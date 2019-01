Projet d'exploitation de Bay du Nord - Attribution d'une aide financière aux participants





OTTAWA, le 4 jan. 2019 /CNW/ - L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a accordé une somme de 302 327,65 $ d'aide financière fédérale à dix-neuf bénéficiaires pour favoriser leur participation à l'évaluation environnementale du projet d'exploitation de Bay du Nord, situé à 450 kilomètres à l'est de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans l'océan Atlantique.

Cette aide financière est offerte dans le cadre du Programme d'aide financière aux participants de l'Agence et favorisera la participation du public et des groupes autochtones aux prochaines étapes de l'évaluation environnementale. Ces étapes comprennent l'examen de l'étude d'impact environnemental ou de son résumé, de la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale et des conditions potentielles formulées dans le cadre de l'évaluation environnementale, ainsi que la formulation de commentaires sur ces documents.

Pour de plus amples renseignements sur le projet et le processus d'évaluation environnementale fédérale, veuillez consulter le site Web de l'Agence à canada.ca/acee (numéro de référence du registre 80154).

Bénéficiaires Montant attribué Balaena Institute for Cetacean Conservation Studies 12 000 $ Bill Montevecchi 12 000 $ Conseil de la Première Nation des Innus Nutashkuan 12 300 $ Corporation Ka Tshishpeuatak (Ekuanitshit) 12 300 $ Ecology Action Centre 12 295 $ Elsipogtog First Nation 12 300 $ Fish Food and Allied Workers 11 965 $ Fondation Sierra Club Canada 12 295 $ Kwilmu'kw Maw-Klusuaqn Negotiation Office 38 985 $ Miawpukek First Nation 12 300 $ Mi'gmawei Mawiomi Secretariat 18 230 $ Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Inc. 33 055 $ Mildred Lavers au nom de Northern Peninsula Mi'kmaq Band 12 300 $ NunatuKavut Community Council Inc. 18 650 $ Qalipu First Nation 10 450 $ Sipekne'katik 12 300 $ Wolastoqey Nation in New Brunswick 24 160 $ Woodstock First Nation 12 300 $ WWF Canada 12 042,65 $ Total 302 327,65 $

