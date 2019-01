Subaru Canada établit un septième record annuel consécutif





Avec 58 070 livraisons, les ventes annuelles ont progressé de 6,4 p. 100 par rapport à l'année précédente pour permettre à la marque d'établir un septième record annuel.

Subaru a aussi enregistré son meilleur mois de décembre à vie avec la vente de 3 998 unités, un gain de 3,1 p. 100.

La Forester 2019 redessinée a tracé la voie en décembre avec 1 309 unités vendues, un gain de 30 p. 100 par rapport au même mois l'année précédente.

Les ventes ont progressé partout au pays en 2018, les quatre régions enregistrant des résultats annuels en hausse par rapport à l'année précédente.

MISSISSAUGA, ON, le 3 janv. 2019 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer un septième record consécutif des ventes annuelles alors que la compagnie poursuit sa croissance à l'aube de sa cinquième décennie au Canada.

De fortes ventes en décembre totalisant 3 998 unités, un record pour ce mois, et un bond de 3,1 p. 100 par rapport au même mois l'année précédente ont permis à la marque d'enregistrer des ventes annuelles de 58 070 unités. Ce résultat dépasse nettement le record précédent de 54 570 unités établi en 2017, avec des ventes en progression de 6,4 p. 100 par rapport à l'année précédente.

« Je suis ravi que notre formidable élan nous ait permis d'établir un autre record en 2018 », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « De plus en plus de Canadiens profitent de la sécurité, des performances, de la fiabilité et de la polyvalence de haut niveau que l'on retrouve dans chaque véhicule Subaru. »

Le succès de décembre pour SCI est en partie attribuable à la Forester 2019 redessinée qui a enregistré son meilleur décembre à vie avec la livraison de 1 309 unités, un gain de 30 p. 100 par rapport à décembre 2017. Avec la toute nouvelle Ascent à trois rangées de sièges, la Crosstrek aux dimensions urbaines et la populaire Outback, les VUS Subaru prêts pour l'hiver représentent plus des trois quarts des ventes de décembre.

Ces excellents résultats en décembre ont aussi permis à Subaru d'afficher des ventes trimestrielles de 14 493 unités, un bond de 6,6 p. 100 par rapport à la même période en 2017 et un quatrième trimestre record pour la marque.

Les ventes ont progressé partout au pays en 2018, avec l'Ontario, le Québec et les régions de l'Ouest et de l'Atlantique affichant une progression de 6,9, 6,5, 6,1 et 4,4 p. 100, respectivement.

Décembre 2018 3 998 Réel pour le mois 3 876 Année précédente (même mois) 122 Différence 3,1 % MÀCJ c. MPAD 58 070 2018 AÀCJ 54 570 2017 AÀCJ 3 500 Différence 6,4 % AÀCJ vs. MPAD 14 493 T4 2018 13 594 T4 2017 899 Différence 6,6 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 93 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Communiqué envoyé le 3 janvier 2019 à 11:54 et diffusé par :