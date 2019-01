Statistique Canada - Le palmarès de 2018 du statisticien en chef

Dix Au dixième rang de notre palmarès de 2018 figurent les statistiques sur l'infrastructure et les résultats de l'Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada. L'enquête a révélé que le réseau routier canadien est suffisamment long pour faire plus de 19 fois le tour de la Terre. Dans le cadre des six diffusions de l'enquête, des renseignements ont été fournis sur les routes, ponts et tunnels, le transport en commun, les actifs relatifs aux eaux usées et les actifs relatifs aux déchets solides, et ce, pour toutes les régions du pays.







Neuf Au neuvième rang vient la croissance du PIB et du patrimoine. Au troisième trimestre, le PIB réel du Canada a progressé à un taux annualisé de 2,0 %. La valeur du PIB annualisé s'élève à 2 242 096 000 000 $, ou 2,2 billions de dollars. Également au troisième trimestre, la valeur nette nationale des Canadiens s'est élevée à plus de 11,4 billions de dollars, mais la dette sur le marché du crédit s'est également accrue. Les ménages affichaient une dette sur le marché du crédit de 1,78 $ pour chaque dollar de revenu disponible.







Huit La croissance démographique vient en huitième position du palmarès. La population du Canada augmente rapidement, stimulée par des niveaux élevés d'immigration. Au troisième trimestre de 2018, le taux de croissance démographique du pays a atteint 0,5 %, un taux rarement vu au cours des derniers trimestres. Au 1er octobre, la population s'élevait à 37 242 571 habitants, en hausse de 183 715 par rapport au 1er juillet 2018. Il s'agit de la plus forte croissance en nombre depuis juillet 1971. La population de la Colombie-Britannique dépasse maintenant la barre des 5 millions d'habitants. Nous avons lancé cette année notre Horloge démographique, qui indique, en temps réel, le rythme de croissance de la population canadienne.







Sept Au septième rang du palmarès figurent d'importants résultats au sujet des peuples autochtones au Canada, tirés de l'Enquête auprès des peuples autochtones. Les membres des Premières Nations qui vivaient hors réserve et qui avaient l'intention de chercher du travail dans les 12 prochains mois considéraient l'éducation (28 %) et la formation axée sur les compétences (25 %) comme les outils les plus utiles pour l'obtention d'un emploi. Environ 1 Métis sur 7 (14 %) était travailleur autonome et, parmi ceux-ci, 43 % étaient propriétaires d'une entreprise constituée en société et 32 % avaient embauché des employés. De plus, 1 Inuit vivant dans l'Inuit Nunangat sur 5 (20 %) participait à des activités de cueillette ou de fabrication de produits artisanaux pour gagner un revenu ou disposer d'un complément de revenu. Ces activités comprennent la chasse, la pêche, le piégeage, la cueillette de plantes sauvages, et la confection de vêtements, de chaussures, de bijoux, de sculptures et d'autres oeuvres d'art.







Six Au sixième rang vient le commerce international, un sujet qui était dans la ligne de mire de tous en 2018, y compris Statistique Canada. Au cours de l'année, nous avons diffusé un ensemble étendu de statistiques sur le commerce international et, pour la toute première fois, des estimations mensuelles expérimentales sur le commerce international de services. Les plus récentes données, diffusées à la fin de 2018, montrent que le déficit mensuel estimé du commerce international de services s'est rétréci de 0,3 milliard de dollars pour se chiffrer à 1,8 milliard de dollars. Nous avons aussi créé le Centre de statistiques sur le Canada et le monde, un guichet unique de produits de données sur les 11 principaux partenaires commerciaux du Canada.













Quatre Le logement était un autre sujet important en 2018, et se classe au quatrième rang de notre palmarès. Le Programme de la statistique du logement canadien et la diffusion de nouvelles statistiques sur le logement ont suscité l'intérêt des développeurs et des propriétaires canadiens, y compris en ce qui a trait aux taux de propriété étrangère (2,2 % pour l'Ontario, 3,8 % pour la Colombie-Britannique, et 3,9 % pour la Nouvelle-Écosse). De plus, la collecte pour la nouvelle Enquête canadienne sur le logement, qui traite de sujets comme le logement abordable, a été amorcée en 2018.







Trois La justice, un sujet qui importe beaucoup pour les Canadiens, figure au troisième rang de notre palmarès. Nous avons diffusé des données qui ont démontré l'augmentation du nombre de crimes haineux, ceux-ci ayant atteint un sommet de 2 073 en 2017, en hausse de 47 %, et de nouvelles données sur les affaires criminelles non fondées (qui répondent à un besoin en information important dans l'ère #MoiAussi). Nous avons constaté une augmentation du taux d'homicides, liée à une hausse du nombre d'homicides attribuables à des gangs.







Deux Les chiffres de l'emploi arrivent au deuxième rang de notre palmarès de 2018. En 2018, le taux de chômage au Canada, qui a atteint son plus bas niveau en 40 ans, s'établissant à 5,6 %, aura fait les manchettes, mais nos produits de données et nos analyses régulières ont également fait ressortir plusieurs tendances intéressantes, y compris des changements aux salaires, notamment par profession. Statistique Canada a aussi étudié l'activité sur le marché du travail des femmes et a publié de nouveaux renseignements sur l'écart salarial entre les sexes et l'entrepreneuriat chez les femmes.