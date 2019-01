Bilan anniversaire positif - L'Opération Nez rouge : la meilleure idée de la soirée pour 73 150 personnes!





QUÉBEC, le 3 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Il y a trois jours à peine, l'Opération Nez rouge bouclait une 35e campagne dont le bilan positif rend aujourd'hui compte du succès et de l'importance du service de raccompagnement, même après plus de trois décennies d'activité. Présente dans 102 communautés canadiennes, du Nouveau-Brunswick jusqu'à la Colombie-Britannique, elle aura permis cette année de ramener à bon port 73 150 automobilistes canadiens, entre les 30 novembre et 31 décembre. Ce total impressionnant n'aurait pu être atteint sans la participation de sa grande famille de bénévoles qui ont vaillamment offert de leur temps. Eux qui étaient 260 en 1984, ils ont été 50 440 à participer à la dernière campagne dans tout le pays, ce qui porte le nombre de raccompagnements effectués depuis la création de l'Opération Nez rouge à 2 297 491. Du côté du Québec, ce sont 39 674 valeureux bénévoles qui ont bravé l'hiver pour raccompagner 55 720 clients ayant fait appel au service.

Un engagement qui va droit au coeur

Le porte-parole de cette 35e campagne, le toujours dynamique François Bellefeuille, aura donné un fier coup de main en matière de recrutement, lui qui n'a lésiné ni sur le temps ni sur l'énergie pour promouvoir le service de raccompagnement. L'humoriste a épaulé généreusement l'Opération Nez rouge en multipliant, pendant plusieurs semaines, les messages et les interactions sur les réseaux sociaux afin d'inviter le plus de gens possible à prendre part à une soirée de bénévolat unique.

Le résultat? Un succès applaudi par le président fondateur de l'Opération Nez rouge, Jean?Marie De Koninck. « Vous avez été plus de 50 000 à vous joindre à nous pour souligner les 35 ans d'existence de l'Opération Nez rouge et mener une campagne qui aura montré toute l'importance que revêt encore aujourd'hui le service de raccompagnement. Si l'Opération Nez rouge a évolué de manière spectaculaire depuis 1984, une constante demeure : la pertinence de son retour sur les routes, année après année. L'Opération Nez rouge, ce n'est pas seulement une activité agréable et différente, c'est aussi une action concrète qu'on pose pour lutter contre la conduite avec les facultés affaiblies et pour faire de nos routes des endroits plus sécuritaires durant la période des Fêtes. Pour une 35e année, je vous dis : mission accomplie! Merci à toutes et à tous! Votre engagement me fait chaud au coeur », confie M. De Koninck.

L'Opération Nez rouge : un succès partagé

La mission de l'Opération Nez rouge inspire chaque année de nouveaux partenaires à soutenir sa cause, sans parler de tous ceux qui lui renouvellent leur soutien année après année, comme la Société de l'assurance automobile du Québec et Desjardins. Ce sont des corps policiers, des organismes à but non lucratif, des entreprises et des regroupements de tous les horizons qui lui prêtent main-forte pour atteindre son objectif : offrir une option additionnelle à tous ceux qui ne se sentent pas en état de conduire pour revenir à la maison en toute sécurité.

Chaque année, le dévouement des bénévoles, la contribution des clients et le travail assidu des organisations qui assurent le service de raccompagnement dans leur région permettent la récolte de plus de 1,5 million de dollars, dont plus de 1,1 million sont amassés au Québec seulement. La totalité de cette somme est redistribuée localement et permet de soutenir des organismes voués à la jeunesse et au sport amateur.

L'application mobile Nez rouge ajoute une corde à son arc

Durant les dernières semaines, bénévoles comme clients ont été nombreux à utiliser l'application mobile de l'Opération Nez rouge sur leur téléphone intelligent. Activée par Desjardins, celle-ci a notamment permis de lancer un projet pilote qui a connu un franc succès en permettant aux bénévoles de recevoir les demandes de raccompagnement directement sur leur téléphone intelligent. Par les quelque 95 155 utilisations enregistrées durant la 35e campagne, cette application est assurément devenue un incontournable des soirées qui se terminent bien.

À propos de l'Opération Nez rouge

L'Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l'adoption d'un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice, en offrant un service de raccompagnement accessible dispensé par et pour la communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes locaux se consacrant à la jeunesse ou au sport amateur, et en réalisant d'autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité routière.

