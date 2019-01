Suning présentera ses dernières innovations basées sur l'intelligence artificielle dans les domaines de la vente au détail intelligente et de la maison intelligente au salon CES 2019





Le plus grand détaillant omnicanal de Chine sera présent à Las Vegas en janvier

en janvier Le stand 26030 permettra notamment de découvrir le « Magic Runway » et l'assistant d'achat « Biu Robot »

Jack Jing , directeur d'exploitation de Suning Technology Group, présentera la stratégie RaaS (la vente au détail en tant que service) de Suning

LAS VEGAS, 4 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Suning, le géant commercial classé au deuxième rang des plus grandes entreprises chinoises non publiques, et les propriétaires de Suning.com, société de vente au détail figurant dans le classement Fortune Global 500, présenteront leurs activités omnicanales de premier plan et leurs innovations dans les domaines de la vente au détail intelligente et de la maison intelligente au salon CES 2019 qui se tiendra à Las Vegas la semaine prochaine.

Le stand de Suning, qui a pour thème « Suning, le plus grand détaillant omnicanal de Chine » et qui est situé au numéro 26030 dans la zone S2 du Las Vegas Convention Center (LVCC), présentera aux visiteurs une vision futuriste de la vente au détail intelligente et de la maison intelligente à travers plusieurs des applications commerciales basées sur l'intelligence artificielle (IA) du portefeuille d'activités actuel de Suning.

Le directeur d'exploitation de Suning Technology Group, Jack Jing, qui profitera du CES 2019 pour dévoiler plus en détail la stratégie RaaS (« Retail as a Service », c.-à-d. « la vente au détail en tant que service » en français) basée sur le concept de la maison intelligente de Suning, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de participer au CES 2019 et d'y présenter plus en détail nos pratiques dans le domaine de la vente au détail intelligente, ainsi que les avancées qui nous avons réalisées en matière d'intelligence artificielle, notamment dans notre centre de R&D situé dans la Silicon Valley. Nous sommes impatients d'accueillir les visiteurs sur notre stand et de leur montrer comment nous utilisons les technologies de l'intelligence artificielle pour percevoir les habitudes des consommateurs, prévoir les tendances de consommation, guider la fabrication et fournir aux consommateurs des produits et des services diversifiés et personnalisés. »

Cette année, les nouveautés technologiques exposées sur le stand de Suning comprendront :

The Magic Runway. Tout dernier projet issu de l'Innovation Applications Lab, le laboratoire d'applications innovantes du centre de R&D de Suning dans la Silicon Valley, cette expérience virtuelle basée sur la réalité augmentée permet aux clients d'essayer différentes tenues en quelques gestes, sans avoir à passer des heures dans une cabine d'essayage. Une nouvelle fonction sera présentée lors du CES 2019 : un styliste intelligent capable de détecter le sexe et l'âge des utilisateurs pour leur recommander des tenues. La technologie sera également utilisée lors de la Fashion Week de New York en septembre prochain et devrait être adaptée à différents scénarios d'achat afin de répondre aux besoins d'une nouvelle génération de consommateurs influencée par l'IA.



Bill Shao , directeur de l'Innovation Applications Lab du centre de R&D de Suning dans la Silicon Valley, a ajouté : « Nous avons constaté que les clients passaient beaucoup de temps à attendre que les cabines d'essayage se libèrent pour essayer des vêtements. En tant que détaillant axé sur les expériences intelligentes, Suning souhaitait leur proposer une expérience d'achat plus efficace, confortable et intéressante, c'est pourquoi nous avons conçu The Magic Runway. Nous prévoyons de l'utiliser dans les centres commerciaux de Suning en Chine afin d'encourager l'adoption de nouvelles habitudes d'achat. »

En utilisant la reconnaissance faciale et la visualisation de données pour collecter et analyser les informations obtenues en magasin pour effectuer une segmentation et un profilage de la clientèle, cette technologie permet de calculer avec précision le flux de clients et d'enregistrer les préférences des clients. Ensuite, une carte thermique créée au moyen d'une analyse thermique présente la distribution du flux des clients. Cela aide les directeurs des magasins à prévoir les flux de clients et à analyser les habitudes d'achat pour une efficacité accrue et une meilleure gestion des articles. La technologie a été largement utilisée dans les points de vente Suning et constitue un précieux atout pour les magasins physiques. Biu Robot. Robot d'achat basé sur l'intelligence artificielle et la reconnaissance des émotions, Biu Robot peut être considéré comme un vendeur intelligent. Capable d'évoluer dans un espace défini et de transporter des articles, ce robot utilise une technologie alliant pesée et reconnaissance pour identifier les articles qui sont choisis par les clients. Les clients peuvent ensuite procéder au paiement en scannant simplement un code QR sur le robot. Facile à déployer et adapté à divers scénarios, Biu Robot permet d'améliorer l'automatisation des tâches dans la vente au détail intelligente.

Suning présentera également ses derniers développements en matière de maison intelligente, tels que le miroir Magic Mirror, le haut-parleur Biu Smart Speaker et le téléviseur PPTV Quantum dot TV, reposant sur Biu OS, une plateforme basée sur l'IdO et le contrôle vocal intelligent développée par Suning. Le 7 janvier, Jack Jing prononcera également une allocution lors de la China Night (la nuit chinoise), événement organisé conjointement par le Consulat général de Chine à San Francisco et le comité d'organisation de la China Information Technology Expo (CITE). Cet événement a pour but de faciliter la communication entre les entreprises chinoises et étrangères et de constituer une plateforme permettant de mettre en avant des opportunités commerciales.

Le stand Suning sera situé au numéro 26030 dans la zone S2 du LVCC.

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales de Chine. Elle comporte deux sociétés cotées en Chine et au Japon. En 2018, Suning Holdings s'est classée deuxième parmi les 500 entreprises privées les plus importantes de Chine avec un chiffre d'affaires annuel de 80,85 milliards de dollars (557,9 milliards RMB). En accord avec sa mission de « dominer l'écosystème dans toutes les industries en créant une qualité de vie d'élite pour tous », Suning s'est attachée à renforcer son coeur de métier et à l'élargir dans huit branches d'activités verticales : Suning.com, les services logistiques, les services financiers, les services technologiques, l'immobilier, le sport, les médias et le divertissement, et les investissements. Suning.com figure dans le classement Fortune Global 500 de 2018. Pour tout complément d'information, consultez www.suningholdings.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/804137/SUNING_booth.jpg

