La nouvelle technologie fNIR met en lumière l'activité cérébrale avec de puissants imageurs pour des situations réelles





GOLETA, Californie, 04 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIOPAC Systems, Inc. , distributeur mondial de fNIR Devices, a annoncé la disponibilité de ses systèmes d' imagerie spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle (« functional near infrared optical imaging » ? fNIR) de nouvelle génération. Les nouveaux systèmes d'imagerie haute densité fournissent des évaluations de la fonction cognitive en laboratoire ou dans le monde réel pour les chercheurs en physiologie qui cherchent à comprendre l'activité cérébrale sans tous les frais liés à la fMRI.

Le capteur ultraléger s'adapte confortablement sur le front, où il surveille les changements relatifs d'oxyhémoglobine ou de désoxyhémoglobine, en tant qu'indicateurs de l'activité cérébrale dans le cortex préfrontal. Les sujets peuvent être examinés en laboratoire ou peuvent être actifs dans leur environnement naturel avec le nouveau système mobile fNIR .

Les nouveaux systèmes NIRS offrent trois imageurs puissants. Le fNIR 2000C est une unité fixe qui collecte des données à partir de 18 optodes au maximum. Le fNIR 2000M est un imageur mobile sans fil qui recueille des données provenant de 18 optodes au maximum et peut être utilisé pendant que les sujets effectuent des tâches en laboratoire ou dans le monde réel. Le fNIR 2000S est un imageur capable de prendre en charge 54 optodes avec des fonctionnalités avancées pour enregistrer jusqu'à trois sujets simultanément.

Un nouveau capteur dans les cheveux permettra aux chercheurs d'évaluer d'autres zones du cerveau telles que les cortex moteur et visuel. L'ajout dans différentes parties du cerveau augmente la compréhension de l'activité cérébrale sans les complications de la fMRI.

Tous les systèmes comprennent les logiciels fNIRSoft et COBI pour la collecte et l'analyse des données. Les données peuvent être synchronisées et importées dans le logiciel Acq Knowledge pour une compréhension complète de la réponse physiologique, y compris les signaux EEG, EDA, ECG, tension artérielle (BP), et d'autres signaux physiologiques importants.

« La conception expérimentale peut être plus sophistiquée avec cette technologie mobile. Elle offre aux chercheurs la possibilité de recueillir des données sur des sujets tout au long de leur vie », a déclaré Frazer Findlay, PDG de BIOPAC. « L'imagerie mobile peut apporter une valeur ajoutée à toute étude, mais elle est particulièrement importante lorsque les sujets sont des enfants ou des familles, car ils peuvent évoluer dans un environnement familier ou confortable, générant de meilleurs résultats ».

« Lors de la conception et de la fabrication de fNIR Devices, nous avons décidé de ne pas alourdir la tête du sujet avec une batterie et des composants électroniques supplémentaires. En conséquence, nos imageurs, y compris notre imageur sans fil, mesurent la réponse hémodynamique du cerveau avec un poids minimal et un confort maximal », a indiqué Davood Tashayyod, PDG de fNIR Devices. « Les systèmes de fNIR Devices sont très faciles à installer et très confortables pour le sujet. Un sujet qui se sent à l'aise produit des données de meilleure qualité et peut participer à des études à court et à long terme ».

L'imagerie fNIR et NIR est citée dans plus de 132 000 publications. Parmi les applications NIR figurent l'interface cerveau-ordinateur, l'évaluation des performances humaines, la neurorééducation, la surveillance de la profondeur de l'anesthésie, etc. La technologie fNIR peut également être utilisée pour comprendre l'oxygénation sanguine des muscles.

Veuillez contacter BIOPAC pour de plus amples informations sur l'utilisation de la technologie fNIR pour effectuer des mesures sur des sujets mobiles dans des situations réelles, des sujets stationnaires dans un laboratoire ou pour enseigner à des étudiants dans un environnement éducatif.

À propos de BIOPAC Systems

BIOPAC a été fondée en 1985 et est considérée dans le monde entier comme étant un fournisseur majeur de matériels et logiciels pour les sciences de la vie. Dans le monde entier, plus de 99 % des 100 meilleures universités et des entreprises du Global Fortune 500 font confiance à BIOPAC Systems pour leurs recherches en sciences de la vie et leurs besoins en systèmes d'enseignement. BIOPAC fabrique des outils scientifiques haut de gamme pour la mesure et l'interprétation physiologique. Les solutions de BIOPAC vont des solutions pédagogiques aux appareils d'avant-garde pour l'utilisation en laboratoire, dans des applications concrètes et les environnements de recherche en réalité virtuelle. Pour de plus amples informations sur les produits de BIOPAC, veuillez consulter www.biopac.com .

À propos de fNIR Devices

Fondée en 2009, fNIR Devices, LLC, est le premier fournisseur de systèmes d'imagerie spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle à onde continue (fNIR) pour la recherche et autres applications non cliniques. fNIR Devices fournit aux chercheurs en physiologie des systèmes robustes et méticuleusement conçus pour surveiller l'hémodynamique du cerveau, permettant ainsi de comprendre l'état cognitif du sujet dans des environnements de laboratoire et naturels.

