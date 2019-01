Kavalan entre dans la « Ginaissance » et propose un cocktail parfait pour la nouvelle année





Il s'agit du premier d'une gamme de gins inspiré par les richesses subtropicales de l'île de Taïwan produits par une distillerie de whisky taïwanaise

TAIPEI, Taïwan, 3 janvier 2019 /CNW/ - Après les excès de la période des Fêtes, vous pourriez préparer le cocktail parfait en utilisant un gin rafraîchissant, doux et limpide de Kavalan, la célèbre distillerie de whisky, mettant en vedette un mélange subtil de six extraits de plante.

Le gin de Kavalan (40 % d'alcool par volume à 70 cl) est le premier gin de la distillerie de whisky taïwanaise et sera distribué partout dans le monde en 2019. Dans sa préparation, le gin de Kavalan a recours à la double filtration au charbon de bois et à la triple distillation dans des alambics traditionnels en cuivre; par ailleurs, il est conçu à partir du même alcool d'orge maltée incroyablement pur que le whisky primé Kavalan.

Le gin de Kavalan est le premier d'une nouvelle série de gins fins (Kavalan Exquisite Gins) qui sera lancée à l'échelle mondiale.

Son profil plus rond et plus complexe ainsi que son goût crémeux en bouche font du gin de Kavalan un gin assez luxueux pour être siroté, mais il peut aussi être bu en cocktail.

Ce cocktail parfait pour le Nouvel An rehausse la richesse, le piquant et l'épice du gin de Kavalan. Le cocktail exotique « Road by the Sea » permet de savourer de délicieux moments entre amis ou en famille en toute occasion.

Kavalan Gin - 50 ml

Sherry Amontillado - 10 ml

Feuilles de bambou infusées au Dolin Dry Vermouth - 10 ml

Eau de coco - 10 ml

Extrait de coriandre - 2 gouttes

Le chef de la direction de Kavalan, M. YT Lee, a déclaré que son premier gin, à base d'extraits de plante, équilibre son goût de genièvre avec des notes acides, de kumquat sucré et d'autres agrumes, ajoutant de la profondeur avec de la goyave musquée, de la carambole sucrée et des épices.

« Nous souhaitons offrir une nouvelle expérience en matière de gin en cette nouvelle année. C'est pourquoi, en plus des plantes traditionnellement utilisées que sont le genévrier, l'anis et la coriandre, nous donnons aux gens un avant-goût du coin de pays de Kavalan, soit Yilan, en ajoutant au mélange de l'écorce de kumquat, de la carambole séchée et des extraits botaniques de goyave rouge », a-t-il déclaré.

« Taïwan est le royaume des fruits et Yilan elle-même est une région luxuriante et humide, offrant son propre lot de fruits qui mettent l'eau à la bouche », a déclaré M. Lee. (1)

Le maître distillateur Ian Chang a dit que les Exquisite Gins célébreraient l'expérimentation et s'inspireraient des saveurs de la patrie de Kavalan à Taïwan. « Après plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication de whisky, j'ai voulu tenter ma chance avec le gin et contribuer à la renaissance mondiale du gin. Je suis très enthousiaste à l'idée de créer une gamme de gin unique pour mettre en valeur la distillerie Kavalan et la région de Yilan ainsi que de souhaiter chaleureusement la bienvenue aux amateurs de gin », a déclaré M. Chang.

La conception de la bouteille du gin de Kavalan rend hommage à sa source d'eau, Snow Mountain, grâce à ses cristaux de verre bleu genièvre symbolisant la fonte des eaux de la montagne, tandis que le verre clair au sommet représente sa transformation en l'esprit délicieusement pur du gin.

« L'onctuosité de nos gins, comme celle de nos whiskys, repose sur l'eau riche en minéraux que nous puisons dans les sources de Snow Mountain, il convient donc de lui rendre hommage ainsi qu'au genévrier sur la bouteille », a déclaré M. Chang.

La marque Kavalan s'est une fois de plus avérée être l'une des préférées des tenanciers de bar dans le rapport annuel 2019 sur les bars préparé par Drinks International. En effet, les barmen, gérants et propriétaires de bars du monde entier ont exprimé leur préférence pour cette marque. (2)

Information sur le produit

Au coeur du premier gin de Kavalan se trouve le plus rare des alcools d'orge maltée, fabriqué à partir de la source d'eau la plus pure de Taïwan et triple distillé dans les alambics allemands de la distillerie Kavalan pour créer une sensation en bouche luxueusement douce. Expression élégante de la générosité naturelle de la terre fertile et subtropicale de la distillerie Kavalan, ce gin taïwanais est composé de six extraits botaniques spécialement sélectionnés, entièrement naturels, dont du kumquat piquant, de délicieuses caramboles et de la goyave à chair rouge douce, ce qui lui confère une complexité aromatique exceptionnelle.

Notes de dégustation :

Robe - Claire comme du cristal.

Nez - Rafraîchissant et élégant. De délicats arômes de baies de genièvre, d'anis doux et de coriandre s'épanouissent, se développant en une finale exubérante de kumquat piquant et d'agrumes avec un soupçon d'orange.

Bouche - Riche, agréablement sucré, long et corsé. Une épaisse onctuosité enveloppe la langue libérant une douceur caractéristique de la chair rouge de la goyave, de la carambole et du kumquat piquant parfaitement équilibré par une explosion d'agrumes rafraîchissants.

Finale - Une élégance et une saveur fruitée persistent et définissent ce gin doux et limpide.

À propos de la distillerie Kavalan



La distillerie Kavalan dans le comté de Yilan est pionnière dans l'art du whisky « single malt » à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, prend source dans les eaux de fonte de Snow Mountain et est agrémenté de brises fraîches de mer et de montagne. Ces éléments s'allient pour créer l'onctuosité caractéristique des produits Kavalan. La distillerie doit son nom à l'ancienne appellation du comté de Yilan et s'appuie sur environ 40 années de production de boissons sous la direction de sa société mère, King Car Group. Offerts dans plus de 70 pays, nos produits ont remporté plus de 280 distinctions d'or ou plus prestigieuses lors des concours les plus chaudement disputés de l'industrie. Visitez le site www.kavalanwhisky.com.

Notes de la rédaction

1. Extraits botaniques d'inspiration locale entièrement naturels :

Les vastes paysages tropicaux et subtropicaux de l'île de Taïwan permettent la culture d'une grande diversité de fruits et de produits. Les extraits botaniques entièrement naturels mélangés au gin de Kavalan ont été inspirés par les variétés locales suivantes du royaume des fruits :

Écorce de kumquat - Une acidité rafraîchissante nuancée par sa sucrosité

Yilan est célèbre pour ses kumquats piquants, dont le nom signifie en mandarin « orange dorée ». Un kumquat est plus gros qu'un raisin, et mordre dans celui-ci donne une grande explosion de saveur acidulée et sucrée d'agrumes. L'acidité provient de la chair et le côté sucré du zeste, contrairement aux autres agrumes.

Yilan est célèbre pour ses kumquats piquants, dont le nom signifie en mandarin « orange dorée ». Un kumquat est plus gros qu'un raisin, et mordre dans celui-ci donne une grande explosion de saveur acidulée et sucrée d'agrumes. L'acidité provient de la chair et le côté sucré du zeste, contrairement aux autres agrumes. Goyave rouge séchée - Arôme sucré et musqué

Taïwan est l'un des plus grands producteurs mondiaux de goyaves, un fruit délicat et sucré, à peau verte ou jaune. Yilan est réputée pour produire une variété à chair rouge tendre divinement sucrée qui fond dans la bouche.

Taïwan est l'un des plus grands producteurs mondiaux de goyaves, un fruit délicat et sucré, à peau verte ou jaune. Yilan est réputée pour produire une variété à chair rouge tendre divinement sucrée qui fond dans la bouche. Carambole séchée - Une sucrosité fruitée qui stimule l'appétit

Les caramboles taïwanaises sont plus grosses et plus succulentes que les autres variétés. Avec des notes d'ananas et d'agrumes, la carambole est reconnaissable à ses cinq « côtés », qui créent une forme d'étoile lorsqu'elle est tranchée, la carambole de Taïwan est cultivée dans tout le pays, avec des variétés douces et acidulées, et elle est devenue un fruit symbolique pour Taïwan.

2. Dans le rapport annuel 2019 sur les bars de Drinks International, Kavalan se classe au quatrième rang au chapitre de la popularité (en ce qui a trait aux demandes des clients des bars) et au cinquième rang des meilleures ventes dans la catégorie « World Whisky ».

Personne-ressource :

Kellie Du

886-3922-9000, poste 7165

kellie@kingcar.com.tw

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/803507/Kavalan.jpg

SOURCE Kavalan

Communiqué envoyé le 3 janvier 2019 à 11:04 et diffusé par :