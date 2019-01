Biogen et Skyhawk Therapeutics annoncent un accord portant sur le développement de nouveaux modificateurs d'épissage de l'ARN à petites molécules ciblant des maladies neurologiques





- Biogen a effectué un paiement initial non-récurrent de 74 millions USD à Skyhawk pour des services de recherche et une licence exclusive à des candidats thérapeutiques pour la sclérose en plaques, l'amyotrophie spinale ainsi que d'autres maladies neurologiques qui seront développées à l'aide de la plateforme SkySTARtm de Skyhawk

- Biogen versera à Skyhawk des redevances et des paiements d'étape potentiels futurs.

CAMBRIDGE, Massachusetts et WALTHAM, Massachusetts, 4 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Biogen Inc (Nasdaq : BIIB) et Skyhawk Therapeutics, Inc. (Skyhawk) ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique dans laquelle les sociétés exploiteront la plateforme de technologie SkySTARtm de Skyhawk dans le but de découvrir des traitements à base de petites molécules innovants pour les patients atteints de maladies neurologiques. Biogen aura l'option d'acquérir sous licence des thérapies résultant de la collaboration et sera responsable de leur développement et de leur commercialisation potentielle.

L'accord accorde à Biogen une licence exclusive à des droits de propriété intellectuelle à l'échelle mondiale sur des candidats thérapeutiques en phase de recherche pour le traitement de la sclérose en plaques (SP), de l'amyotrophie spinale (AS) et d'autres troubles neurologiques. Dans le cadre de l'accord, Skyhawk a reçu un paiement initial de 74 millions USD de Biogen et pourra recevoir des redevances et des paiements d'étape potentiels futurs. Une partie du paiement initial sera attribué aux services de recherche futurs, le reste étant consacré à la recherche et au développement au premier trimestre 2019.

« La plateforme de Skyhawk est un outil puissant qui cible les troubles neurologiques en utilisant des petites molécules modulatrices de l'ARN, ce qui crée des possibilités excitantes pour de nouvelles thérapies potentielles », a déclaré Michael Ehlers, M.D., Ph.D., vice-président exécutif en charge de la recherche et du développement chez Biogen. « Cette collaboration exemplifie l'engagement de Biogen à collaborer avec des entreprises innovantes en vue d'améliorer la vie des patients atteints de maladies neurologiques complexes. »

« Biogen est une société biopharmaceutique de premier plan axée sur les neurosciences dont les antécédents en matière de développement de spécialités pharmaceutiques pour une variété de troubles neurologiques complexes sont impressionnants », a ajouté Bill Haney, co-fondateur et président-directeur général de Skyhawk. « Sa forte culture scientifique a déjà produit une série de produits thérapeutiques généraux de premier ordre. Nous sommes impatients de travailler avec son équipe en vue d'optimiser éventuellement les options de traitement que nous pourrions offrir à la communauté neuroscientifique. »

À propos de Biogen

La mission de Biogen est claire : nous sommes des pionniers dans le domaine des neurosciences. Biogen découvre, développe et commercialise dans le monde entier des thérapies innovantes pour les personnes atteintes de maladies neurologiques et neurodégénératives graves. L'une des premières sociétés internationales de biotechnologie, Biogen a été fondée en 1978 par Charles Weissman, Heinz Schaller, Kenneth Murray, et les lauréats du Prix Nobel Walter Gilbert et Phillip Sharp. La société possède aujourd'hui le meilleur portefeuille de médicaments pour traiter la sclérose en plaques, a introduit le premier et seul traitement approuvé pour l'amyotrophie spinale, et est axée sur le développement de programmes de recherche neuroscientifique pour la maladie d'Alzheimer et la démence, la sclérose en plaques et la neuro-immunologie, les troubles du mouvement, les troubles neuromusculaires, la douleur, l'ophtalmologie, la neuropsychiatrie et la neurologie aiguë. Biogen fabrique et commercialise également des biosimilaires de produits biologiques avancés.

Nous publions régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les investisseurs sur notre site web à l'adresse www.biogen.com. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.biogen.com et suivez nous sur les médias sociaux ? Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube.

À propos de Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics s'investit dans la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies utilisant sa plateforme novatrice SkySTARtm (Skyhawk Small Molecule Therapeutics for Alternative Splicing of RNA) pour développer des médicaments à petites molécules offrant des traitements révolutionnaires aux patients

Déclaration de règle refuge de Biogen

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris des énoncés formulés en vertu des dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des énoncés concernant les bénéfices et résultats potentiels qui pourraient être réalisés grâce à la collaboration de Biogen avec Skyhawk ; les risques et les incertitudes liés au développement et à la commercialisation de médicaments ; le potentiel de l'activité commerciale de Biogen et de ses programmes de développement clinique, y compris des candidats thérapeutiques en phase de recherche pour le traitement de la SP, de l'AS et d'autres troubles neurologiques. Ces énoncés prospectifs peuvent être accompagnés par des mots tels que « objectif », « anticipe », « pense », « pourrait », « estime », « prévoit », prévision », « envisage », « peut », « plan », « potentiel », « possible », l'emploi du futur, ainsi que d'autres mots et termes ayant le même sens. Le développement et la commercialisation de médicaments sous-entendent des risques importants et les programmes de recherche et de développement qui aboutissent à la commercialisation d'un produit sont peu nombreux. Les résultats d'essais cliniques au stade précoce ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats complets ou des résultats d'essais cliniques au stade avancé ou à plus grande échelle et ne garantissent pas une approbation règlementaire. Vous ne devez donc pas vous fier outre mesure à ces énoncés ou aux données scientifiques présentées.

Ces énoncés sous-entendent des risques et des incertitudes qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels de ceux reflétés par de tels énoncés, y compris, sans limitation, l'incertitude quant à la question de savoir si les bénéfices anticipés et le potentiel de la collaboration de Biogen et de Skyhawk peuvent être réalisés ; les risques en termes de coûts et de retards imprévus ; l'incertitude quant au succès du développement et de la commercialisation potentielle de candidats thérapeutiques en phase de recherche potentiels pour le traitement de la SP, de l'AS et d'autres troubles neurologiques, qui pourraient être impacté, entre autres, par la survenue d'évènements de sécurité adverses et/ou d'inquiétudes imprévus pouvant résulter de données ou d'analyses supplémentaires ; les autorités réglementaires pourraient exiger un complément d'information ou des études ultérieures, ou pourraient refuser d'approuver ou retarder l'approbation de ces médicaments candidats ; Biogen et Skyhawk pourraient rencontrer d'autres obstacles imprévus pouvant résulter, entre autres, de la survenue d'évènements de sécurité adverses, de l'incapacité à obtenir des approbations règlementaires dans certaines juridictions, ou de l'incapacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété ; de plaintes en responsabilité produit ; ou de risques de collaboration avec des tiers. Ce qui précède décrit bon nombre, mais pas la totalité, des facteurs susceptibles de faire varier les résultats réels des attentes de Biogen en ce qui concerne l'un quelconque des énoncés prospectifs. Les investisseurs doivent considérer cette déclaration de mise en garde ainsi que les facteurs de risque identifiés dans le rapport annuel ou le rapport trimestriel le plus récent de Biogen et dans d'autres rapports déposés par Biogen auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces énoncés sont fondés sur les convictions et les attentes actuelles de Biogen et ne valent qu'à la date du présent communiqué de presse. Biogen ne s'engage aucunement à actualiser publiquement un quelconque de ces énoncés prospectifs, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, des développements futurs, ou pour toute autre raison.

CONTACT POUR LES MÉDIAS DE BIOGEN : CONTACT POUR LES INVESTISSEURS DE BIOGEN : David Caouette Mike Hencke +1 617 679 4945 +1 781 464 4471 public.affairs@biogen.com IR@biogen.com



CONTACT POUR LES MÉDIAS DE SKYHAWK :

Maura McCarthy

maura@skyhawktx.com



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/710814/Skyhawk_Therapeutics_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 4 janvier 2019 à 08:48 et diffusé par :