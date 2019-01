Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Hay River





HAY RIVER, NT, le 4 janv. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), et en présence de l'honorable Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure et ministre de l'Industrie, du Tourisme et des Investissements des Territoires du Nord-Ouest.

Date : Mardi 8 janvier 2019



Heure : 13 h 30 HNR



Lieu : Salle du conseil de Hay River

100, Woodland Drive

Hay River (Territoires du Nord-Ouest)

