Le Styler de LG annonce l'avenir en matière d'entretien de vêtements





LG défie la gestion conventionnelle des vêtements en dévoilant au CES l'élégant Styler doté d'un miroir en vitre teintée noire

TORONTO, le 3 janv. 2019 /CNW/ - LG Electronics (LG) profite du CES 2019 pour dévoiler sa fascinante vision du soin complet des vêtements avec le révolutionnaire système Styler. Le nouveau Styler de LG, gagnant du prix de l'innovation CES 2019, se trouve en tête de peloton avec sa porte-miroir en vitre teintée noire. LG présentera également des modèles fascinants de grande capacité pour l'avenir et un miroir intelligent doté de l'IA pour une expérience de mode virtuelle entièrement nouvelle.

Le Styler de LG et sa porte-miroir en vitre teintée noire confère fonctionnalité et élégance à la demeure grâce à sa conception raffinée et moderne, et à sa capacité à garder les vêtements propres et dans un état impeccable. La nouvelle porte en vitre teintée noire donne une allure raffinée à la pièce, tandis que l'appareil permet de rafraîchir jusqu'à quatre vêtements sans effort et de manière pratique, y compris un pantalon placé dans la porte. L'ajout des fonctionnalités de Smart DiagnosisMC et de SmartThinQMC garantit aux utilisateurs des résultats rapides et précis ainsi que la possibilité de recourir à l'Assistant Google simplement en utilisant la voix.

Au coeur du Styler de LG se trouve la technologie TrueSteamMC, qui élimine plus de 99,9 % des germes et des bactéries qui se trouvent sur les vêtements, pour garder votre garde-robe propre et hygiénique*. Les vêtements placés sur le cintre mobile sont secoués pour en retirer les plis et les mauvaises odeurs, tandis que le séchage délicat permet d'éliminer l'humidité rapidement et en profondeur. Le séchage par thermopompe permet de réduire la consommation d'énergie en recyclant la chaleur de l'air chaud et humide à l'intérieur du Styler. De plus, la fonctionnalité presse-pantalon garantit une allure nette et soignée en éliminant les faux plis et en créant une ligne de pli impeccable sans fer à repasser.

En plus du nouveau Styler, les visiteurs du CES 2019 auront l'occasion de découvrir l'avenir de l'entretien des vêtements grâce à la solution complète de LG. Conçu pour les grandes familles, le Styler à grande capacité est une version élargie du Styler doté d'une porte-miroir en vitre teintée noire qui peut contenir cinq vêtements sur cintres mobiles (y compris des manteaux pleine longueur) ainsi qu'un pantalon suspendu à la porte. Outre le Styler de l'avenir, LG donnera au public un aperçu de la chambre à coucher de demain avec son miroir intelligent doté du service virtuel personnalisé au moyen de l'IA. Ce miroir ThinQ de LG permet de vivre une expérience personnalisée, car celui-ci propose des suggestions de vêtements intelligentes et des agencements de style virtuels afin de permettre aux clients d'acheter des vêtements sans avoir à les essayer en magasin.

« Avec sa conception raffinée et son efficacité à rendement élevé, l'élégant Styler noir de LG propulse l'entretien des vêtements à domicile au niveau supérieur, a déclaré Song Dae-Hyun, président de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'améliorer les fonctionnalités du Styler et d'attirer de nouveaux clients, qui ne se doutent pas que la gestion d'une garde-robe ne se résume pas uniquement à la lessive et au nettoyage à sec. »

Les visiteurs du CES 2019, qui se déroule du 8 au 11 janvier, sont invités à s'arrêter au kiosque no 11100 du Centre des congrès de Las Vegas pour y découvrir la gamme complète des solutions de LG en matière d'entretien des vêtements.

# # #

* Attesté par la British Allergy Foundation.

À propos des appareils électroménagers pour la maison et des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics

LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des climatiseurs et des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air. La société crée des solutions complètes pour la maison avec ses technologies fondamentales de pointe. LG est déterminée à améliorer la qualité de vie des consommateurs du monde entier en proposant des produits soigneusement conçus, y compris des réfrigérateurs, des laveuses, des lave-vaisselle, des appareils de cuisson, des aspirateurs, des appareils intégrés, des climatiseurs, des purificateurs d'air et des déshumidificateurs. Ensemble, ces produits offrent une commodité accrue, une superbe performance ainsi que des économies considérables, et procurent des bienfaits remarquables sur la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

SOURCE LG Electronics, Inc.

Communiqué envoyé le 3 janvier 2019 à 20:05 et diffusé par :