maximum de deux ans. Les principaux critères d'évaluation sont la sécurité, le profil de tolérance et l'effet anti-tumoral. D'autres mesures des résultats seront également évaluées, dont la survie globale et les biomarqueurs.

KEYTRUDA® est une marque commerciale déposée de Merck Sharp & Dohme Corp., une filiale de Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, États-Unis.

À propos de MD Anderson

L'université du Centre médical contre le cancer MD Anderson du Texas (University of Texas MD Anderson Cancer Center), située à Houston, se classe parmi les centres les plus respectés au monde pour les soins prodigués aux patients cancéreux, ainsi que pour la recherche, l'éducation et la prévention du cancer. L'établissement a pour mission exclusive de mettre fin au cancer chez les patients et leurs familles dans le monde entier. MD Anderson est l'un des 49 centres entièrement dédiés à la lutte contre le cancer, désignés par le National Cancer Institute (NCI). MD Anderson est classé à la première place en termes de soins contre le cancer dans l'enquête « Best Hospitals » menée par le magazine U.S. News & World Report. Depuis le début de l'enquête en 1990, il se classe parmi les deux meilleurs hôpitaux du pays pour le traitement du cancer et s'est hissé 14 fois à la première place au cours des 17 dernières années. MD Anderson bénéficie d'une subvention de soutien à la lutte contre le cancer du NCI des National Institutes of Health (P30 CA016672).

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

4D

Duncan Peyton, président-directeur général, +44(0)113-895-0130

Fay Weston, responsable des relations avec les investisseurs, +44(0)799-038-1713

MD Anderson Cancer Center :

Ron Gilmore, +1-713-745-1898, courriel : rlgilmore1@mdanderson.org



