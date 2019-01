Greeley and Hansen nomme un nouveau directeur non associé





Val S. Frenkel, PhD, a été promu au poste de directeur non associé de la firme d'ingénierie mondiale

CHICAGO, 3 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Greeley and Hansen, une firme mondiale de conseil en génie civil et environnemental, architecture, et management exclusivement axée sur la prestation de services au secteur de l'eau, a nommé Val S. Frenkel, PhD, en tant que directeur non associé.

Une personnalité éminente du secteur de l'eau et un expert mondial reconnu en technologies de réutilisation de l'eau, désalinisation et membrane, Dr. Frenkel est actuellement vice-président en charge de l'ingénierie des procédés et directeur général des opérations de la firme sur la côte Pacifique.

« Le leadership de Val a joué un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance à long terme en étendant la présence et les opérations de Greeley and Hansen à San Francisco afin de mieux répondre aux exigences de nos clients le long de la côte Ouest », a déclaré John C. Robak, président de Greeley and Hansen. « Et, avec son expertise approfondie en génie des procédés, réutilisation de l'eau et désalinisation, il a également étendu nos capacités pour fournir aux clients nationaux et internationaux des solutions durables utilisant des technologies innovantes qui relèvent leurs défis et répondent à leurs exigences à long terme. »

Dr. Frenkel est un Diplomate fondateur de l'American Academy of Water Resources Engineers (D.WRE), un fellow de l'Association Internationale de l'Eau et de la Société de génie civil des États-Unis, et est un membre actif de l'American Water Works Association et de la Fédération pour l'environnement de l'eau. Il a été également reconnu en tant que Professionnel exceptionnel en matière de réutilisation de l'eau par l'International Desalination Association. Il est aussi l'auteur de plus de 100 articles et présentations sur des thèmes très divers concernant les procédés de traitement et a contribué des chapitres à plusieurs Manuels de pratique à l'échelle de l'industrie.

À propos de Greeley and Hansen

Greeley and Hansen est un leader en développement de solutions d'ingénierie, d'architecture et de management innovantes répondant à des défis complexes en matière d'eau, d'eaux usées et d'infrastructure connexe. La firme a misé sur plus de 100 ans d'expérience confirmée en génie civil et environnemental dans toutes les phases de développement et de mise en oeuvre de projets pour devenir un prestataire mondial chef de file de services complets dans le secteur de l'eau. Greeley and Hansen a pour mission de concevoir de meilleurs environnements urbains à l'échelle mondiale. http://www.greeley-hansen.com/index.htm

Pour en savoir plus, contacter :

Nancy Stankus

312-558-9000

nstankus@greeley-hansen.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/803664/Val_S_Frenkel.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/803678/Greeley_and_Hansen_Logo.jpg

