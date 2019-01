Cision fait l'acquisition du chef de file des médias sociaux Falcon.io





L'acquisition vient consolider la vision de Cision en matière de gestion des médias acquis grâce à des capacités modernes de marketing social

CHICAGO, le 3 janvier 2019 /CNW/ - CisionMD (NYSE: CISN ) a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait l'acquisition de Falcon.io, un chef de file des médias sociaux ayant des bureaux à New York, Copenhague, Sofia, Berlin, Melbourne et Budapest. Falcon.io offre aux marques des perspectives éclairantes sur leur stratégie de contenu mondiale et sur la gestion de programmes exhaustifs de marketing pour les médias sociaux, par l'entremise d'une démarche de publication, d'engagement, d'écoute, de publicité et de mesure.

L'ajout de Falcon.io vient renforcer le leadership de Cision sur le marché favorisant l'avenir de la gestion des médias acquis en lui permettant d'aller au-delà des tactiques classiques des RP basées sur des solutions individuelles. La plateforme pour les médias sociaux de Falcon.io continuera d'être offerte sur une base autonome aux professionnels du marketing, de la publicité et de l'expérience client, mais sera également intégrée à la plateforme de Cision Communications CloudMC afin qu'à leur tour, les professionnels des médias acquis et des communications puissent profiter de ses capacités accrues en matière de médias sociaux. L'intégration de Falcon.io à Cision Comms Cloud permettra aux professionnels du marketing et des communications de produire des campagnes parfaitement intégrées pour tous les médias payés, détenus et acquis.

Avec l'ajout de ces capacités en matière de médias sociaux, Cision démontre une fois de plus sa volonté de devenir un fournisseur réellement global de solutions de gestion pour les médias acquis.

« Falcon.io est déjà un chef de file en Europe en matière de marketing pour les médias sociaux, et est en train de devenir une entreprise incontournable aux États-Unis. En ajoutant leurs solutions de marketing social au portefeuille de Cision, nous sommes enfin en mesure d'offrir aux professionnels de l'industrie la possibilité de produire des campagnes pour les médias sociaux capables de couvrir l'ensemble des médias payés, détenus et acquis et tout le parcours client, a déclaré Kevin Akeroyd, chef de la direction de Cision. Les capacités de Falcon.io nous permettront de concrétiser notre vision en matière de gestion complète des médias acquis en nous engageant non seulement dans les médias diffusés et imprimés, sur le Web et sur les canaux des médias mobiles, mais également dans les médias sociaux. »

« Avec près de 2,5 milliards d'utilisateurs, les médias sociaux sont au coeur de l'expérience client d'aujourd'hui. Chez Falcon.io, nous sommes fiers d'offrir aux marques de classe mondiale une solution de premier plan en matière de marketing pour les médias sociaux, a expliqué Ulrik Bo Larsen, fondateur et chef de la direction de Falcon.io. La vision de Cision pour la gestion des médias acquis et sa technologie de communications de pointe cadrent parfaitement avec la vision de Falcon, qui s'attache à offrir la meilleure technologie qui soit pour rationaliser une diversité de médias sociaux connexes et de cas d'utilisation de clients en une seule plateforme technologique robuste. Ensemble, nous pourrons offrir à nos clients une solution globale et inégalée pour leurs besoins en communications. »

La plateforme marketing de Falcon.io pour les médias sociaux est dès maintenant offerte aux clients de Cision.

