Le tout nouveau minivan GM6 de GAC Motor : le véhicule conçu pour faire revivre les voyages familiaux en voiture





Moteur 270T de troisième génération, équipé du contrôle breveté de la combustion GCCS, ainsi que de la technologie d'injection GDI 200 bar de Bosch et de turbocompression BorgWarner

Deux écrans tactiles intégrés de 12,3 pouces intégrés au tableau de bord pour l'infodivertissement

Carrosserie de 1860 millimètres avec une disposition des sièges 2+2+3, offrant un excellent espace de chargement de 1100 litres

Carrosserie sculptée avec un design «?dauphin?» dynamique, des phares matriciels à LED et un toit vitré panoramique

Des interactions vocales et une navigation intelligentes permises par la solution de mobilité à intelligence artificielle Qiyun

SANYA, Chine, 6 janvier 2019 /PRNewswire/ -- GAC Motor a officiellement lancé le minivan GM6, conçu pour permettre des voyages en famille plus sûrs et plus pratiques. Le très attendu et tout nouveau véhicule familial a été lancé sur le marché national le 2 janvier à Sanya, en Chine. Les fans internationaux pourront avoir un aperçu des toutes dernières offres de GAC Motor destinées aux familles lors du North American International Auto Show (NAIAS) 2019 qui se déroulera à Détroit au mois de janvier de cette année.

«?Le minivan GM6, doté d'un ensemble sécurité cinq étoiles, d'une disposition des sièges polyvalente et d'un système de conduite amélioré par l'intelligence artificielle, est l'un de nos modèles les plus sûrs, les plus intelligents et les plus spacieux à ce jour. Conçu spécifiquement pour les familles, le minivan GM6 possède tous les équipements qui conviennent parfaitement à un voyage familial moderne en voiture?», a noté Yu Jun, le président de GAC Motor.

Sûr et intelligent

Le minivan GM6 utilise les technologies les plus récentes de GAC Motor et adopte le moteur 270T pour fournir des performances robustes et stables :

Couple maximum à 265 N·m et 1700 à 4000 tr/min

Technologie GDI 200 bar de Bosch dotée du turbocompresseur BorgWarner

Système de contrôle de la combustion GCCS breveté de GAC Motor

Des vibrations considérablement réduites grâce à des points d'isolement installés tout au long du véhicule, et notamment au niveau de la conduite d'huile et du tuyau de climatisation, pour une conduite plus souple et plus agréable

Lorsqu'il s'agit de véhicules familiaux, la sécurité est de mise. La carrosserie du GM6, spécifiquement conçue en tenant compte de la sécurité pour satisfaire aux normes cinq étoiles C-NCAP 2018, présente les caractéristiques de conception robuste suivantes :

Cabine composée à 95 pour cent d'acier haute résistance

Pièces et composants de base composés à 100 % d'acier SECC afin de prévenir la corrosion

Système de contrôle du freinage ESP9.3 Bosch le plus récent et frein à main électrique avec fonction auto hold

Système de sécurité active 14 en un

Distance de freinage de 35,65 mètres, la meilleure du secteur

Imprégné d'élégance et d'intelligence : le décor élégant et subtil ainsi que la texture douce de l'intérieur du GM6 incarnent l'harmonie et la chaleur de la famille, tandis que l'extérieur s'affirme avec ses phares matriciels à LED et sa calandre Flying 3.0 Dynamic.

Véhicule familial conçu pour de nombreux voyages et une utilisation intensive, le GM6, d'une largeur de 1860 mm pour 1730 mm de haut, arbore fièrement une cabine spacieuse supplémentaire idéale pour les courses quotidiennes ou les longs voyages en voiture. Peu importe où vous mènera votre prochaine aventure, le minivan GM6 coche toutes les cases. Doté d'une troisième rangée de sièges polyvalents, le GM6 offre un espace à bagages ultra-large pouvant atteindre jusqu'à 1100 litres, assez grand pour contenir 14 valises d'une cinquantaine de centimètres.

De plus, la disposition ergonomique des sièges du GM6 offre une vision plus large pour le conducteur à l'avant tandis que les passagers peuvent se détendre à l'arrière avec des sièges équipés d'un mode couchage, idéal pour les longs trajets. Par ailleurs, l'ajout d'une toute nouvelle interface utilisateur Injoy avec 11 améliorations et deux écrans horizontaux intégrés de 12,3 pouces fait du GM6 l'un des véhicules les plus intelligents et les plus faciles à conduire de la gamme de la société.

Un acteur compétitif sur le marché des minivans

En 2018, GAC Motor a lancé le premier minivan GM8 de la marque, ciblant les élites économiques décidées à la recherche d'un style de vie de haute qualité. Surnommé la «?salle de conférence mobile?», le luxueux et confortable GM8 haut de gamme, qui a déjà fait son entrée sur les marchés des Philippines et du Myanmar, a été bien accueilli par la clientèle locale.

Ces dernières années, GAC Motor a établi un système de conception et de fabrication automobile d'envergure mondiale. Le lancement du GM6 complète davantage le portefeuille de produits de GAC Motor qui comprend désormais non seulement les SUV vedettes, mais aussi des produits diversifiés comme des berlines et des minivans.

Avec un réseau mondial de vente et d'entretien établi dans 16 pays couvrant le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Europe de l'Est, l'Afrique et l'Amérique du Nord, GAC Motor prévoit également d'introduire prochainement de nouveaux modèles sur les marchés étrangers.

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui se classe au 202e rang parmi les sociétés Fortune Global 500. La société développe et fabrique des véhicules, moteurs, composants et accessoires automobiles de haute qualité. GAC Motor figure en tête de toutes les marques chinoises depuis six années consécutives dans l'Initial Quality Study(SM) (IQS) China de J.D. Power en Asie-Pacifique, prouvant la place centrale que la société accorde à la qualité dans sa stratégie, et ce à tous les niveaux : recherche et développement (R&D), fabrication, chaîne d'approvisionnement, ventes et services.

