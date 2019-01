Honda Canada Inc. célèbre les ventes record des principaux modèles en 2018





La Honda Civic est la voiture de tourisme la plus vendue au Canada pour une 21 e année consécutive

pour une 21 année consécutive Le CR-V de Honda célèbre un record historique de ventes avec 54 879 unités vendues en 2018

L'Acura RDX célèbre un record historique de ventes avec 8 890 unités vendues en 2018

La Civic, l'Accord et le CR?V revendiquent le premier rang des ventes au détail dans leurs segments respectifs

Les ventes annuelles de la division Acura ont dépassé les 20 000 unités pour une quatrième année consécutive

MARKHAM, ON, le 3 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Honda Canada a annoncé des ventes annuelles combinées de 195 379 unités de ses divisions Honda et Acura. La division Honda a pour sa part enregistré des ventes constantes sur 12 mois de 175 042 unités, ce qui a permis de surmonter les pénuries de production regrettables des modèles Fit et HR-V pour cause d'inondation dans une installation de fabrication de Celaya, au Mexique. La division Acura a établi un record de vente par rapport à l'an dernier avec 20 337 unités vendues, dépassant le seuil des 20 000 unités vendues pour la quatrième année consécutive.

« La force de nos activités principales nous a aidés à persévérer en 2018 malgré un certain nombre de défis importants dans l'atteinte de nos objectifs », a déclaré Jean Marc Leclerc, vice-président principal, Ventes et Commercialisation chez Honda Canada Inc. « Nous avons enregistré des résultats de vente impressionnants et nous étions sur la bonne voie pour une année record, malgré les faibles stocks à la suite de l'inondation survenue à notre usine de Celaya, au Mexique. »

« La Honda Civic est demeurée la voiture de tourisme préférée au Canada pour la 21e année consécutive, tandis que notre gamme de camions a également excellé, grâce aux records battus par le CR-V », a ajouté M. Leclerc.

« Notre gamme en général possédait déjà l'un des modèles qui a le plus faible taux d'émission au pays et, en 2018, nous avons continué de miser sur notre longue tradition de leadership environnemental en introduisant dans notre parc à la fois la Clarity hybride rechargeable et le modèle hybride Insight », a ajouté M. Leclerc.

« Le prochain chapitre de la riche histoire d'Acura a été écrit en 2018, alors que nous appliquions nos principes de performance élaborée avec précision à l'ensemble de notre gamme et dépassions le cap des 20 000 unités vendues pour la quatrième année consécutive », a déclaré Emile Korkor, chef de la marque, Acura Canada. « La gamme renouvelée, portée par notre modèle Acura RDX, qui a été entièrement redessiné et qui enregistre des ventes record, a suscité un engouement pour la marque qui a trouvé écho auprès des Canadiens. »

Faits saillants de 2018 à Honda Canada Inc.

Honda :

La Honda Civic est devenue la voiture de tourisme la plus vendue au Canada pour une 21 e année consécutive.

pour une 21 année consécutive. Le CR-V de Honda, dont les ventes ont augmenté pour une neuvième année consécutive, a connu sa meilleure année jusqu'à ce jour avec 54 879 unités vendues, passant le cap des 50 000 unités pour la deuxième année consécutive.

Les Civic, Accord et CR-V de Honda revendiquent le premier rang des ventes au détail dans leurs segments respectifs.

Acura :

La marque Acura a enregistré des ventes de plus de 20 000 unités pour une quatrième année consécutive.

Le véhicule RDX d'Acura a connu sa meilleure année jusqu'à ce jour avec 8 890 unités vendues, par rapport au record précédent de 2017, enregistrant ainsi une augmentation des ventes de VUS de luxe pour une septième année consécutive.

Honda Canada

Honda Canada Inc. (HCI) a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. La société a produit plus de huit millions de voitures et de camions légers depuis 1986 dans ses deux installations de fabrication, et elle construit des moteurs dans une troisième usine à Alliston, en Ontario. Les deux installations de fabrication sont extrêmement polyvalentes et construisent actuellement la Civic et le CR-V de Honda. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et achète chaque année pour près de 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de quatre millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au pays. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Honda Canada, consultez le site https://www.hondacanada.ca/accueil.

Acura Canada

Acura est la division des véhicules de luxe et haute performance de Honda Canada Inc. et l'une des plus importantes marques automobiles de luxe offrant des véhicules haute performance élaborés avec précision, une approche originale à la technologie et au design qui crée une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura compte six modèles distincts dont la berline porte-étendard de luxe RLX, la berline performante de luxe TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment de luxe 5 passagers RDX et le véhicule utilitaire sport de luxe MDX à 7 passagers. Acura a lancé sa supervoiture électrique NSX de nouvelle génération comme une nouvelle expression majeure de performance élaborée avec précision. Acura a célébré son trentième anniversaire au Canada en février 2017 et son réseau de concessionnaires compte désormais 51 sites au pays.

HONDA CANADA INC.

HONDA CANADA INC. Décembre

Décembre VENTES AU DÉTAIL - CUMUL DU MOIS

VENTES AU DÉTAIL - CUMUL ANNUEL

















MODÈLE 2018 2017 Variation

en %

Modèle 2018 2017 Variation

en % FIT 146 333 -56,2 %

FIT 3 520 5 019 -29,9 % CIVIC 2 613 2 095 24,7 %

CIVIC 69 005 69 030 0,0 % INSIGHT 28 0 -

INSIGHT 227 0 - ACCORD 745 568 31,2 %

ACCORD 13 827 13 504 2,4 % CLARITY 1 27 -96,3 %

CLARITY 799 27 2859,3 % HR-V 411 809 -49,2 %

HR-V 9 071 14 149 -35,9 % CR-V 3 704 2 833 30,7 %

CR-V 54 879 50 443 8,8 % ODYSSEY 608 562 8,2 %

ODYSSEY 11 546 11 232 2,8 % PILOT 526 635 -17,2 %

PILOT 8 072 8 905 -9,4 % RIDGELINE 229 238 -3,8 %

RIDGELINE 4 094 4 632 -11,6 % Division HONDA 9 011 8 100 11,2 %

Division HONDA 175 042 176 951 -1,1 %

















ILX 125 121 3,3 %

ILX 1 903 2 047 -7,0 % TLX 411 326 26,1 %

TLX 3 826 4 205 -9,0 % RLX 4 9 -55,6 %

RLX 64 59 8,5 % RDX 557 715 -22,1 %

RDX 8 890 8 101 9,7 % MDX 579 435 33,1 %

MDX 5 605 5 838 -4,0 % ZDX 0 0 -

ZDX 2 1 100,0 % NSX 0 0 -

NSX 47 49 -4,1 % Division ACURA 1 676 1 606 4,4 %

Division ACURA 20 337 20 300 0,2 %

















Honda Canada

Inc. 10 687 9 706 10,1 %

Honda Canada

Inc. 195 379 197 251 -0,9 %

SOURCE Honda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 4 janvier 2019 à 15:55 et diffusé par :