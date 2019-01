LeddarTech livre ses échantillons de production du système sur puce LeddarCore LCA2 destiné aux LiDARs pour l'automobile et la mobilité





QUÉBEC, 07 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech, le chef de file derrière conception de la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive, annonce la mise en marché des échantillons de production du système sur puce LeddarCore LCA2 avec une performance et une résolution LiDAR accrues et offrant une conception conforme aux exigences de sécurité fonctionnelle. Le LCA2 permet aux fournisseurs de premier rang de développer et produire des LiDARs solid-state en grand volume à des coûts en deçà de $US 100 pour les solutions d'entrée de gamme et en deçà de $US 300 pour les solutions haute-performance, rendant abordable et possible le déploiement des LiDARs dans les véhicules de série.



«?La version de production du système sur puce LCA2 nous permet d'obtenir une portée nettement plus grande que prévu à l'origine, soit plus 100 m à 10 % de réflectivité. Nous avons également ajouté la prise en charge des designs flashs hybrides, dans lesquels l'orientation du faisceau est assurée par des systèmes microélectromécaniques (MEMS), ce qui augmente la résolution, explique Michael Poulin, vice-président, gestion de produit de LeddarTech. Nous avons conçu de toutes pièces le système sur puce et le logiciel du LCA2 pour qu'ils respectent la norme ISO 26262 ASIL-B et qu'ils permettent à nos clients de produire des LiDARs de qualité automobile conformes aux exigences de sécurité fonctionnelle?», précise-t-il.

Le moteur LeddarEngine LCA2, constitué du système sur puce LeddarCore LCA2 et du logiciel de traitement des signaux LeddarSP, repose au coeur de la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité de LeddarTech qui procure à d'importants fournisseurs de composants et de systèmes les technologies, outils et ressources dont ils ont besoin pour concevoir leur propre offre LiDAR distincte et répondre aux besoins de diverses applications de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de conduite autonome, y compris :

ADAS et systèmes de conduite autonome pour voiture de tourisme (telles que l'autopilote en embouteillage);

ADAS et systèmes de conduite autonome pour camions et autobus;

navettes autonomes et véhicules de livraison autonomes;

champ de détection sur 360 degrés de conduite autonome pour Robotaxi.

La plateforme LiDAR évolutive et polyvalente pour l'automobile et la mobilité

Grâce à sa capacité à prendre en charge les différents types et modèles de composants, y compris de nombreuses options de sources de lumière et de longueurs d'onde, de photodétecteurs, de méthodes d'illumination et d'orientation du faisceau, le moteur LeddarEngine LCA2 supporte et améliore le fonctionnement de différentes méthodes de LiDAR, dont les configurations flash et flash hybride MEMS. Par conséquent, le LeddarEngine LCA2 est une composante clé d'une plateforme LiDAR hautement polyvalente et évolutive en mesure de répondre à une grande variété d'applications pour l'automobile et la mobilité.

La plateforme capitalise sur des technologies abordables et disponibles, et est supportée par l'écosystème Leddar regroupant des partenaires proposant des composants, logiciels et outils prêts à être utilisés dans le développement de LiDAR solid-state basés sur le LeddarEngine. Cela permet d'offrir la performance recherchée au meilleur coût possible, de raccourcir les cycles de développement et d'accélérer le processus vers la production à grand volume, faisant du LeddarEngine la meilleure solution LiDAR pour répondre à la croissance anticipée vers le marché de masse.

Le LeddarEngine LCA2 intègre les algorithmes d'acquisition et de traitement des signaux exclusifs de LeddarTech. La puissante technologie Leddar, perfectionnée au cours de plus d'une décennie de recherche et développement et de plusieurs déploiements commerciaux dans les environnements les plus exigeants, améliore la portée et la précision de détection du LiDAR et en optimise le rapport performance-coût.

Des intégrations du nouveau système sur puce LCA2 sur des capteurs LiDAR seront en démonstration au CES 2019 de Las Vegas, du 8 au 11 janvier, au Pavillon LeddarTech, situé au CP-16.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngine, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSP. L'entreprise est à la source de nombreuses innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l'industrie de la mobilité. De multiples applications de conduite assistée et autonome pour voitures, camions, autobus, véhicules de livraison, robotaxis et navettes sont bonifiées grâce aux technologies brevetées de LeddarTech. Plus d'informations sont disponibles au www.leddartech.com . Suivez LeddarTech sur LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube .

LeddarTech. Leddar, LeddarSP, LeddarCore et le logo LeddarTech sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. Toutes autres marques, noms de produits et marques sont, ou peuvent être des marques de commerce ou des marques enregistrées utilisées pour identifier des produits ou services de leurs propriétaires respectifs.

A video accompanying this release is available at: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41c79f71-e728-4295-b62e-782e4c9234bf

Communiqué envoyé le 7 janvier 2019 à 00:15 et diffusé par :