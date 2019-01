Rogers comble le fossé numérique pour encore davantage de Canadiens





Trois cents partenaires fournisseurs de logements sociaux participent maintenant au programme Branché sur le succès

TORONTO, le 3 janv. 2019 /CNW/ - Rogers a annoncé aujourd'hui que son programme pionnier Branché sur le succès a atteint un jalon important en établissant une relation de travail avec son 300e partenaire.

Lancé en 2013, le programme Branché sur le succès, le premier en son genre au pays, offre un accès à Internet haute vitesse à faible coût aux locataires d'habitations subventionnées et aux membres des partenaires fournisseurs de logements sociaux dans le réseau de câblodistribution de Rogers en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Plus de 200 000 ménages sont admissibles au programme par l'intermédiaire des 300 organismes partenaires voués au logement social.

« Internet est devenu un outil essentiel pour les Canadiens. Il est indispensable pour garder le contact avec les amis et la famille, ainsi que pour les études et le travail, a déclaré Peter King, directeur principal, Responsabilité sociale d'entreprise, Rogers Communications. Ces nouveaux partenariats nous aideront à offrir un service Internet haute vitesse à un plus grand nombre de personnes afin qu'elles puissent profiter de toutes les possibilités qu'offre l'économie numérique d'aujourd'hui. »

Voici les plus récents partenaires du programme Branché sur le succès :

Ahneen Cooperative Homes Inc., Mississauga

Cardinus Housing Co-op, Ottawa

ACSM, succursale du comté de Simcoe , Barrie

, Co-op Desloges, Ottawa

Family Action Network Housing Corporation, Toronto

Gateway Co -operative Homes Apartments, Barrie

-operative Homes Apartments, Harmony Co-operative Homes, Toronto

John Noble Apartments/ 97B , Mount Pleasant Road, Brantford

, Mount Pleasant Road, Brantford St. James Court Non-Profit Housing Corporation, Orillia

Court Non-Profit Housing Corporation, Tannenhof Co-operative Homes Inc., Ottawa

« Les compétences numériques et l'accès à Internet sont essentiels pour les études, le travail et les liens sociaux. Nous sommes ravis de nous associer à Rogers Communications dans le cadre du programme Branché sur le succès afin de donner aux familles la chance de participer davantage à la vie sociale et économique de notre communauté », a affirmé Aaron Wallace, directeur de la planification stratégique à la Ville de Brantford.

Les familles admissibles peuvent profiter d'une vitesse de téléchargement de 10 Mbps, de 100 Go de données, d'une installation gratuite et de la location d'un modem pour seulement 9,99 $ par mois (taxes en sus). Aucun contrat ni vérification de crédit n'est nécessaire au moment de l'inscription.

Rogers participe également à l'initiative Familles branchées que le gouvernement du Canada a lancée le mois dernier pour offrir le même service aux familles admissibles qui reçoivent actuellement le montant maximal de l'Allocation canadienne pour enfants. Le gouvernement du Canada choisit au hasard les participants au programme Familles branchées. Ils reçoivent alors une lettre du gouvernement contenant un code d'accès dont ils ont besoin pour s'inscrire.

