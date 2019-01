Les téléviseurs LG dotés de l'IA ThinQ et du processeur alpha 9 de deuxième génération promettent une toute nouvelle expérience utilisateur





Les plus récents téléviseurs de LG offrent une image et un son optimisés ainsi que des images 8K nettes grâce à la technologie d'apprentissage profond

TORONTO, le 2 janv. 2019 /CNW/ - LG Electronics (LG) porte l'expérience du divertissement à domicile vers de nouveaux sommets avec l'introduction de ses derniers téléviseurs vedettes dotés de l'IA ThinQ au CES 2019. Le processeur intelligent ? (alpha) 9 Gen 2 de deuxième génération et l'algorithme d'apprentissage en profondeur de la société permettent aux nouveaux modèles d'offrir une meilleure qualité d'expérience IA de l'image et du son. Les téléviseurs 2019 de LG font appel au nouvel algorithme pour analyser le contenu de la source et détecter les conditions ambiantes autour du téléviseur afin d'optimiser la qualité de l'image et du son.

La gamme de téléviseurs 2019 de LG emploient la plateforme intelligente ouverte de LG pour donner accès à une vaste sélection de services d'intelligence artificielle sur de multiples plateformes connues, comme le nouveau service Alexa d'Amazon et l'Assistant Google intégré. Les utilisateurs aimeront également la facilité d'utilisation de la reconnaissance vocale conversationnelle et le tableau de bord intuitif qui permet de commander une grande variété d'appareils domestiques intelligents directement à partir du téléviseur.

Le processeur ?9 Gen 2 intégré aux téléviseurs OLED des séries Z9, W9, E9 et C9 de LG améliore la qualité de l'image et du son grâce à son algorithme d'apprentissage en profondeur (mis au point à partir d'une vaste base de données contenant plus d'un million de données visuelles) qui juge de la qualité du contenu de la source et détermine la meilleure méthode permettant d'optimiser l'image affichée. Le téléviseur OLED 8K Z9 de 88 po de LG offre des capacités de traitement supérieures pour offrir une qualité 8K ultra-réaliste. Le dispositif d'optimisation de résolution 8K et une réduction du bruit améliorée permettent au téléviseur de projeter des images nettes, vives et détaillées.

En plus d'analyser le contenu de la source, le nouveau processeur tire parti de sa capacité à comprendre comment l'oeil humain perçoit les images dans différentes conditions d'éclairage afin d'ajuster finement la courbe de reproduction tonale en fonction des conditions ambiantes pour ainsi offrir une luminosité d'écran optimisée. Le processeur utilise le capteur de lumière ambiante du téléviseur pour mesurer le niveau de luminosité de la pièce afin d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran. Le processeur IA ?9 de deuxième génération permet d'améliorer encore plus la résolution des contenus en HDR en ajustant la luminosité pour transformer même les scènes les plus sombres en scènes au contraste, aux détails et à la profondeur incroyables, même dans les pièces les plus éclairées. Et en tirant parti de la dernière innovation de Dolby en matière d'imagerie (ajustement intelligent des contenus Dolby Vision), les téléviseurs LG offrent une expérience HDR fascinante dans différentes conditions de luminosité ambiante.

La qualité du son est améliorée grâce à un algorithme intelligent qui permet de passer d'un signal audio à deux canaux à un son ambiophonique 5.1 virtuel hautement convaincant. Le processeur ?9 de deuxième génération optimise la reproduction sonore en fonction du type de contenu, en rendant, entre autres, les voix plus claires dans les films, les séries télévisées et les émissions d'actualités. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres sonores en fonction des conditions de la pièce ou laisser leur téléviseur LG les optimiser de façon intelligente en fonction de son positionnement. De plus, les téléviseurs vedettes de LG sont à nouveau dotés de Dolby Atmos afin de produire un son incroyablement réaliste pour une expérience de divertissement des plus immersives.

Offert pour la première fois sur les téléviseurs 2018 équipés de l'IA ThinQ, l'Assistant Google est de nouveau intégré à la gamme de produits de cette année, offrant une expérience simplifiée qui permet aux utilisateurs de gérer leurs tâches quotidiennes, de trouver des réponses à leurs questions et de commander les appareils domestiques intelligents compatibles. Plus besoin de prendre un téléphone pour commander une pizza; les utilisateurs peuvent le faire sur le téléviseur sans quitter le programme en cours de lecture à l'écran.

Cette année, LG étend ses partenariats d'intelligence artificielle pour inclure Alexa d'Amazon à l'IA ThinQ dans le but d'offrir aux clients plus de flexibilité en matière de services vocaux. En appuyant sur le bouton Amazon Prime Video sur la télécommande Magic, les utilisateurs peuvent gérer des appareils intelligents, poser des questions et accéder à des dizaines de milliers de connaissances. Ils peuvent même configurer leur routine Alexa idéale par commande vocale en réglant leur réveille-matin ou leur chaîne de télévision favorite et en obtenant des renseignements sur la circulation. Les téléviseurs LG 2019 dotés de la technologie d'IA ThinQ offrent également des expériences Alexa visuellement riches lorsque les utilisateurs écoutent de la musique, vérifient la météo ou accèdent à l'une des nombreuses connaissances visuelles améliorées, comme le Food Network, pour trouver d'excellentes recettes et des idées de repas. Il est tout aussi facile de garder la famille organisée, de vérifier des commandes sur Amazon ou de préparer ce voyage tant attendu en Australie en disant : « Kayak, réserve une chambre sur la Gold Coast ».

Et avec la nouvelle fonction de reconnaissance vocale conversationnelle des téléviseurs 2019 de LG dotés de la technologie de l'IA ThinQ, il est plus facile que jamais d'obtenir les bonnes réponses. En comprenant le contexte, les téléviseurs permettent des requêtes plus complexes, ce qui signifie que les utilisateurs n'ont plus à faire une série de commandes répétitives pour obtenir les résultats désirés. Le service sera offert sur les téléviseurs LG dotés de l'IA ThinQ dans plus de 140 pays.

Le processeur ?9 Gen 2 alimente également le téléviseur ACL 8K de 75 po (modèle SM99), le fleuron de l'entreprise en 2019. La gamme de téléviseurs ACL haut de gamme 2019 de LG (séries SM9X et SM8X) sera lancée sous un nouveau nom : les téléviseurs NanoCell, pour mieux mettre en valeur l'amélioration de l'image apportée par la technologie NanoCell (NanoColor), la précision des couleurs en grand angle de visionnement (NanoAccuracy) et le cadre étroit ultra mince à la conception élégante (NanoBezel). Grâce à un algorithme d'apprentissage approfondi, l'intelligence artificielle rehausse l'image et le son des téléviseurs NanoCell de LG, et l'expérience offerte par ThinQ est simplifiée.

Et grâce aux ports HDMI 2.1, tous les téléviseurs OLED 2019 et certains téléviseurs NanoCell dotés de la technologie de l'IA ThinQ prendront en charge la fréquence d'image élevée (HFR). Le résultat : un mouvement plus fluide et plus clair avec 120 images par seconde, offrant un meilleur rendu des contenus à action rapide comme les sports et les films d'action. Grâce à la prise en charge du canal de retour audio amélioré (eARC), les amateurs de cinéma maison peuvent utiliser la connectivité HDMI de façon harmonieuse et profiter des formats audio de la plus haute qualité avec des détails incroyables et une profondeur exceptionnelle. Constituant une excellente option pour les joueurs, les nouveaux téléviseurs sont compatibles avec le taux de rafraîchissement variable (VRR) ainsi qu'avec le mode automatique à faible latence (ALLM), ce qui permet d'obtenir une image nette, sans trébuchement ni déchirement.

Les visiteurs du CES 2019, qui se déroulera du 8 au 11 janvier, sont encouragés à visiter le kiosque no 11100 du Centre des congrès de Las Vegas pour jeter un coup d'oeil aux téléviseurs 2019 dotés de l'IA ThinQ de LG.

