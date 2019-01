Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce la délivrance de permis temporaires de culture et d'exploitation de pépinière à Core Isogenics Inc.





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 3 janvier 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « société ») annonce que Core Isogenics Inc., filiale en propriété exclusive de la société (« Core Isogenics »), spécialisée dans le développement de souches de semences isogéniques et de pratiques culturales automatisées à l'usage de l'industrie du cannabis, a reçu du Bureau du contrôle du cannabis de la Californie (Bureau of Cannabis Control of California) deux permis temporaires, un permis d'exploitation de pépinière et un permis de culture (« permis temporaires »).

Les permis temporaires délivrés à Core Isogenics permettront à la société, LDS, de compléter son modèle d'entreprise en s'assurant le contrôle complet de son infrastructure, y compris tous les aspects de la génétique, de la culture, de la formulation, de la fabrication et de la distribution de ses produits, dont CannaStripstm (brevet en instance).

Avec le permis d'exploitation de pépinière, Core Isogenics peut développer sa technologie de génétique végétale et produire des semences aux propriétés identiques à celles utilisées dans la formule CannaStripstm, réduisant ainsi le nombre d'étapes d'extraction actuellement nécessaires pour extraire les ingrédients de plus d'une plante, du fait qu'elle peut en extraire d'une seule plante ayant les ingrédients identiques déjà dans son ADN.

La pépinière utilisera les semences cultivées selon le procédé de Core Isogenics. Ces semences seront cultivées dans les locaux de la société, c'est-à-dire à l'intérieur des salles à température contrôlée, sous pression négative et surveillées à distance, afin d'assurer le développement des plantes exemptes de contaminants. La société entend développer des variétés intérieures et extérieures en mettant l'accent, dans une perspective d'avenir, sur de grandes cultures en extérieur.

Détenant son permis de culture, la société pourra utiliser ses installations actuelles en transportant les semis de la pépinière à son milieu de culture automatisé. Ce milieu, une aire de culture optimisée, maximisera la croissance des plantes et raccourcira les cycles de croissance en mettant à profit la technologie brevetée Flexible Path de la société, consistant en plates-bandes mobiles à couloir unique pour une utilisation plus efficace de l'espace.

Revenant sur les permis, Brad Eckenweiler, chef de la direction de Lifestyle Delivery Systems Inc., a déclaré : « Ces permis achèvent la base de notre modèle d'entreprise car ils permettent à la société de contrôler le flux de développement de produits, dans son ensemble, de la composition génétique de la biomasse à la distribution de produits de la plus haute qualité contenant des ingrédients précis. Ces résultats seront désormais assurés et constants, que la biomasse végétale provienne de la culture de Core Isogenics ou de producteurs sous contrat. »

La société poursuivra le développement de ses procédés et de ses lignes de produits ainsi que la mise en place d'un réseau de distribution.

À propos de Core Isogenics Inc.

Core Isogenics Inc., domiciliée à Adelanto, en Californie, et exerçant son activité dans l'industrie du cannabis de Californie, est une exploitation de culture et de pépinière autorisée par la ville et l'État. La société développe avec Lifestyle Delivery Systems Inc., une société établie en Colombie-Britannique, des souches de graines isogéniques et des pratiques culturales automatisées pour l'industrie du cannabis.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société de technologie qui cède sa technologie sous licence à une unité de production et de conditionnement de pointe située dans le sud de la Californie. Cette technologie permet de produire des bandelettes infusées (semblables aux bandelettes respiratoires) qui sont non seulement plus sûres et plus saines que toute autre forme d'administration mais permettent également d'inclure un large éventail d'ingrédients allant des médicaments en vente libre aux produits homéopathiques, nutraceutiques, vitamines et suppléments. D'autre part, cette technologie offre un nouveau moyen de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production, basé sur la technologie de la société, s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bandelette, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

Au nom du conseil d ? administration de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et directeur

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

investor.relations@lifestyledeliverysystem.com

1-866-347-5058

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à sa suffisance et à son exactitude.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives fondées sur des hypothèses valables en date du présent communiqué de presse. Ces déclarations reflètent les estimations, opinions, intentions et attentes actuelles de la direction et ne constituent en rien une garantie de rendement futur. La société prévient que toutes les déclarations prospectives sont foncièrement incertaines et que le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue figurant à l'annexe I de la Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au Département américain de la Justice de dépenser des fonds fédéraux pour s'ingérer dans la mise en oeuvre des lois des États concernant la marijuana à usage médical, cette interdiction, pour rester en vigueur, doit être renouvelée chaque année. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les déclarations prospectives. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser publiquement les déclarations prospectives.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/457613/Lifestyle_Delivery_Systems_Logo.jpg

SOURCE Lifestyle Delivery Systems Inc.

Communiqué envoyé le 3 janvier 2019 à 20:52 et diffusé par :