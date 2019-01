Nouvelle Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport dotée de pièces de carrosserie en fibres naturelles





Plus robuste, plus rapide et plus endurante sur circuit

TORONTO, le 3 janv. 2019 /CNW/ - Trois ans après le lancement de la première Cayman GT4 Clubsport, Porsche dévoile sa remplaçante : la nouvelle 718 Cayman GT4 Clubsport, qui représente une évolution naturelle du modèle à succès de Weissach. Pour la première fois, cette voiture de course à moteur central issue du modèle de production se décline en deux versions d'usine. La version Trackday, destinée aux pilotes amateurs ambitieux, et la version Competition, pour les épreuves nationales et internationales, cette version étant inscrite à la saison 2019 de la série Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama.

Lors du développement de la nouvelle 718 Cayman GT4 Clubsport, les ingénieurs ont misé non seulement sur l'amélioration du comportement et du chrono au tour, mais aussi sur l'utilisation durable des matières premières. La 718 Cayman GT4 Clubsport est la toute première voiture de course de production à intégrer des pièces de carrosserie en matériaux composites à base de fibres naturelles. Les portes et l'aileron arrière sont composés de fibres organiques qui proviennent principalement de sous-produits agricoles, comme le chanvre ou le lin, et dont les propriétés se rapprochent de celles de la fibre de carbone en ce qui concerne le poids et la rigidité.

La 718 GT4 Clubsport est animée par un 6 cylindres à plat de 3,8 litres développant 425 ch, soit 40 ch de plus que le moteur précédent. La puissance est transmise aux roues arrière par la boîte Porsche 6 vitesses à double embrayage et un différentiel à blocage mécanique. La suspension avant légère à jambes et ressorts hélicoïdaux provient de sa grande soeur, la 911 GT3 Cup. L'impressionnant système de freinage de compétition se compose de freins à disque en acier de 380 mm. Pesant à peine 1 320 kg et équipée à sa sortie d'usine d'une cage de sécurité soudée et d'un siège-baquet de compétition avec harnais à 6 points d'ancrage, la 718 Cayman GT4 Clubsport est un véritable poids plume.

La version de base Trackday s'adresse aux pilotes amateurs qui participent à des événements sur circuit, privés ou sanctionnés par un club; elle n'exige ni dépenses ni effort important. La voiture reçoit des amortisseurs non réglables. Les systèmes ABS, ESC et antipatinage interviennent à un seuil plus élevé et peuvent même être désactivés. À sa sortie d'usine, cette version comprend aussi la climatisation, une trappe de sauvetage dans le toit, un extincteur portatif et un réservoir d'essence de sécurité FT3 de 80 litres. Tous les Centres Porsche peuvent s'occuper de l'entretien de cette version non homologuée pour la route.

La version Competition se distingue par une foule de détails propres à la course automobile. Les amortisseurs comptent trois réglages. Le réservoir d'essence de 115 litres convient aux courses d'endurance. Le répartiteur de freinage permet le réglage illimité de la puissance des freins entre l'avant et l'arrière. Le système de levage pneumatique intégré garantit la rapidité des arrêts aux puits. Le volant de course à dégagement rapide emprunté à la 911 GT3 R peut être ajusté selon les besoins de chaque pilote. Le système d'extincteur automatique bonifie la sécurité sur piste.

« La nouvelle Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport intègre beaucoup plus d'éléments issus de la compétition que sa devancière à succès », a déclaré Fritz Enzinger, chef des sports automobiles chez Porsche. « Le moteur est beaucoup plus puissant. Nous avons aussi réussi à augmenter l'appui et le cockpit est encore mieux adapté aux besoins du pilote. J'ai confiance que nous pouvons miser sur les excellents chiffres de ventes de sa devancière qui cumule 421 livraisons. » Les deux versions peuvent être commandées dès maintenant et seront livrées aux équipes et aux pilotes du monde entier à partir de février.

Fiche technique de la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Type 982)

Concept

Monoplace de course basée sur le modèle standard, non homologuée pour la route

Moteur

6 cylindres à plat, central, en aluminium, avec supports rigides

3,8 litres; course 77,5 mm, alésage 102 mm

Puissance max. : 313 kW (425 ch) à 7 500 tr/min

Régime max. : 7 800 tr/min

Couple max. : 425 N.m à 6 600 tr/min

Taux de compression : 12,5 à 1

Refroidissement par eau optimisé pour la compétition avec gestion thermique du moteur et de la boîte de vitesse

Culasses à quatre soupapes par cylindre avec distribution réglable et variable VarioCam Plus

Essence recommandée : Super Plus sans plomb, indice d'octane minimal de 98

Gestion électronique du moteur optimisée pour la compétition (Continental SDI 9)

Lubrification à carter sec intégré

Convertisseur catalytique en métal à 100 cellules conforme aux normes DMSB

Transmission

Propulsion

Boîte PDK à 6 vitesses, suspension rigide et module de commande électronique optimisé pour la compétition

Volant moteur à masse double renforcé

Lubrification sous pression avec refroidissement actif de l'huile

Blocage du différentiel optimisé pour la compétition

Carrosserie

Légère, en composite aluminium-acier

Cage de sécurité soudée, certifiée selon la norme FIA Art. 277

Capot avant avec attaches à dégagement rapide

Capot arrière avec attaches à dégagement rapide

Aileron arrière fixe sur supports « col de cygne » en matériaux composites à base de fibres naturelles, y compris les ailettes latérales, les supports d'aileron en aluminium noir avec volet Gurney en fibre de carbone intégré

Portes avant en matériaux composites à base de fibres naturelles

Toit doté d'une trappe de sauvetage certifiée selon la norme FIA Art. 275a

Siège-baquet de compétition Recaro avec réglages avant-arrière et rembourrage personnalisable au goût du pilote (conforme à la norme FIA 8862/2009 - la plus récente norme FIA)

Système de levage à trois vérins pneumatiques (version Competition)

Points de montage préinstallés pour la pose d'un système de levage à trois vérins pneumatiques (version Trackday)

Nécessaire pour la pose d'un filet de sécurité

Boucles de remorquage certifiées FIA à l'avant et à l'arrière

Console centrale de compétition avec fonctions améliorées et adaptables

Harnais de sécurité à 6 points d'ancrage

Réservoir d'essence de sécurité FT3 de 115 litres avec clapet de coupure conforme aux normes de la FIA (version Competition)

Réservoir d'essence de sécurité FT3 de 80 litres avec clapet de coupure conforme aux normes de la FIA (version Trackday)

Suspension

Avant :

Jambes MacPherson réglables : hauteur, carrossage et voie

Bras de suspension forgés : rigidité optimisée, fixation à double cisaillement, roulements sphériques haute performance

suspension forgés : rigidité optimisée, fixation à double cisaillement, roulements sphériques haute performance Moyeux de roues à 5 écrous

Amortisseurs de compétition trois voies, réglage en détente et en compression à deux niveaux (Competition)

Amortisseurs non réglables (version Trackday)

Servodirection électromécanique avec rapport de direction variable

Barre antiroulis à trois trous

Arrière :

Jambes MacPherson réglables : hauteur, carrossage et voie

Bras de suspension forgés : rigidité optimisée, fixation à double cisaillement, roulements sphériques haute performance

suspension forgés : rigidité optimisée, fixation à double cisaillement, roulements sphériques haute performance Moyeux de roues à 5 écrous

Amortisseurs de compétition trois voies, réglage en détente et en compression à deux niveaux (Competition)

Amortisseurs non réglables (version Trackday)

Barre antiroulis à biellette réglable

Freins

Avant :

Étriers de compétition en aluminium monobloc à 6 pistons avec ressorts « antirebond » (Anti-Knock Back)

Disques en acier multipièces, ventilés et rainurés, de 380 mm

Plaquettes de freins de compétition

Répartiteur de freinage à levier (version Competition)

Servofrein (version Trackday)

Arrière :

Étriers de compétition en aluminium, monobloc à 4 pistons avec ressorts « antirebond » (Anti-Knock Back)

Disques en acier multipièces, ventilés et rainurés, de 380 mm

Plaquettes de freins de compétition

Répartiteur de freinage à levier (version Competition)

Servofrein (version Trackday)

Électrique :

Groupe d'instruments COSWORTH ICD avec registre de données intégré

Diagnostic des anomalies amélioré avec testeur PIWIS pour sport automobile

Appli Porsche Track Precision Race

Chronométrage par signal GPS

Commande électronique du papillon des gaz

Batterie légère au lithium-ion (LiFePo), 60 Ah, antifuite, sur le plancher côté passager (version Competition)

Batterie 12 V, 70 Ah (AGM), antifuite, sur le plancher côté passager (version Trackday)

Coupe-circuit de secours dans le cockpit et à l'extérieur, à gauche du pare-brise

Système électronique de gestion de la stabilité Porsche PSM avec ABS, antipatinage et système électronique d'antidérapage; peuvent être désactivés

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

Système d'extincteur central conforme aux normes FIA (version Competition)

Extincteur portatif (version Trackday)

Climatisation

Rétroviseur extérieur à réglage électrique

Volant de compétition multifonctionnel CFRP avec limiteur de vitesse dans les puits et coupleur rapide (Competition)

Volant de compétition multifonctionnel avec limiteur de vitesse dans les puits (Trackday)

Console centrale avec commande pour régler l'ABS, l'ESC, l'antipatinage et pour alterner entre les différentes tailles programmées de pneus

Poids et dimensions :

Poids total : 1 320 kg

Longueur hors tout : 4 456 mm

Largeur hors tout : 1 778 mm

Hauteur hors tout : 1 238 mm

Empattement : 2 456 mm

Roues et pneus :

Avant :

Roues monobloc en alliage léger forgé, nouveau design allégé, 9J x 18, déport 28, 5 écrous

Livrée avec pneus de transport Michelin, dimensions : 25/64-18

Pneus Michelin lisses/pluie, dimensions : 25/64-18

Arrière :

Roues monobloc en alliage léger forgé, nouveau design allégé, 10,5J x 18,5, déport 53, 5 écrous

Livrée avec pneus de transport Michelin, dimensions : 27/68-18

Pneus Michelin lisses/pluie, dimensions : 27/68-18

Couleurs

Peinture à l'eau

Extérieur : blanc C9A

Intérieur : revêtement blanc, sans laque

Livraison :

À partir de février 2019

Automobiles Porsche Canada, Ltée, une filiale dédiée de Porsche AG, importe et distribue des véhicules de la marque au Canada. La société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. En 2017, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 249 véhicules en sol canadien, soit une hausse de 7.9 % par rapport à 2017.

