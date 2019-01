Le solde Un million d'économies sur des vacances ensoleillées de Sunwing offre d'incroyables rabais sur des hôtels parmi les mieux cotés





MONTRÉAL, 04 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grâce au retour du solde Un million d'économies sur des vacances ensoleillées de Sunwing, les Québécois auront l'occasion de s'évader cet hiver vers une destination ensoleillée sans qu'ils aient à dépasser leur budget à dépasser leur budget. Le voyagiste a brillamment négocié pour offrir d'incroyables aubaines à ses clients, soit des millions de dollars d'économies sur des vacances tout compris dans des hôtels parmi les mieux cotés des plus populaires destinations. Les vacanciers ayant réservé d'ici le 11 janvier 2019 pourront bientôt se promener sur une plage convoitée de sable blanc des Caraïbes, explorer les paysages luxuriants de l'Amérique centrale ou admirer les spectaculaires couchers de soleil du Mexique. Réservez aujourd'hui pour garantir votre place au soleil, car ces énormes aubaines ne sont qu'offertes pour une durée limitée.



En plus des millions de dollars en économies, les voyageurs qui profiteront de cette promotion pourront choisir parmi un éventail d'impressionnants hôtels offrant des avantages additionnels. Les vacanciers séjournant au RIU Hotels & Resorts bénéficieront des inclusions RIU®-topia, comme des distributeurs de spiritueux dans la chambre, des repas illimités sans réservation, des rabais sur des soins au spa et une sélection d'excursions. Dans les hôtels de la marque Royalton Luxury Resorts , les voyageurs pourront expérimenter le concept All-In Luxury®. Ce dernier offre des repas gastronomiques sans réservation, des matelas haut de gamme de la marque DreamBedtm, ainsi que d'autres luxueuses inclusions. De plus, les familles pourront profiter de valeurs ajoutées dans un vaste éventail d'hôtels familiaux, telles que des aubaines permettant aux enfants de Séjourner, jouer et manger GRATUITEMENT , ainsi qu'aucun supplément pour parent seul.

Les passionnés du soleil qui réserveront durant cette promotion pourront faire partie des premiers à découvrir le luxueux Royalton Cancun Resort & Spa , une toute nouvelle propriété qui ouvrira ses portes au début de cette année. L'hôtel, qui est situé sur les sables blancs de la zone hôtelière de Cancún, propose des suites sophistiquées, dont certaines sont dotées de vues spectaculaires sur la mer. Les vacanciers pourront aussi expérimenter le concept All-In Luxury® au tout premier Skyclub pour adultes de la marque Royalton. Il s'agit d'une terrasse sur le toit abritant une piscine scintillante entourée d'élégantes cabanas.

Les voyageurs pourront aussi économiser sur des vacances cinq étoiles dans un paradis tropical s'ils choisissent de séjourner au Riu Palace Punta Cana , un magnifique hôtel sur la plage d'Arena Gorda qui vient tout juste d'être rehaussé et modernisé. En plus de son décor chic et épuré, l'hôtel abrite aussi de luxueuses installations, dont trois piscines rafraîchissantes offrant un service de boissons et l'accès exclusif aux fameuses fêtes pour adultes à la piscine. Il y a aussi le Riu Negril , en Jamaïque . Ce chouchou des familles offre une escapade tropicale où les vacanciers peuvent pratiquer des sports nautiques gratuits, tels que le kayak, la planche à voile et la plongée avec tuba dans les eaux cristallines de la mer. De plus, les jeunes séjournant à l'hôtel peuvent passer la journée à glisser sur de palpitants toboggans aquatiques qui entourent la piscine pour enfants.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un toast au vin mousseux, un service gratuit de boissons non alcoolisées, ainsi qu'un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada, dont la toute nouvelle tortilla tex-mex au poulet grillé et le fameux macaroni au fromage. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires dans le Sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, de l'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisirs par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix du consommateur. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux*, du thé, du café et des boissons non alcoolisées gratuits, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants) inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

* le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

