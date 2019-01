Lantronix élargit son partenariat avec Ingram Micro en Chine





IRVINE, Californie, 03 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix, Inc. (la « Société ») (NASDAQ : LTRX), fournisseur mondial de solutions d'accès sécurisé aux données et de gestion de données pour l'Internet des objets (IoT) industriel a annoncé aujourd'hui l'ajout d'une nouvelle relation canaux soutenant la région Asie-Pacifique et Japon (APJ).

La société a signé un nouvel accord de distribution avec Ingram Micro Inc., fournisseur global de gros de produits technologiques et de services de gestion de la chaîne d'approvisionnement. En vertu du nouvel accord, Ingram Micro Inc. fournira des services de logistique, de livraison et de distribution de produits avancés aux passerelles d'appareils IoT externes et solutions de gestion informatique de Lantronix en Chine.

« En tant que leader dans la fourniture de solutions informatiques basées sur la connaissance sur le marché chinois depuis 1997, Ingram Micro est fière de s'associer à des marques bien établies comme Lantronix », a déclaré Patrick Shao, Vice-président directeur général d'Ingram Micro PRC. « Nous sommes ravis d'ajouter le portefeuille innovant de Lantronix relatif aux solutions industrielles et de réseau à notre catalogue de produits haut de gamme ».

« Nous sommes heureux d'ajouter Ingram Micro à la liste croissante des partenaires de Lantronix Asie Pacifique », a déclaré Kevin Yoder, Vice-président des ventes de Lantronix. « La Chine représente pour nous un marché en pleine croissance, et l'extension de nos relations avec Ingram Micro nous permettra d'accroître notre portée et de soutenir de nouveaux clients grâce à nos solutions de gestion informatique et IoT de pointe.

À propos de Lantronix

Lantronix, Inc. est un fournisseur mondial de solutions d'accès et de gestion de données sécurisées pour les éléments d'actif de l'internet des objets (IoT). Notre mission est d'être le premier fournisseur de solutions IoT permettant aux entreprises de simplifier considérablement la création, le déploiement et la gestion de projets IoT tout en offrant un accès sécurisé aux données pour les applications et les personnes.

Avec plus de deux décennies d'expérience dans la création de technologies robustes machine à machine (M2M), Lantronix est un innovateur qui permet à nos clients de construire de nouveaux modèles d'affaires et réaliser les possibilités de l'Internet des objets. Nos solutions de connectivité sont déployées sur des millions de machines desservant un large éventail d'industries, notamment les secteurs industriel, médical, de la sécurité, des transports, de la vente au détail, des finances, de l'environnement et gouvernemental.

Lantronix a son siège social à Irvine, en Californie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.lantronix.com.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le blog de Lantronix, www.lantronix.com/blog, présentant des discussions et actualités du secteur. Pour suivre Lantronix sur Twitter, veuillez consulter www.twitter.com/Lantronix. Consultez notre vidéothèque sur YouTube sur le site www.youtube.com/user/LantronixInc ou rejoignez-nous sur LinkedIn sur www.linkedin.com/company/lantronix.

Lantronix ? Contact presse et investisseurs :

Shahram Mehraban

Vice-président Marketing

media@lantronix.com

investors@lantronix.com

949-453-7175

Ventes Lantronix :

sales@lantronix.com

Amériques +1 (800) 422-7055 (États-Unis et Canada) ou +1 949-453-3990

Europe, Moyen-Orient et Afrique +31 (0)76 52 36 744

Asie-Pacifique + 852 3428-2338

Chine + 86 21-6237-8868

Japon +81 (0) 50-1354-6201

Inde +91 994-551-2488

© 2019 Lantronix, Inc. Tous droits réservés.

Communiqué envoyé le 3 janvier 2019 à 16:55 et diffusé par :