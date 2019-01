Le Gift of Life Donor Program est leader aux États-Unis en termes de nombre de vies sauvées





La région bat deux records nationaux en 2018

Plus grand nombre de donneurs d'organes et de transplantations d'organes vitaux

PHILADELPHIE, 7 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Pour la 11e année consécutive, Gift of Life Donor Program est le premier organisme de collecte d'organes (OCO) du pays, qui coordonne les organes destinés à une transplantation et les plus susceptibles de sauver des vies, sur l'ensemble des 58 OCO des États-Unis.

Gift of Life a battu deux records nationaux en 2018, qui représentent les scores les plus élevés jamais enregistrés pour les donneurs d'organes et les transplantations pour un OCO basé aux États-Unis en une seule année. La région de Gift of Life s'est inscrite en tête du pays en termes de :

Donneurs d'organes - en coordonnant des dons vitaux issus de 615 donneurs d'organes

- en coordonnant des dons vitaux issus de 615 donneurs d'organes Organes transplantés - les dons ont abouti à la transplantation de 1 671 organes

Le taux annuel de dons de Gift of Life, qui s'est élevé à 55 donneurs d'organes par million d'habitants, et le taux annuel de transplantation, qui a atteint 149 transplantations par million d'habitants, se sont tous deux inscrits parmi les taux les plus élevés au monde.

« Nous sommes extrêmement fiers de desservir une communauté qui, année après année, se révèle la plus généreuse du pays », a déclaré Howard M. Nathan, PDG de Gift of Life. Gift of Life dessert 11,2 millions de personnes dans la partie Est de la Pennsylvanie, la partie sud du New Jersey et le Delaware.

En 2018, Gift of Life a également collecté des tissus issus de 2 503 donneurs, dont 1 368 donneurs musculosquelettiques et 2 009 donneurs de cornée. Ces dons qui améliorent la vie peuvent bénéficier à plus de 100 000 personnes, grâce à des dons osseux destinés aux blessures orthopédiques et sportives, à des dons de valves cardiaques destinés à réparer des malformations potentiellement mortelles, à des dons de peau destinés à la chirurgie reconstructive et à la cicatrisation des patients brûlés, ainsi que des dons de cornée pour redonner la vue.

« Notre communauté comprend la responsabilité humaine fondamentale du voisin qui aide son voisin. Le fait de s'inscrire pour devenir un donneur d'organes ou de tissus est l'un des actes de bonté les plus purs que vous puissiez faire en tant qu'être humain », a poursuivi Nathan. « Chacun de ces donneurs et chacune de ces familles de donneurs d'organes et de tissus a généreusement accepté le don lors d'une période de chagrin, afin de pouvoir sauver et améliorer la vie d'autres personnes. »Écoutez le témoignage d'une famille lors de cette entrevue, raconté par une mère donneuse ayant perdu son fils adolescent dans un tragique accident : https://www.donors1.org/life-after-loss-anthonys-story/

Leader dans l'établissement d'une communauté

Gift of Life s'associe à 130 hôpitaux de soins intensifs et 15 centres de transplantation de sa région dans le cadre de ses travaux vitaux. « Le personnel de Gift of Life et les équipes hospitalières de soins intensifs travaillent côte-à-côte, 24h/24 et 7j/7 pour veiller à ce que le don soit proposé en tant qu'option aux familles », a déclaré Richard D. Hasz, vice-président des services cliniques chez Gift of Life. « L'engagement et la compassion dont ils font preuve lorsqu'ils s'occupent de familles pendant l'intégralité du processus de don et de transplantation sont véritablement exceptionnels. » Ces partenariats importants aident à bâtir une culture du don extrêmement solide au sein de la région de Gift of Life. Gift of Life récompense chaque année les hôpitaux en décernant un Gift of Life Award pour soutenir le don d'organes. Écoutez les vainqueurs du prix de cette année évoquer les soins apportés aux familles et leur travail aux côtés de Gift of Life : https://www.donors1.org/gift-of-life-and-hap-southeast-connect-honor-hospitals/

Actuellement, près de 114 000 personnes attendent un organe vital aux États-Unis, et chaque jour, 20 personnes meurent dans l'attente d'un don. Dans la région de Gift of Life, environ 5 200 hommes, femmes et enfants attendent une transplantation vitale. Écoutez le témoignage d'une famille qui évoque l'attente et la perte dans cette entrevue, qui souligne la nécessité de voir davantage de personnes s'inscrire en tant que donneurs d'organes :https://www.giftoflifefamilyhouse.org/gift-of-life-family-house-the-transplant-vigil-diane-bottinos-story/

Donate Life America estime que si tous les donneurs potentiels s'inscrivaient, le nombre de vies sauvées doublerait chaque année. L'année dernière ont eu lieu aux États-Unis plus de 34 000 transplantations qui ont permis de sauver des vies. Dans la région de Gift of Life, les taux d'inscription varient, passant en Pennsylvanie d'un faible taux de 31,8 pour cent dans le comté de Philadelphie, à un taux élevé de 59,2 pour cent dans le comté de Centre, avec une moyenne de 47,9 pour cent à l'échelle de l'État. Le taux moyen d'inscription s'élève à 40,2 pour cent dans le sud du New Jersey et à 52 pour cent dans le Delaware.*

« Notre communauté peut être fière de la manière dont nous conduisons le pays à sauver des vies grâce au don d'organes », a déclaré Jan L. Weinstock, Esq., vice-président de l'administration et conseiller général de Gift of Life. « Cependant, nous ne devons pas oublier qu'il demeure un écart significatif entre le nombre de personnes en attente d'organes et le nombre de personnes recevant une transplantation. Nous avons besoin d'urgence que davantage de personnes s'inscrivent en tant que donneurs d'organes pour aider à combler cet écart et sauver davantage de vies. »

Seulement 30 secondes sont nécessaires pour s'inscrire sur donors1.org.

Leader en matière de soutien aux patients et aux familles

De plus en plus de familles se rendent à Philadelphie pour bénéficier d'une transplantation. La Gift of Life Family House fournit un hébergement abordable, des repas et des services de soutien aux patients transplantés et leurs familles venus d'autres régions. En 2018, le personnel et les bénévoles de Gift of Life Family House ont fourni 10 025 nuits d'hébergement pour 17 594 personnes, 35 188 repas, et 1 144 trajets depuis et vers les hôpitaux. Depuis sa création en juillet 2011, grâce au soutien de la communauté, la Family House a fourni plus de 56 925 nuits d'hébergement pour 104 842 personnes, servi plus de 209 684 repas et fourni plus de 7,5 millions $ de soins non remboursés aux familles. En 2018, son taux d'occupation s'est élevé à 91,51 pour cent, ce qui signifie que la Family House a affiché complet pendant de nombreuses nuits. Pour lui permettre de servir davantage de familles, la Family House a récemment lancé sa campagne Room to Grow. https://support.giftoflifefamilyhouse.org/campaign/room-for-more-campaign-for-gift-of-life-family-house/c211275

Plusieurs événements tels que les Donate Life Transplant Games of America célèbrent le succès du don d'organes et de la transplantation. Les athlètes en compétition sont des donneurs vivants et des receveurs d'organes et de tissus. Gift of Life soutient cet événement extraordinaire depuis sa création en 1982. En août 2018, l'équipe de Philadelphie de Gift of Life était à nouveau la plus grande et a remporté le plus grand nombre de médailles sur toutes les équipes s'étant déplacées à l'événement biannuel de Salt Lake City, dans l'Utah. Écoutez ce jeune membre de l'équipe de Philadelphie parler avec gratitude de sa deuxième chance dans la vie : https://www.donors1.org/onyi-sprinting-ahead-after-transplant/

Leader en innovation et en promotion

Gift of Life est reconnu à l'international pour son leadership et ses connaissances dans le domaine du don d'organes et de tissus. Le Gift of Life Institute est un leader international dans le domaine de l'éducation en don d'organes et de tissus, ayant formé près de 9 500 professionnels issus de 39 pays depuis sa création en 2004 - dont l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Inde, l'Iran, le Japon, le Mexique, les Philippines et les Émirats arabes unis. L'Institut a également organisé plus de 380 ateliers aux côtés de 58 OCO et de multiples banques de tissus.

Le Transplant Pregnancy Registry International (TPR) de l'Institut étudie la paternité post-transplantation ainsi que les effets des médicaments sur la fertilité et la grossesse. Depuis 1991, TPR suit plus de 4 600 grossesses post-transplantation, partageant des informations avec d'innombrables receveurs de transplantation et leurs équipes de santé en charge de prendre des décisions en matière de planification familiale. Le TPR est l'unique registre de ce type au monde. Son équipe a présenté ses conclusions dans plus de 560 publications évaluées par des pairs, ainsi que dans plusieurs forums académiques à travers le monde.

En tant que défenseur de l'amélioration de l'accès aux dons d'organes et de tissus, Gift of Life est l'une des forces motrices à l'origine du Donate Life Act de 2018. Cette loi a marqué la mise à jour la plus significative des lois de Pennsylvanie sur les donneurs d'organes depuis près de 25 ans. La loi entend accroître le don d'organes et de tissus, ainsi que développer l'enseignement public et professionnel sur ce sujet.

À propos de Gift of Life Donor Program

Gift of Life Donor Program est un organisme de collecte d'organes à but non lucratif désigné par le gouvernement fédéral, qui dessert 11,2 millions de personnes dans la partie Est de la Pennsylvanie, dans le sud du New Jersey, ainsi que dans le Delaware. Son taux annuel de dons s'inscrit parmi les plus élevés au monde. Depuis 1974, Gift of Life a coordonné la transplantation de plus de 47 000 organes vitaux, et environ un million de transplantations de tissus ont été rendues possibles grâce à la générosité des donneurs et de leurs familles. Un donneur d'organes peut sauver la vie de jusqu'à huit personnes, et un donneur de tissus peut améliorer la vie de plus de 75 autres personnes. Pour en savoir plus ou pour s'inscrire, rendez-vous sur donors1.org.

*Note à l'attention des rédacteurs :

Les taux d'inscription de donneurs sont disponibles dans la plupart des pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/804240/GLDP_EOY18_FINAL.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/625153/Gift_of_Life_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 janvier 2019 à 22:04 et diffusé par :