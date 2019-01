Cision acquiert Falcon.io, plateforme leader de gestion des réseaux sociaux





Cette acquisition permet à Cision de renforcer son positionnement sur le marché du Earned Media en ajoutant la gestion des réseaux sociaux à son offre

CHICAGO, le 3 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Cision® (NYSE : CISN) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Falcon.io, une société spécialisée dans les logiciels de gestion des réseaux sociaux. Falcon.io est implantée à New York, Copenhague, Sofia, Melbourne, Berlin et Budapest et fournit aux marques des insights sur leur stratégie de contenu ainsi qu'une plateforme de gestion des réseaux sociaux. Leur technologie permet de créer, de programmer et de publier du contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi de surveiller les conversations, mesurer les campagnes et élaborer des campagnes de publicité.

Le rachat de Falcon.io renforce le leadership de Cision sur le marché du Earned Media, en allant au-delà des solutions de relations presse. La plateforme Falcon.io continuera d'être proposée de manière autonome aux spécialistes du marketing, aux annonceurs et aux professionnels de l'expérience client, mais elle sera également intégrée à Cision Communications Cloud® afin que les professionnels de la communication et du Earned Media puissent intégrer les réseaux sociaux à leurs campagnes. L'intégration de Falcon.io dans la dans le logiciel Cision Comms Cloud tm permettra aux professionnels du marketing et de la communication d'intégrer pleinement leurs campagnes de Owned, Earned et Paid Media dans une unique plateforme.

Avec l'ajout de ces fonctionnalités de médias sociaux, Cision démontre sa volonté d'être un véritable fournisseur de solutions de Earned Media Management.

« Falcon.io est le fournisseur de solutions de community management leader en Europe, et est en plein essor aux États-Unis. En ajoutant leurs solutions de community management au portefeuille de Cision, nous permettons enfin aux professionnels du secteur de lancer des campagnes de Earned, Owned et Paid media sophistiquées sur les médias sociaux, couvrant l'ensemble du parcours client », a déclaré Kevin Akeroyd, PDG de Cision. « Chez Cision, nous avons une vision holistique du management du Earned Media. Jusqu'ici nous aidions nos clients à engager leurs influenceurs et à diffuser leur contenu sur les médias print, online ainsi que sur les blogs. Désormais, la gestion des réseaux sociaux fera également partie de nos offres »

" Aujourd'hui Les réseaux sociaux sont au coeur de l'expérience client, avec près de 2,5 milliards d'utilisateurs. Chez Falcon.io, nous sommes fiers de fournir notre outil de gestion des campagnes de réseaux sociaux à des enterprises internationales ", a déclaré Ulrik Bo Larsen, fondateur et PDG de Falcon.io. " La vision et la technologie de Cision en matière de de gestion de Earned Media est tout à fait complémentaire à la vision de Falcon.io qui consiste à offrir la meilleure technologie possible afin de rationaliser un large éventail de cas d'utilisation des médias sociaux et de l'expérience client sur une plateforme technologique solide. Ensemble, nous fournirons à nos clients une solution de communication complète et sans précédent "

Les fonctionnalités Falcon.io seront immédiatement disponibles pour les clients de Cision Communications Cloud.

Pour en savoir plus sur Cision Comms cloud, cliquez ici .

A propos de Cision

Cision® est le leader mondial des logiciels de RP, de veille et d'influence destinés aux professionnels de la communication. Le logiciel Cision permet aux communicants d'identifier et de s'engager auprès de leurs influenceurs clés, d'élaborer et de diffuser du contenu, et de mesurer leur impact commercial. Cision compte plus de 4 000 employés et possède des bureaux dans 19 pays différents (Amériques, EMEA, APAC). En France, Cision représente les marques Datapresse, Hors Antenne, PRNewswire et L'Argus de la Presse.

