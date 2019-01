UnionPay International donne aux développeurs du monde entier l'accès à ses interfaces de programmation





Il est présentement possible d'accéder à 18 API des services transfrontaliers d'UnionPay via UPI Developer

SHANGHAI, 4 janvier 2019 /CNW/ - UnionPay International (UPI) a annoncé aujourd'hui le lancement d'UPI Developer, une plate-forme ouverte qui permet aux développeurs du monde entier d'accéder à 18 des produits et services de paiement Internet mobile transfrontaliers d'UnionPay dans la première phase. Grâce à l'interface de programmation API de la plate-forme, les développeurs peuvent incorporer les services techniques d'UnionPay dans leurs produits de manière efficace et rentable. Cela offre aux titulaires de cartes UnionPay un plus grand nombre de schémas et de services de paiement et améliore leur expérience de paiement.

« Avec le développement de technologies de paiement novatrices et d'applications commerciales, UPI accélère la mise au point de sa technologie de paiement innovante et de sa capacité de service, et encourage la numérisation de ses activités articulées autour des cartes, pour soutenir le développement des paiements mobiles », a déclaré Cai Jianbo, chef de la direction d'UPI. Il a ajouté qu'UPI développe des services de paiement pour la prochaine génération, et qu'en satisfaisant les demandes des titulaires de cartes, elle vise également à mieux répondre à la demande de ses partenaires en termes d'innovation pour les paiements. À l'avenir, UPI aidera ses partenaires à améliorer l'efficacité et la flexibilité de l'application des produits innovants d'UnionPay, et à accélérer la mise en oeuvre de l'interconnexion transfrontalière entre de nombreuses applications des différents services de paiement mobile d'UnionPay.

Innover en termes de capacités de service et les améliorer

Pour suivre l'évolution des habitudes de paiement des consommateurs, UnionPay a lancé un ensemble de produits de paiement innovants comprenant l'application « UnionPay », le paiement par code QR, le service QuickPass mobile et le paiement dans l'application. UPI a déployé ces produits dans le monde entier. Jusqu'à présent, ces services de paiement mobile sont acceptés dans 43 pays et régions du globe en dehors de la Chine continentale. Parallèlement à cela, UPI a développé de nombreuses plateformes de services innovantes, telles que le service de paiement mobile international de UnionPay (UnionPay International Mobile Payment Service ou UMPS) et TSP pour aider ses partenaires à développer des services de paiement mobile UnionPay rapidement et en toute sécurité.

Forte de son expérience dans le développement et la promotion de produits de paiement innovants, UPI propose trois types de services via UPI Developer : tout d'abord, elle offre un accès ouvert à ses principales interfaces de programmation API. Les développeurs ont maintenant accès aux API de 18 des services de paiement et de données les plus prisés d'UnionPay, notamment le paiement par code QR et le jeton « Token ». Deuxièmement, elle offre une combinaison de nombreuses API pour apporter à ses partenaires des solutions de paiement à guichet unique, en les épaulant ainsi dans le développement de produits et les applications commerciales. Elle propose enfin différents services de soutien technique, dont la fourniture de documents techniques, les conseils techniques, ainsi que les mises à l'essai et la certification des produits.

Agrandir l'écosystème des paiements

À l'heure actuelle, UnionPay améliore ses capacités de service à l'échelle mondiale en respectant ses perspectives de création d'une marque internationale. Le lancement d'UPI Developer élargit encore l'éventail des clients du service technique d'UPI. Les émetteurs de cartes, les acquéreurs, les commerçants, les développeurs de logiciels, les entreprises de téléphonie cellulaire et autres partenaires d'UnionPay dans le monde entier peuvent en bénéficier.

Les émetteurs et les acquéreurs peuvent obtenir des services en ligne, notamment des informations sur les produits, le développement et les mises à l'essai de ceux-ci, par le biais d'UPI Developer. À l'avenir, les services offerts par la plate-forme couvriront l'ensemble des processus commerciaux, ce qui permettra aux institutions d'économiser des ressources et du temps pour se connecter au réseau UnionPay.

En s'appuyant sur UPI Developer, UnionPay International lancera son programme de partenaires techniques. Dorénavant, les sociétés de paiement tierces et les développeurs de logiciels pourront avoir accès aux services techniques d'UnionPay via UPI Developer en s'inscrivant et en postulant en ligne, et pourront ainsi faire partie de l'écosystème des paiements transfrontaliers d'UnionPay. Ce programme aidera UPI à collaborer avec une plus grande gamme d'institutions et à promouvoir l'application du service de paiement UnionPay à des schémas de paiement localisés.

Dans le cadre de la prochaine étape, UnionPay International continuera d'enrichir la diversité et la quantité de ses interfaces de programmation API ouvertes, de mettre ses capacités commerciales à la portée d'un plus grand nombre de partenaires mondiaux, de promouvoir la mise à jour d'UPI Developer et d'optimiser les services offerts aux titulaires de cartes UnionPay du monde entier grâce à une collaboration étendue et approfondie avec différents acteurs de l'industrie.

