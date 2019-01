S.U.C.C.E.S.S. choisie comme fournisseur de services avant l'arrivée





L'organisme fournira des services d'établissement aux nouveaux arrivants avant leur arrivée au Canada

VANCOUVER, le 3 janv. 2019 /CNW/ - Les services d'établissement avant l'arrivée sont un élément clé du programme d'immigration du Canada. Ils fournissent aux nouveaux arrivants, y compris aux réfugiés, des renseignements et du soutien en matière d'établissement pour les aider, avant leur arrivée, à prendre des décisions éclairées à propos de leur nouvelle vie au Canada. Pour contribuer à la prestation de ces importants services, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) fournira un financement de 22,4 millions de dollars à S.U.C.C.E.S.S.

S.U.C.C.E.S.S. fait partie des 4 fournisseurs de services qui offriront de l'orientation, des services d'aiguillage et des renseignements au niveau national avant l'arrivée à des clients de la catégorie de l'immigration économique et du regroupement familial. L'organisme offrira des services en ligne et des services en personne à l'étranger, y compris des services complets et du soutien spécialisé pour des groupes de clients et des catégories d'immigration en particulier (comme les jeunes et les personnes LGBTQ2S+). S.U.C.C.E.S.S. a également été choisie afin de fournir des services d'emploi généraux en ligne, y compris des renseignements sur le perfectionnement des compétences générales et sur le milieu de travail au Canada.

Le financement annoncé aujourd'hui fait partie du programme renouvelé de services avant l'arrivée d'IRCC, qui maximisera l'intégration économique et sociale des nouveaux arrivants :

en permettant aux clients d'avoir directement accès à l'information et aux services dont ils ont besoin grâce à un processus simplifié et convivial;

en fournissant des services avant l'arrivée en français dans le cadre d'un modèle de partenariat de collaboration;

en offrant des services d'emploi généraux ou liés à une région ou à une profession afin d'accroître les possibilités d'emploi;

en encourageant les nouveaux arrivants à faire une demande de permis d'exercice avant leur arrivée, au besoin;

en aiguillant les clients vers les services d'établissement fédéraux et provinciaux au Canada.

Citations

« L'offre de services aux nouveaux arrivants avant même leur arrivée au Canada est un élément essentiel d'une intégration réussie. Ces services aident les nouveaux arrivants à prendre des décisions le plus tôt possible dans le processus d'immigration sur la vie qu'ils souhaitent avoir au Canada. Je suis fier de constater que les efforts déployés par mon ministère ont permis de mettre sur pied un programme en mesure d'offrir aux gens de partout dans le monde des services avant l'arrivée qui sont uniformes, de grande qualité et axés sur les clients. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« S.U.C.C.E.S.S. est honorée d'avoir été choisie comme fournisseur de services avant l'arrivée dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui. Depuis 2008, notre Projet d'intégration et d'engagement actifs (PIEA) a fourni des services d'établissement avant l'arrivée à plus de 14 800 nouveaux arrivants au Canada. L'annonce du ministre réaffirme le travail que le PIEA a accompli et nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est offerte de venir en aide à un plus grand nombre encore de nouveaux arrivants en partenariat avec IRCC dans les années à venir. »

- Queenie Choo, présidente-directrice générale de S.U.C.C.E.S.S.



Faits en bref

Au mois de mai 2018, IRCC a lancé un processus de déclaration d'intérêt pour solliciter des propositions pour les services d'établissement avant l'arrivée auprès des clients de la catégorie de l'immigration économique et du regroupement familial ainsi que des francophones. Seize fournisseurs de services expérimentés bénéficiant de feuilles de route éloquentes et de solides partenariats ont été choisis pour fournir des services virtuels et en personne à de nouveaux arrivants de partout dans le monde, y compris des réfugiés, avant leur arrivée au Canada. Ces services d'établissement avant l'arrivée ont commencé le 1 er janvier 2019.

janvier 2019. Le financement pour ces 16 fournisseurs de services jusqu'en 2023 s'élève à 113 millions de dollars.

Le Canada finance les services avant l'arrivée depuis 1998. Si, au début, ces services étaient offerts uniquement aux réfugiés, leur clientèle a été élargie en 2001 pour comprendre les immigrants n'ayant pas le statut de réfugiés.

finance les services avant l'arrivée depuis 1998. Si, au début, ces services étaient offerts uniquement aux réfugiés, leur clientèle a été élargie en 2001 pour comprendre les immigrants n'ayant pas le statut de réfugiés. Des services en personne seront offerts en Chine, en Inde et aux Philippines , et un projet pilote de services en personne en français sera lancé au Maroc.

Suivez-­nous :

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 3 janvier 2019 à 13:37 et diffusé par :