Bausch + Lomb annonce l'approbation de VYZULTA(MC) (solution ophtalmique de latanoprostène bunod : à 0,024 %) par SANTÉ CANADA pour le traitement du glaucome

LAVAL, QC, le 3 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La filiale en propriété exclusive de Bausch Health Companies Inc. (NYSE : BHC) et (TSX : BHC), Bausch + Lomb, chef de file mondial en santé oculaire, a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a accordé le 27 décembre 2018 un avis de conformité (AC) pour VYZULTAMC (solution ophtalmique de latanoprostène bunod à 0,024 %) VYZULTAMC, le premier analogue de prostaglandine dont l'un des métabolites est l'oxyde nitrique, est indiqué pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.i VYZULTAMC est le premier traitement novateur pour le glaucome à angle ouvert au Canada depuis près de 20 ans.

« Plus de 250 000 Canadiens sont atteints de glaucome, une maladie chronique qui entraîne une perte de vision graduelle. Le glaucome primitif à angle ouvert (GPAO) représente 90 % de tous les cas de glaucomeii », explique Richard Lajoie, président de Bausch Health, Canada « Grâce à l'approbation de VYZULTAMC aujourd'hui, les médecins et les patients atteints de glaucome ont désormais une nouvelle option de traitement novatrice qui peut aider à réduire la PIO de façon constante et durable. Une PIO élevée est le seul facteur de risque modifiable pouvant aider à ralentir la progression de la maladie et permettre aux patients de maintenir une bonne santé visuelle. »

Les médicaments contre le glaucome visent à réduire la PIO, un facteur de risque modifiable majeur dans la progression du glaucome. La réduction de la PIO diminue le risque d'entraîner un déficit irréversible du champ visuel.

VYZULTAMC est la première monothérapie administrée une fois par jour possédant un double mode d'action, qui cible deux voies pour réduire l'humeur aqueuse et faire diminuer la PIO. Après une administration topique, on croit que VYZULTAMC réduit la PIO en augmentant l'écoulement de l'humeur aqueuse par les voies uvéosclérale et trabéculaireiii. Le traitement novateur est rapidement métabolisé dans l'oeil en acide de latanoprost (principal métabolite actif), un analogue de la prostaglandine F2?, et vraisemblablement en mononitrate de butanédiol iv.

Les effets indésirables oculaires les plus fréquemment observés comprennent l'hyperémie conjonctivale, l'irritation des yeux, des douleurs oculaires et des douleurs au site d'instillation. Une augmentation de la pigmentation de l'iris, du tissu périorbital et de la pousse des cils pourrait se produire.

« VYZULTAMC (latanoprostène bunod à 0,024 %) représente une évolution de la monothérapie topique au Canada dans le traitement du glaucome », déclare Dr Ike Ahmed, professeur adjoint à l'Université de Toronto, professeur clinicien à l'Université d'Utah, directeur à la Glaucoma & Advanced Anterior Segment Surgery (GAASS) Fellowship de l'Université de Toronto et directeur de la recherche au Kensington Eye Institute de l'Université de Toronto. « Il s'agit d'une molécule unique qui cible deux voies d'écoulement pour améliorer la réduction de la PIO. Je suis ravi de constater qu'une société de soins de la vue aussi réputée que Bausch + Lomb investisse dans la recherche innovatrice pour faire progresser le traitement du glaucome et permettre aux professionnels des soins de la vue et à leurs patients de préserver la vue. »

« Le double mode d'action du latanoprostène bunod offre aux patients atteints de glaucome une nouvelle option pour traiter la PIO associée au glaucome », affirme Mahadeo Sukhai, chef de la recherche et dirigeant principal de l'accessibilité à l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA).

À propos de Bausch + Lomb

Bausch + Lomb, une division de Bausch Health Companies Inc., est un chef de file mondial en santé oculaire ayant pour seule mission d'aider les gens à mieux voir pour mieux vivre. Ses principaux domaines d'activité comprennent les produits en vente libre, les compléments alimentaires, les produits de soins oculaires, les produits pharmaceutiques ophtalmiques, les lentilles cornéennes, les produits d'entretien des lentilles cornéennes et les dispositifs et instruments de chirurgie ophtalmique. Bausch + Lomb met au point, fabrique et commercialise l'un des portefeuilles de produits les plus complets de l'industrie, disponible dans plus de 100 pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le www.Bausch.ca

À propos de Bausch Health

Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX : BHC) est une société mondiale ayant pour mission d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé. Nous mettons au point, fabriquons et commercialisons un large éventail de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux et de produits en vente libre, principalement dans les domaines thérapeutiques de la santé oculaire, de la gastroentérologie et de la dermatologie.

Au Canada, nous sommes principalement présents dans les domaines de la santé oculaire, de la dermatologie et de la santé cardiométabolique. Nous honorons nos engagements en bâtissant une société novatrice vouée à l'amélioration de la santé des Canadiens. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la société : www.BauschHealth.ca

