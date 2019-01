Les Québécois passent plus de temps devant un écran qu'autour d'un repas avec la famille et les amis





Pour 2019, le Choix du PrésidentMD encourage les Québécois à prendre la résolution de s'engager à manger ensemble

MONTREAL, le 3 janv. 2019 /CNW/ - Tandis que les Québécois finissent de réfléchir à leurs résolutions pour le Nouvel An, le Choix du PrésidentMD les invite à ajouter « manger ensemble » à leur liste. Avec le mouvement Manger ensemble PCMC, la marque poursuit sa mission visant à inspirer les gens à revenir autour de la table et souhaite démontrer le pouvoir social qu'entraîne le partage d'un repas.

Selon un sondage mené à l'échelle nationale par le Choix du PrésidentMD (PCMD)*, 92 % des Québécois souhaitent passer plus de temps autour d'un repas avec leurs proches. Cependant, plusieurs avouent préférer regarder leur écran pour y voir tous ces moments vécus par les autres au détriment des précieux moments qui se déroulent sous leurs yeux. Presque 1 Québécois sur 3 (28 %) admet passer plus de 4 heures de son temps libre devant un écran chaque jour et 40 % affirment passer moins d'une heure par jour autour d'un repas avec des amis et la famille.

« Même si le fait de manger ensemble constitue un acte simple en soi, les répercussions positives qui en découlent sont significatives, explique Uwe Stueckmann, VPP, Marketing, Les Compagnies Loblaw Limitée. Nous savons que de beaux moments et de précieux souvenirs se créent autour d'un repas, qu'il en résulte de belles conversations avec nos enfants, que des repas plus sains sont consommés, que nous en ressortons plus heureux et que nous avons créé des liens précieux avec nos êtres chers. »

Pour encourager les Québécois à comprendre le pouvoir associé au partage d'un repas, PCMD a lancé son troisième film Manger ensemble PCMC . Inspiré de l'oeuvre du philosophe Alan Watts, The Dream of Life, ce film de 90 secondes relate l'histoire de gens qui s'efforcent de répondre aux dictats de la société quant à ce que signifie vivre pleinement sa vie. Le film se conclut en illustrant que pour la plupart, les plus beaux moments de leur vie ne sont pas ceux qu'ils ont vécus et captés lors de cette quête; ce sont ceux qui surviennent autour de la table, avec la famille et les amis.

Présenté pour une durée limitée au cinéma et diffusé à compter du 31 décembre, ce film vise à influencer la liste des résolutions du Nouvel An et à encourager tous les Québécois à manger ensemble. La diffusion de ce film est la première d'une série d'activités que tiendra PCMD en 2019 en lien avec le mouvement Manger ensemble, culminant avec la troisième Journée Manger ensemble qui aura lieu le 14 juin 2019.

Cette année marque aussi le lancement de l'engagement Manger ensemble PCMC (pc.ca/mangerensemble), en vertu duquel chaque fois qu'une personne s'engagera à Manger ensemble, 1,00 $** sera versé à la Fondation pour les enfants PCMC pour aider les enfants dans le besoin à manger ensemble avec leurs amis et leur famille.

**Pour chaque engagement effectué sur pc.ca/mangerensemble, 1,00 $ sera versé à la Fondation pour les enfants PCMC jusqu'à concurrence de 250 000 $.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée :

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, le plus important détaillant au pays, ainsi que le porteur de parts majoritaire de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant près de 200 000 collègues à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit aider les Canadiens à profiter pleinement de la vie, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être de l'ensemble des consommateurs qui visitent ses magasins et y effectuent un milliard de transactions annuellement. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise des Services financiers PCMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et trois des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Grâce aux programmes de fidélisation PC Optimum, plus d'un Canadien sur trois accumule des points de récompense dans les magasins de l'entreprise.

* Sondage commandé par le Choix du PrésidentMD (voir la méthodologie ci-dessous)

À propos du sondage le Choix du PrésidentMD :

Du mercredi 12 décembre au jeudi 13 décembre 2018, un sondage en ligne a été réalisé par Maru/Blue auprès de 1 510 adultes canadiens sélectionnés au hasard et membres de La Voix Maru Canada. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille présente une marge d'erreur (qui établit la variabilité d'échantillonnage) de +/- 2,4 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés par scolarité, âge, sexe et région (et par langue, au Québec) afin de représenter la population, conformément aux données de recensement. Cela pour assurer un échantillon représentatif de toute la population adulte du Canada. Toute disparité dans les pourcentages totaux est attribuable à l'arrondissement des résultats.

