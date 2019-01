LG offre une incroyable expérience sonore grâce à la gamme de produits XBOOM présentée au CES 2019





La vaste gamme acoustique toujours croissante de LG porte l'expérience sonore à de nouveaux sommets

TORONTO, le 4 janv. 2019 /CNW/ - LG Electronics (LG) présente sa gamme élargie de produits XBOOM au CES 2019. Les nouveaux produits novateurs feront assurément la joie des utilisateurs grâce à leur son supérieur, à leurs caractéristiques uniques et à leur commodité exceptionnelle.

Le nom XBOOM est devenu synonyme de puissance et de qualité et a aidé la marque LG à prendre les devants dans les catégories « mini appareils audio » et « appareils audio tout-en-un ». Les plus récents produits XBOOM demeurent fidèles à l'image de la marque et offrent une expérience sonore dynamique ainsi qu'une qualité et une convivialité inégalées. La famille XBOOM est composée de mini appareils et d'appareils tout-en-un, y compris les haut-parleurs portables Bluetooth XBOOM Go et les haut-parleurs intelligents XBOOM AI ThinQ. Que ce soit pour animer une fête à l'extérieur, ajouter de l'ambiance à la maison ou y mettre le paquet lors d'un événement dans une boîte de nuit, la gamme XBOOM de LG est parfaite pour les rassemblements de toutes tailles et fait durer la fête grâce à un son explosif et à des caractéristiques optimisées.

Au coeur de la marque XBOOM de LG se trouve une implacable volonté d'offrir une qualité sonore haut de gamme pour un plaisir d'écoute décuplé. Le nouveau mini appareil phare XBOOM (modèle CL98) offre une impressionnante puissance sonore de 3 500 W et est doté d'une chambre de compression pour générer des sons plus nets et plus détaillés sur une plage de fréquences plus haute.

Le XBOOM haut de gamme de LG (modèle OL100) propose une généreuse puissance de 2 000 W, notamment grâce à sa technologie exclusive Blast Horn (un conduit d'air recourbé derrière le haut-parleur individuel crée une pression acoustique en poussant l'air dans un conduit d'amplification) qui améliore la reproduction des hautes fréquences et des basses afin d'offrir un son qui se ressent autant qu'il s'entend. Ce haut-parleur est également doté du mode Meridian, mis au point de concert avec les experts de l'entreprise britannique Meridian Audio, dont la réputation n'est plus à refaire. Ces caractéristiques sonores particulières produisent des voix claires et des basses plus sensibles qui plairont assurément aux audiophiles qui aiment écouter de la musique pour se détendre à la maison.

Un autre nouvel appareil XBOOM prend en charge le codec aptXMC HD pour permettre la diffusion en continu de fichiers audio haute résolution sans perte sonore à partir d'un appareil Bluetooth et reproduire des sons d'une incroyable fidélité pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. La connexion Fête sans fil améliorée permet également de brancher plusieurs haut-parleurs pour offrir une expérience sonore encore plus impressionnante1.

La marque XBOOM de LG offre plusieurs formats afin de permettre aux consommateurs de choisir une solution sonore qui convient le mieux à leurs besoins. L'appareil tout-en-un haut de gamme (modèle OL100) est doté d'une poignée et de roulettes pour offrir une portabilité optimale. Les haut-parleurs XBOOM « freestyle » (modèles RK7 et RL4) peuvent être orientés à la verticale ou à l'horizontale et sont dotés d'une poignée en X permettant de les transporter facilement.

Les utilisateurs peuvent laisser s'exprimer le DJ qui sommeille en eux en modifiant des chansons populaires grâce à la grande diversité de fonctions de fête de LG. Grâce au mode DJ Star, les utilisateurs peuvent créer des fondus enchaînés, fusionner deux chansons et produire des effets de scratching comme un DJ professionnel en toute facilité. La fonction de fondus enchaînés facilite le mixage harmonieux de deux sources audio différentes. L'accélérateur de fête permet quant à lui de produire, à l'aide d'une simple manette, un crescendo rythmique accompagné de lumières clignotantes afin d'entraîner tout le monde dans la danse. Les utilisateurs peuvent télécharger une application de DJ facile à utiliser (pour appareils Android et iOS) pour produire plusieurs effets, comme des boucles et des effets de scratching.

Offerte sur les produits XBOOM 2019 de LG, la nouvelle caractéristique Vedette du karaoké plaira assurément à tous les membres de la famille. Cette fonctionnalité permet de supprimer les fréquences vocales de presque n'importe quelle chanson pour que les utilisateurs puissent prêter leur voix à leurs morceaux favoris. Les 18 effets vocaux uniques s'agencent parfaitement à la nouvelle fonctionnalité d'éclairage multicolore composée d'options d'éclairage préréglées, y compris celle permettant de synchroniser l'éclairage au morceau joué afin d'accentuer le rythme et d'égayer l'ambiance.

Les haut-parleurs de la gamme XBOOM Go PK de LG produisent un excellent son haute fidélité malgré leur petite taille et leur poids léger. Ceux-ci seront également lancés lors du CES. Ces haut-parleurs portables prennent en charge le codec aptXMC HD pour offrir une qualité audio de 24 bits sans perte lors de la diffusion en continu à partir des téléphones intelligents les plus récents, comme le LG G7. La série PK génère un audio de grande qualité qui satisfait même les oreilles les plus exigeantes; le son incroyablement précis qu'elle produit sans fil confère au XBOOM PK un important avantage concurrentiel dans la catégorie des appareils portables.

Les produits audio XBOOM de LG sont reconnus pour leur superbe qualité sonore et leur connectivité IA intelligente. Le haut-parleur intelligent XBOOM AI ThinQ de LG est considéré comme l'un des meilleurs haut-parleurs de sa catégorie par plusieurs publications en ligne spécialisées dans l'évaluation des produits audio et technologiques. Les personnes qui visiteront le kiosque de LG (Centre des congrès de Las Vegas, hall central no 11100) lors du CES pourront faire l'expérience des impressionnantes fonctionnalités intelligentes des haut-parleurs XBOOM AI ThinQ dotées de l'Assistant Google et de la technologie Meridian.

« LG continuera d'accroître sa gamme XBOOM pour offrir un son puissant qui aide les utilisateurs à créer une atmosphère divertissante, peu importe l'occasion, confie Kim Dae-chul, chef des activités audio et vidéo de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. Nous sommes emballés par le présent et l'avenir de la marque XBOOM de LG et continuerons de renforcer notre offre et notre position dans le marché des produits audio de fête. »

1 Le codec aptXMC HD est offert avec les produits RK 7; la connexion Fête sans fil est offerte avec les produits RK 7 et les modèles OL et CL.

À propos du Divertissement pour la maison de LG Electronics

LG Electronics est un leader mondial en matière de systèmes télévisuels et audiovisuels. L'entreprise marque le début d'une nouvelle ère d'innovations dans le marché des téléviseurs en créant des technologies novatrices, comme les téléviseurs OLED, et en mettant en oeuvre un système d'exploitation intuitif qui permet aux utilisateurs de découvrir les avantages de la technologie des téléviseurs intelligents. LG est déterminée à améliorer la vie des clients en mettant au point des produits de divertissement à la maison novateurs inspirés de?ses téléviseurs primés?4K OLED, ULTRA HD et?webOS. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com.?

À?propos?de LG?Electronics?Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117?lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49?milliards de dollars US. LG Electronics Canada?inc.?est composée de cinq?divisions opérationnelles?: communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada?inc.?s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils?électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le?http://www.lg.com/ca_fr.

