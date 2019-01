Agenus bénéficie d'une subvention lui permettant des innovations liées à l'adjuvant QS-21





- La Fondation Bill & Melinda Gates investit près d'un million de dollars pour développer une nouvelle technologie destinée au QS-21

- La subvention va permettre de développer une nouvelle méthode alternative de culture de cellules végétales pour produire le QS-21

LEXINGTON, Massachusetts, 3 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Agenus Inc. (NASDAQ : AGEN), une entreprise spécialisée en immuno-oncologie (I-O), qui dispose d'un portefeuille d'anticorps modulateurs du système immunitaire, de vaccins contre le cancer, d'adjuvants et de thérapies par transfert adoptif de cellules1, a annoncé aujourd'hui que la Fondation Bill & Melinda Gates lui a octroyé une subvention de près d'un million de dollars pour l'aider à mettre au point un procédé de fabrication alternatif, à base de culture de cellules végétales, afin de fournir à l'avenir, de manière ininterrompue, l'adjuvant propriétaire QS-21 Stimulon® d'Agenus, un composant essentiel de nombreux vaccins ciblant des maladies infectieuses et endémiques.

Le QS-21 Stimulon® d'Agenus est un adjuvant breveté, incorporé à l'heure actuelle dans le vaccin Shingrix® particulièrement efficace de Glaxo Smith Kline (GSK). Par ailleurs, le QS-21 Stimulon® d'Agenus est utilisé dans le vaccin Mosquirix de GSK et dans de nombreux autres vaccins au stade clinique, notamment dans les vaccins contre le cancer d'Agenus. Compte tenu de l'importance cruciale du QS-21 pour l'efficacité des vaccins, Agenus prévoit de mettre au point une technique de fabrication basée sur la culture cellulaire, et respectueuse de l'environnement, qui soit une source d'approvisionnement alternatif à l'avenir. Le QS-21 est actuellement extrait d'écorces de quillaja saponaria chilien (bois de Panama), provenant exclusivement d'une région localisée au Chili.

« Nous sommes très heureux de travailler en partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates dans le cadre de nos efforts visant à révolutionner la façon dont nous produisons le QS-21 », a déclaré Garo Armen, président-directeur général d'Agenus. « La Fondation Gates a reconnu la valeur d'un approvisionnement constant en QS-21 de grande qualité destiné aux vaccins. Nous apprécions leur engagement à apporter des innovations qui favorisent l'accès à des traitements importants. »

Le procédé de fabrication alternatif du QS-21 sera développé dans le cadre d'un partenariat exclusif avec Phyton Biotech2, une entreprise forte d'une vaste expérience dans le développement et l'application de solutions de chimie verte pour la production de produits phytochimiques de grande valeur. En tirant parti de sa technologie de fermentation des cellules végétales (PCF®), Phyton Biotech tentera de démontrer que la PCF® est un modèle viable pour assurer une production commerciale régulière, à grande échelle et à coûts réduits de QS-21 de grande qualité, directement à partir de cultures de cellules végétales.

À propos d 'Agenus

Agenus est une entreprise spécialisée en immuno-oncologie au stade clinique. Elle se consacre à la découverte et au développement de traitements qui impliquent le système immunitaire de l'organisme dans la lutte contre le cancer. L'entreprise vise à élargir les populations de patients bénéficiant de l'immunothérapie des cancers en appliquant des approches combinées qui exploitent une large gamme d'anticorps thérapeutiques, de plateformes exclusives de vaccins contre le cancer et de traitements par transfert adoptif de cellules (par le biais de sa filiale AgenTus Therapeutics). L'entreprise est dotée d'une série de plateformes de découverte d'anticorps et d'une installation de fabrication de pointe, respectueuse des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et capable de prendre en charge les programmes cliniques en phase initiale. Agenus est basée à Lexington, dans le Massachussetts. Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site www.agenusbio.com et suivre notre fil Twitter, à l'adresse @agenus_bio. Les informations susceptibles d'intéresser vivement les investisseurs seront régulièrement publiées sur notre site et sur Twitter.

À propos de Phyton Biotech

Phyton Biotech, filiale entièrement détenue par DFB Pharmaceuticals, est le leader mondial de la technologie de fermentation des cellulaires végétales (PCF® pour Plant Cell Fermentation). Elle offre des services complets pour la mise au point et la commercialisation de molécules, d'extraits et de produits recombinés à base de plantes, qui sont destinés à l'industrie pharmaceutique, à la médecine traditionnelle chinoise, ainsi qu'aux industries cosmétique, agricole et des ingrédients alimentaires. En utilisant la technologie PCF®, Phyton Biotech offre un équilibre entre les délais, les risques et les coûts pour les processus de production commercialement viables , surmontant ainsi les limites souvent rencontrées avec l'extraction végétale traditionnelle et la synthèse chimique. En tant que pionnière de la biotechnologie, possédant des installations garantes des BPF en Allemagne et au Canada, Phyton Biotech a une expérience éprouvée dans la mise au point et la mise en oeuvre de solutions innovantes de développement de contrats chez ses clients situés aux quatre coins du globe. L'entreprise est mondialement reconnue pour avoir révolutionné les procédés de fabrication du paclitaxel à partir de cultures de cellules végétales à l'aide de la technologie PCF®. Phyton Biotech est désormais le premier producteur mondial de paclitaxel et de docétaxel via l'utilisation de la PCF®, et elle est en mesure de répondre à plus d'un tiers de la demande mondiale pour ces principes actifs pharmaceutiques essentiels. Vous en saurez plus en cliquant sur phytonbiotech.com.

1 Par le biais d'AgenTus Therapeutics, une filiale d'Agenus

2 Phyton Biotech recevra un financement direct d'Agenus pour fournir ces services.

