Toyota Canada Inc. enregistre la meilleure année de son histoire avec 231 646 véhicules vendus en 2018





Une nouvelle année record pour Toyota, grâce à une hausse de 25,8 % des ventes de décembre par rapport à 2017

TORONTO, le 3 janv. 2019 /CNW/ - Un mois de décembre solide a conclu une autre année record pour Toyota Canada Inc. (TCI), qui a enregistré la meilleure année de son histoire en 2018, avec une croissance annuelle des ventes de 3,2 % et pas moins de 231 646 véhicules vendus.

La division Toyota de TCI a établi une croissance de ventes de 3,9 % et un total de 207 535 unités vendues en 2018. La division Lexus a connu la deuxième meilleure année de son histoire avec 24 111 unités vendues, soit un recul de 2,6 % par rapport à 2017.

« Nous tenons à remercier nos concessionnaires et clients de tout le Canada. Sans eux, il aurait été impossible d'enregistrer une année aussi fantastique », a affirmé Larry Hutchinson, président-directeur général de TCI.

De solides ventes en décembre

En décembre, le total des ventes de TCI a grimpé de 25,8 %, avec 15 865 unités vendues. La division Toyota a enregistré la vente de 14 153 unités le mois dernier (une hausse de 28 %), tandis que les ventes de la division Lexus ont progressé de 10,1 % avec 1 712 unités vendues.

Les ventes d'hybrides poursuivent leur croissance

Les ventes de véhicules hybrides de TCI ont maintenu leur ascension en 2018. Après avoir écoulé 23 909 unités hybrides Toyota et Lexus vendues, TCI a enregistré une année sans précédent, avec une hausse de 17,9 % par rapport à 2017. En 2018, les véhicules hybrides comptaient pour 10,3 % du total des ventes de TCI.

2019 en perspective

« En ce qui concerne l'année 2019, je crois que nous avons de nouvelles possibilités en perspective », d'ajouter Hutchinson. « À la suite du lancement du Lexus UX et de nos tout nouveaux modèles Toyota RAV4 et Toyota Corolla, Toyota Canada va connaître une autre excellente année ».

Autres points saillants des ventes de 2018 :

Ventes globales de TCI : 231 646 unités (hausse de 3,2 % et année sans précédent)

Ventes de véhicules hybrides : 23 909 unités (hausse de 17,9 % et année sans précédent)

Prius : hausse de 51,6 % et année sans précédent

Ventes de camions de TCI : 145 054 unités (hausse de 6,2 % et année sans précédent)

Tacoma : hausse de 11,4 % et année sans précédent



Tundra : hausse de 24,3 % et année sans précédent



RAV4 : hausse de 8,8 % et année sans précédent

Ventes de camions de Lexus : 18 489 unités (hausse de 1,4 % et année sans précédent)

NX : hausse de 6,1 % et année sans precedent

Points saillants des ventes de TCI en décembre :

Ventes globales de TCI : 15 865 unités (hausse de 25,8 %)

Ventes de véhicules hybrides : 1 663 unités (hausse de 51,9 % et nouveau record pour décembre)

Ventes de véhicules Toyota : 14 153 unités (hausse de 28 %)

Ventes de véhicules Lexus : 1 712 unités (hausse de 10,1 %)

Ventes de voitures de TCI : 5 207 unités (hausse de 26,8 %)

Prius : hausse de 88,8 %



Corolla : hausse de 50 %

Ventes de camions de TCI : 10 658 unités (hausse de 25,3 % et nouveau record pour décembre)

RAV4 : hausse de 60,6 % et nouveau record pour décembre



Sienna : hausse de 59 % et nouveau record pour décembre



NX : hausse de 72,1 % et nouveau record pour décembre

Pour connaître tous les résultats de ventes de TCI en decémbre, veuillez cliquer ici.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 8 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 8 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, la Toyota Corolla, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier.

