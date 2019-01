Forum étudiant 2019 - Des jeunes du collégial prennent la parole à l'Assemblée nationale





QUÉBEC, le 3 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Du 7 au 11 janvier 2019, la 27e législature du Forum étudiant, présidé par M. Marc Picard, vice-président de l'Assemblée nationale, permettra à quelque 148 étudiants et étudiantes du collégial de procéder à l'étude de projets de loi et d'en débattre dans la salle de l'Assemblée nationale.

« Il s'agit d'une expérience hors du commun qui permet à ces jeunes de comprendre les rouages du système parlementaire et de la démocratie. Ils auront la chance d'exprimer leurs opinions sur des sujets concrets, et ce sera un grand bonheur de les écouter », a confié M. Picard.

Issus de 25 collèges et cégeps de partout au Québec, les participantes et participants endosseront les rôles de député, de ministre, de président, de journaliste ou d'attaché de presse. Trois projets de loi sont au menu législatif de cette simulation :

la Loi sur la gratuité scolaire du centre de la petite enfance jusqu'au doctorat;

la Loi sur l'accessibilité et la nationalisation des transports collectifs;

la Loi visant à favoriser l'intégration des nouveaux arrivants au Québec.

Depuis 1992, le Forum étudiant a permis à plus de 3000 jeunes du collégial de s'initier au parlementarisme et de prendre une part active à la démocratie québécoise. Cette simulation est rendue possible, entre autres, grâce à la collaboration de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant. Pour plus d'information, consultez la section Participer du site Web jeunesse de l'Assemblée nationale à paricilademocratie.com.

Source et renseignements :

Maryse Savard

Direction des communications, des programmes éducatifs et de l'accueil

Assemblée nationale du Québec

418 643-1992, poste 71114

maryse.savard@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 3 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :