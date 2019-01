Mazda Canada communique ses ventes de décembre et de l'année 2018





RICHMOND HILL, ON, le 3 janv. 2019 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui ses chiffres du mois de décembre totalisant 3 987 unités, ce qui représente une augmentation de 14,9 % comparativement à décembre 2017. Les ventes totales de l'année 2018 s'établissent à 73 869 unités, ce qui représente une baisse de 0,3 % par rapport à l'année civile 2017.

L'année 2018 a été captivante pour Mazda. Presque tous les modèles de l'entreprise ont fait l'objet d'une conception actualisée et de l'ajout d'équipements. La toute nouvelle Mazda3 fera son entrée au Canada à l'occasion du Salon international de l'auto de Montréal le 17 janvier 2019, et elle sera en mise vente dès le premier trimestre de 2019.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE DÉCEMBRE ET DE L'ANNÉE CIVILE 2018 :

Se trouvant en tête des ventes en décembre, le CX-5 a réduit l'écart relatif aux ventes pour l'année civile par rapport au modèle Mazda qui est habituellement le plus vendu, la berline compacte et à haillon Mazda3. L'écart se situe à moins de 140 véhicules. La Mazda3 a été de loin le modèle le plus vendu de la gamme de Mazda depuis sa première année complète de vente en 2004, mais le CX-5 s'apprête à prendre la tête du palmarès des ventes.

L'option de traction intégrale prédictive i-ACTIV de Mazda continue d'être un choix de prédilection chez les acheteurs de la gamme Mazda CX, 83,2 % des clients ayant choisi l'option de traction intégrale en décembre.

Bien que la gamme CX de Mazda, notamment les modèles CX-3, CX-5 et CX-9, a connu une baisse de 12 % des ventes en décembre, enregistrant 2 461 unités vendues, les trois véhicules multisegments ont terminé l'année avec une hausse de 7,7 % et 43 404 unités vendues au cours de l'année 2018.



Décembre Décembre Glissement

annuel Cumul

annuel Cumul

annuel Glissement

annuel

2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Mazda3 1 437 1 591 -9,7 % 26 728 27 862 -4,1 % Mazda5 0 116 -100 % 631 2 224 -71,6 % Mazda6 78 169 -53,8 % 2 292 2 541 -9,8 % MX-5 11 13 -15,4 % 814 1 144 -28,8 % Voitures de tourisme 1 526 1 889 -19,2 % 30 465 33 771 -9,8 % CX-3 541 783 -30,9 % 12 445 10 938 13,8 % CX-5 1 668 1 709 -2,4 % 26 587 25 404 4,7 % CX-9 252 304 -17,1 % 4 372 3 943 10,9 % Camions légers 2 461 2 796 -12 % 43 404 40 285 7,7 % MAZDA - TOTAL 3 987 4 685 -14,9 % 73 869 74 056 -0,3 %

Mazda Canada Inc.

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 164 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 3 janvier 2019 à 18:10 et diffusé par :