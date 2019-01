Opérations de déneigement - Lancement d'une opération partielle de chargement de la neige





MONTRÉAL, le 3 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal ouvre ses lieux d'élimination de la neige afin que les arrondissements puissent procéder à une opération partielle de chargement de la neige à compter de demain, le vendredi 4 janvier 2019, à 7 h, sur les rues où cela s'avère nécessaire, puisque les précipitations ont été inégales sur le territoire de la Ville. On note une accumulation de neige sur certaines rues qui peut complexifier les déplacements. Afin d'assurer la sécurité de tous les usagers, les arrondissements poursuivent également les opérations d'épandage aussi longtemps que nécessaire.

Les conditions météorologiques atypiques que la Ville connaît depuis le début de l'hiver nécessitent de procéder à des opérations particulières. Les équipes sont sur le terrain afin de faciliter la mobilité et assurer la sécurité des usagers. La Ville compte sur la collaboration de tous et toutes afin de faciliter les opérations.

Les arrondissements suivants procéderont à un chargement sur les rues qui le nécessitent. Comme d'habitude, les opérations pourront être suivies grâce à l'application Info-Neige.

Ahuntsic-Cartierville

Anjou

Lachine

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

- Hochelaga-Maisonneuve Montréal-Nord

Pierrefonds - Roxboro

- Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

St-Laurent

St-Léonard

Bien branchés pour affronter l'hiver

Pour que l'hiver soit plus agréable pour les utilisateurs du réseau urbain, la Ville de Montréal recommande de télécharger l'application Info-Neige MTL ou de consulter le site internet ville.montreal.qc.ca/deneigement. Ces outils permettent de visualiser la progression des opérations de chargement de la neige. Rappelons que la signalisation en vigueur dans les rues pour le stationnement en période de chargement de la neige prévaut toujours sur les informations transmises par l'application et sur la carte.

Les citoyens peuvent aussi télécharger l'application gratuite Montréal - Service aux citoyens afin de recevoir des avis et des alertes sur les situations d'urgence et les événements imprévus, mais également sur le déneigement et la circulation. Il est aussi possible d'utiliser l'application pour signaler un nid-de-poule.

À cette offre de service s'ajoute le Système INFO-Remorquage, qui permet de retrouver un véhicule remorqué à la suite du non-respect des règles d'interdiction de stationnement.

