Microland nomme Deepak Shetty au poste de directeur des ressources humaines

Microland, principale entreprise indienne de transformation numérique des TI, a annoncé aujourd'hui la nomination de Deepak Shetty au poste de directeur des ressources humaines. Deepak sera basé au siège social de Microland à Bangalore. Il sera chargé de la direction de la fonction Ressources humaines et s'associera à la direction de l'entreprise dans le but de construire une organisation prête pour l'avenir, polyvalente, adaptable et pétrie d'une culture distinctive qui stimule les performances commerciales et la productivité.

Deepak apporte plus de 25 ans d'expérience fonctionnelle exhaustive dans la pratique des ressources humaines, car il a dirigé plusieurs entreprises en procédant à des expansions et des transformations et en jouant un rôle fondamental dans la construction d'une fonction RH solide. Avant de rejoindre Microland, Deepak était responsable des ressources humaines pour Philips Innovation Campus, où il a passé neuf ans et demi. Avant cela, il a travaillé chez Genpact pendant quatre ans en tant que vice-président des RH. Et avant Genpact, Deepak a également travaillé chez Hewlett Packard, Nestlé et Bosch.

« Les personnes sont nos atouts les plus importants et nous sommes très heureux d'être une entreprise qui s'articule véritablement autour des employés. La nomination de Deepak au poste de directeur des ressources humaines nous assure de maintenir cette philosophie et de nous y atteler de plus en plus, et de continuer à être un employeur de prédilection sur le marché. Je suis heureux d'accueillir Deepak chez Microland. C'est un professionnel chevronné des RH qui va diriger la stratégie, les opérations et le développement organisationnel des RH en observant une approche numérique avant tout. Il jouera également un rôle central en veillant à ce que nous ayons les 'bons' talents à la bonne place pour accélérer le processus de transformation numérique de nos clients », a déclaré Pradeep Kar, fondateur, président et directeur général de Microland Limited.

S'exprimant sur sa nomination au poste de directeur des ressources humaines, Deepak a déclaré : « Je suis ravi de faire partie d'une entreprise emblématique qui a su rester à l'avant-garde de l'évolution technologique au cours des 29 dernières années, en transformant à la fois les expériences vécues par les clients et les employés. J'ai hâte de rejoindre ce prestataires de services technologiques de dernière génération, qui a récemment remporté le prix de la meilleure pratique à la conférence nationale des DRH ».

Deepak est un ancien élève de l'école de commerce XLRI Jamshedpur et du National Institute of Technology, Surathkal.

À propos de Microland

Microland accélère le processus de transformation numérique des entreprises mondiales, ce qui permet à celles-ci d'offrir à leurs clients des résultats commerciaux à forte valeur ajoutée. Basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 100 professionnels de 19 nationalités, répartis dans ses bureaux en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Microland permet aux entreprises du monde entier de devenir plus agiles et innovantes en intégrant des technologies émergentes et en appliquant l'automatisation, l'analyse et l'intelligence prédictive à leurs processus commerciaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.microland.com.

