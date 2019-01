Lantronix sera présente à la 21e conférence annuelle Needham Growth le 16 janvier 2019





IRVINE, Californie, 04 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix, Inc. (la « Société ») (NASDAQ : LTRX), fournisseur mondial de solutions d'accès sécurisé aux données et de gestion de données pour l'Internet des objets (IoT) a annoncé aujourd'hui que le Président-directeur général Jeff Benck et le Directeur financier Jeremy Whitaker feront une présentation des activités de la Société lors de la 21e Conférence annuelle Needham Growth le 16 janvier 2019 à 08 h 20, heure normale du Pacifique (11 h 20, heure normale de l'Est) à l'hôtel Lotte New York Palace à New York City (New York). Une diffusion Web en direct et une copie du diaporama de la Société seront disponibles dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la société sur www.lantronix.com . La direction organisera également des entretiens individuels avec des investisseurs institutionnels et des analystes tout au long de la conférence.



Les investisseurs participant à la conférence qui souhaitent rencontrer la direction de Lantronix doivent contacter Shahram Mehraban à l'adresse investors@lantronix.com.

