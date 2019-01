Telemedic conclut une entente avec un CHSLD privé: CHSLD Manoir de l'Ouest de l'Île





MONTRÉAL, le 3 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Monsieur Robert Coutu, Directeur développement stratégique des affaires chez Telemedic, est heureux d'annoncer la conclusion d'une entente avec le CHSLD privé non conventionné Manoir de l'Ouest de l'Île qui fournit des soins de longue durée en gériatrie depuis 1985.

Le propriétaire, monsieur Stephen Karakas, souhaitait informatiser les soins et les dossiers des résidents, afin d'optimiser leurs opérations en éliminant le papier. En outre, il était primordial pour eux d'améliorer les communications entre les équipes soignantes et améliorer la visibilité des tâches effectuées par eux auprès de la direction et des propriétaires. Ceci en vue d'assurer de la qualité des services rendus aux aînés. Naturellement, le logiciel de gestion des soins, SOFI, qui est développé en collaboration avec de nombreux CHSLD privés était le choix qui s'imposait.

« Nous avons rencontré monsieur Karakas au mois de décembre dernier avec son équipe de gestionnaire. Je suis très heureux qu'un autre CHSLD se joigne à notre communauté. En effet, l'ajout du CHSLD Manoir de l'Ouest de l'île nous permettra de consolider notre position dans ce marché. Quelle belle manière de démarrer cette nouvelle année 2019, » se réjouit monsieur Coutu.

SOFI, une solution de Telemedic

Si SOFI existe, c'est grâce à la vision de Telemedic, qui a su identifier un besoin réel dans les établissements spécialisés en soins de santé à nos aînés, et mettre son expertise à profit afin de créer une solution de gestion sur mesure pour eux.

SOFI, c'est un logiciel facilitant la gestion des soins dans les résidences pour aînés, les ressources intermédiaires et les CHSLD privés et publics. Solution novatrice, elle aide les gestionnaires en santé à assurer une meilleure efficacité opérationnelle, facilite le travail des intervenants en soins grâce à un meilleur suivi et une traçabilité de leurs interventions accessible en tout temps, et permet d'offrir aux résidents un milieu de vie et des services de qualité optimale.

En constante évolution afin de toujours mieux répondre aux demandes, besoins et exigence du milieu, SOFI est un membre de l'équipe dont on ne saurait se passer!

