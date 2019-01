Une approche audacieuse quant aux étiquettes d'avertissement pourrait entraîner l'élimination des cigarettes au Canada d'ici 2035 : Rothmans, Benson & Hedges Inc.





TORONTO, le 4 janv. 2019 /CNW/ - Une approche audacieuse quant aux étiquettes d'avertissement sur les produits du tabac pourrait aider à rendre le Canada sans fumée d'ici 2035, a déclaré aujourd'hui un fabricant de tabac de premier plan.

Les étiquettes d'avertissement n'ont pas évolué au même rythme que les innovations et l'arrivée de nouveaux produits, notamment les produits de vapotage et de tabac chauffé électroniquement, qui comportent des risques liés à la santé différents de ceux des cigarettes, a affirmé Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) dans une présentation adressée à Santé Canada.

Ottawa devrait créer de nouvelles étiquettes d'avertissement sur mesure pour s'assurer que les consommateurs comprennent les risques réels que pose chaque produit du tabac, a expliqué RBH dans sa réponse à une consultation du gouvernement sur les étiquettes d'avertissement, qui a pris fin aujourd'hui.

Actuellement, la Loi sur le tabac et les produits de vapotage englobe tous les produits du tabac et les réglemente de la même manière, même si les conséquences de chacun sur la santé sont différentes.

Les cigarettes et les autres produits du tabac qui sont brûlés sont les plus nocifs pour la santé publique. RBH propose que ces articles continuent à faire l'objet des exigences les plus restrictives en matière d'étiquetage et d'avertissements.

La meilleure décision pour un fumeur est de cesser de fumer, a souligné RBH, mais certains choisissent de continuer à consommer du tabac.

Ces personnes devraient avoir accès aux renseignements les plus fiables et les plus exacts sur les effets réels sur la santé de divers produits du tabac, dont le tabac chauffé.

Une telle démarche de la part d'Ottawa aiderait les Canadiens à mieux comprendre les risques liés à l'usage du tabac et les options moins nocives que le tabagisme.

Santé Canada reconnaît déjà que les risques ne sont pas les mêmes pour tous les produits qui contiennent de la nicotine. L'organisme a récemment présenté un projet de déclaration sur les risques comparatifs entre le vapotage et les produits fumés.

RBH s'engage en faveur d'un Canada sans fumée d'ici 2035.

CITATIONS : Peter Luongo, directeur général, RBH

« Nous sommes engagés en faveur d'un avenir sans fumée pour les Canadiens. Notre objectif est de cesser de vendre des cigarettes. »

« Ottawa peut éliminer la présence de cigarettes au Canada plus rapidement en donnant aux Canadiens des renseignements plus précis sur l'abstention ou l'abandon de la consommation de produit du tabac, ou bien sur le recours à des produits moins nocifs. »

peut éliminer la présence de cigarettes au plus rapidement en donnant aux Canadiens des renseignements plus précis sur l'abstention ou l'abandon de la consommation de produit du tabac, ou bien sur le recours à des produits moins nocifs. » « Les produits du tabac et de la nicotine créent une dépendance et ne sont pas sans risque. Toutefois, certains produits du tabac sont moins risqués que d'autres; les étiquettes d'avertissement devraient indiquer clairement que les produits ne comportent pas tous les mêmes risques. »

« L'innovation et la technologie peuvent permettre d'offrir aux Canadiens de meilleurs choix en matière de produits du tabac. »

« Les Canadiens veulent plus de renseignements sur les risques du tabagisme et sur les solutions de rechange et Ottawa devrait actualiser les étiquettes d'avertissement pour les rendre parfaitement transparentes. »

devrait actualiser les étiquettes d'avertissement pour les rendre parfaitement transparentes. » « Ottawa devrait adapter les nouvelles étiquettes d'avertissement aux risques réels de chaque produit du tabac, pour permettre aux Canadiens de faire des choix éclairés. »

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA PRÉSENTATION DE RBH À SANTÉ CANADA :

RBH appuie la mise en place d'étiquettes d'avertissement fiables, exactes et non trompeuses pour les produits du tabac.

RBH soutient la recommandation en faveur de la présence de renseignements relatifs à l'abandon du tabagisme sur tous les emballages de produits du tabac.

RBH est en accord avec l'élargissement de l'application de l'exigence de 75 % consacré aux avertissements liés à la santé pour les cigarettes et les petits cigares à d'autres produits du tabac combustibles, notamment les cigares, le tabac à pipe et le tabac à rouler.

Bien que les réglementations actuelles sur l'étiquetage ne s'appliquent pas aux produits de tabac chauffé, RBH inclut volontairement des avertissements relatifs à la santé sur l'emballage de ses produits HEETS.

RBH soutient la proposition de Santé Canada d'étendre l'étiquetage de renseignements fiables, exacts et non trompeurs aux produits de tabac chauffé.

Un exemplaire complet des présentations de RBH à Santé Canada peut être obtenu sur demande.

Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. est une société productrice de tabac de premier ordre au Canada qui compte près de 800 employés à l'échelle du pays basés à son siège social à Toronto ainsi qu'à son usine à Québec.

Philip Morris International

Philip Morris International (PMI) dirige une transformation dans le secteur du tabac en vue de créer un environnement sans fumée et, ultimement, de remplacer les cigarettes par des produits sans combustion. PMI est une société internationale de premier plan dans l'industrie du tabac qui se spécialise dans la fabrication et la vente de cigarettes, les produits sans combustion et les appareils électroniques connexes ainsi que les accessoires et autres produits qui contiennent de la nicotine dans des marchés à l'extérieur des États-Unis. Grâce à ses capacités multidisciplinaires dans le développement de produits, ses installations de pointe et ses démonstrations scientifiques, PMI cherche à faire en sorte que ses produits sans combustion respectent les préférences des consommateurs adultes et les exigences réglementaires rigoureuses. La gamme de produits sans combustion de PMI comprend des produits qui émettent de la vapeur contenant de la nicotine ainsi qu'à base de tabac chauffé. PMI estime qu'environ 6 millions de fumeurs adultes dans le monde ont déjà arrêté de fumer et se sont convertis aux produits à base de tabac chauffé de PMI, qui sont actuellement offerts sur plus de 43 marchés dans des villes clés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.pmiscience.com/fr.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Communiqué envoyé le 4 janvier 2019 à 10:30 et diffusé par :