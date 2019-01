Suspension de la négociation par l'OCRCVM - EGLX

Cision® a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Falcon.io, une société spécialisée dans les logiciels de gestion des réseaux sociaux. Falcon.io est implantée à New York, Copenhague, Sofia, Melbourne, Berlin et Budapest et fournit aux marques des...

CisionMD a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait l'acquisition de Falcon.io, un chef de file des médias sociaux ayant des bureaux à New York, Copenhague, Sofia, Berlin, Melbourne et Budapest. Falcon.io offre aux marques des perspectives éclairantes sur...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : ETHUSIAST GAMING HOLDINGS INC Symbole à la Bourse de croissance TSX : EGLX Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 07 h 54...