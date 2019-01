Taco van der Maten entame son mandat de président du conseil d'administration d'ASTM International





WEST CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie, 3 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Taco van der Maten, directeur du marketing chez Malvern Panalytical, à Almelo, aux Pays-Bas, a entamé son mandat de président du conseil d'administration d'ASTM International en 2019.

Le conseil d'administration d'ASTM International est composé de 25 dirigeants venant de différentes entreprises, associations, universités, instances gouvernementales et autres organisations du monde entier. Cette diversité est reflétée dans la nouvelle cohorte de membres du conseil d'administration, qui représente Knauf Middle East, l'entreprise norvégienne SINTEF Manufacturing, la General Aviation Manufacturers Association (Association des fabricants de l'aviation générale), l'université Purdue, American Geosciences Inc. et la Biotechnology Innovation Organization.

« ASTM International continue de servir de modèle en étant le leader mondial en termes de normes », déclare M. van der Maten. « Je suis très heureux d'être président du conseil et j'ai hâte de m'appuyer sur l'engagement d'ASTM à l'égard de la collaboration mondiale. » Vous en saurez plus sur Taco van der Maten en regardant cette vidéo et en lisant l'article du magazine Standardization News.

Taco van der Maten travaille chez Malvern Panalytical depuis 2006, après avoir été analyste de recherche, responsable de la mise en oeuvre du système de gestion de l'information du laboratoire (LIMS en anglais), directeur de la prestation des services informatiques et directeur du développement commercial chez DSM Resolve. Avant cela, il était analyste de recherche chez Heineken.

Membre d'ASTM International depuis 2006, M. van der Maten est président du comité qui élabore les normes relatives aux substances déclarables dans les matériaux (Comité F40). Il est également membre des comités sur le pétrole, les combustibles liquides et les lubrifiants (D02), les plastiques (D20) et les catalyseurs (D32).

Il a exercé les fonctions de vice-président du conseil de 2017 à 2018. Par ailleurs, il a été président du comité des finances et de l'audit du conseil d'administration en 2016. Il est titulaire d'un diplôme en chimie analytique du Dr. Ir. W.L. Ghijsen Institute à Utrecht, aux Pays-Bas.

À propos d'ASTM International

En s'engageant à répondre à l'ensemble des besoins sociétaux, ASTM International a un impact positif sur la santé et la sécurité publiques, la confiance des consommateurs et la qualité de vie dans son ensemble. Nous intégrons des normes consensuelles, élaborées avec nos membres internationaux d'experts techniques volontaires, et des services innovants pour améliorer l'existence. Aider notre monde à mieux fonctionner est notre credo.

