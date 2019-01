Innergex signe deux contrats d'achat d'électricité à long terme pour des projets solaires et de stockage d'énergie par batteries à Hawaii





Les projets totalisent 45 MW CA de capacité solaire et 180 MWh de stockage par batteries

de capacité solaire et 180 MWh de stockage par batteries Innergex entre ainsi dans le marché très prometteur du stockage par batteries

LONGUEUIL, QC, le 4 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) ("Innergex" ou la "Société") est heureuse d'annoncer la signature de deux contrats d'achat d'électricité de 25 ans à prix fixe avec la Hawai'i Electric Light Company et la Maui Electric Company pour l'électricité qui sera produite par les projets solaires et de stockage d'énergie par batteries Hale Kuawehi et Paeahu. Les deux projets devraient être mis en service en 2022. Les contrats sont assujettis à l'approbation de la Public Utilities Commission d'Hawaii.

« Grâce à ces deux projets d'importance et uniques à Hawaii, nous nous réjouissons d'entrer dans le marché grandissant et prometteur du stockage d'énergie par batteries, où nous avons l'intention de devenir un joueur clé » a déclaré M. Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Les progrès technologiques en matière de stockage par batteries modifient la façon dont les services publics desservent leurs clients et nous voulons devenir un partenaire de choix pour eux dans leur gestion des besoins énergétiques. »

Les deux contrats d'achat d'électricité d'une durée de 25 ans portent sur l'énergie répartissable et permettent aux services publics respectifs d'utiliser l'énergie des installations comme ils le jugent approprié pour maintenir la stabilité du réseau et maximiser l'utilisation des énergies renouvelables sur les îles de Maui et d'Hawaii.

Le projet solaire Hale Kuawehi est un parc de 30 MW CA avec 120 MWh de stockage par batteries, situé sur l'île d'Hawaii. Sa production annuelle moyenne d'électricité pourrait atteindre 92 000 MWh. Le projet solaire Paeahu est un parc de 15 MW CA avec 60 MWh de stockage par batteries, sur l'île de Maui, il pourrait produire en moyenne 45 000 MWh par année.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

La Société est un producteur indépendant d'énergies renouvelables qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des centrales géothermiques. En tant qu'entreprise internationale, Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France, au Chili et en Islande. Innergex gère un important portefeuille d'actifs qui comprend actuellement des intérêts dans 68 centrales en exploitation d'une puissance installée nette totale de 2 091 MW (puissance brute de 3 072 MW), dont 37 centrales hydroélectriques, 25 parcs éoliens, quatre parcs solaires et deux centrales géothermiques. Elle détient aussi des intérêts dans cinq projets en développement d'une puissance installée nette totale de 719 MW (puissance brute de 800 MW), dont deux sont actuellement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement, d'une puissance nette totale de 8 382 MW (puissance brute de 9 246 MW). Le respect de l'environnement et l'équilibre de l'intérêt supérieur des communautés hôtes, de ses partenaires et de ses investisseurs sont au coeur du développement de la Société. Sa stratégie de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable. Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB- par S&P.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué contient de l'information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment quant aux avantages financiers attendus du financement décrit dans le présent communiqué ou le fait que la Société soit en mesure de mettre en oeuvre sa stratégie avec succès. L'information prospective se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « pourrait », « fera », « croire », « s'attend à », « a l'intention de », « devrait », « plans », « potentiel », « projet », « prévoit », « estimation », « budget » ou « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou non. Elle exprime les prévisions et les attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs en date du présent communiqué.

Étant donné que les énoncés prospectifs portent sur des événements et des conditions futurs, ils sont de par leur nature assujettis à des risques et incertitudes inhérents. Les résultats réels pourraient différer considérablement des résultats actuellement prévus en raison de plusieurs facteurs et risques, notamment les risques liés au secteur de l'énergie renouvelable en général comme l'application de la stratégie, à la capacité de développer les projets conformément aux délais et budgets alloués, aux ressources en capital, aux instruments financiers dérivés, à la conjoncture économique et financière actuelle, à l'évaluation précise et la variabilité naturelle des sources d'énergie renouvelable, à la construction, à la conception et au développement de nouvelles installations, au rendement des projets existants, aux défaillances d'équipement, au taux d'intérêt et au risque de refinancement, aux taux de change, à la variation du prix du marché de l'électricité, à l'effet de levier financier, aux clauses restrictives ainsi qu'aux relations avec les services publics. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs et d'autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les activités ou les résultats financiers d'Innergex figurent dans la notice annuelle d'Innergex qui peut être consultée sur le site Internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse repose sur certaines attentes et hypothèses clés de la Société. Le tableau qui suit présente l'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse, ainsi que les principales hypothèses utilisées pour établir cette information et les principaux risques et principales incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans cette information.

Principales hypothèses Principaux risques et principales incertitudes Coûts de projets estimés, obtention des permis prévue, début des travaux de

construction, travaux réalisés et début de la mise en service des projets en

développement ou des projets potentiels La Société fait une estimation des coûts pour chaque projet en développement fondée

sur sa grande expérience en tant que promoteur, les coûts internes différentiels ayant

un lien direct avec le projet, les coûts d'acquisition de sites et les coûts de financement,

lesquels sont éventuellement ajustés pour tenir compte des prévisions de coûts fournies

par l'entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction (IAC) retenu pour le

projet. La Société fournit des indications sur les calendriers de réalisation et les progrès de la

construction à propos de ses projets en développement et des indications sur ses projets

potentiels, compte tenu de sa grande expérience en tant que promoteur. Exécution par les contreparties, par

exemple les entrepreneurs IAC Retards et dépassements de coûts dans la

conception et la construction des projets Obtention des permis Approvisionnement en matériel Fluctuations des taux d'intérêt et risque lié

au refinancement Relations avec les parties prenantes Risques réglementaires et politiques Taux d'inflation plus élevé que prévu Catastrophe naturelle

Bien que la Société estime que les attentes et hypothèses qui sous-tendent l'information prospective soient raisonnables, les lecteurs du présent communiqué de presse sont mis en garde de ne pas se fier outre mesure à cette information prospective, rien ne garantissant que ces attentes et hypothèses se révéleront exactes. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date du présent communiqué et Innergex décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou autres, à moins que la législation en valeurs mobilières ne l'y oblige.

