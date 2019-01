Le Centre de congrès et d'exposition international Zhuhai, un « complexe haut de gamme dans la région de la Grande la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao », accélère son développement stratégique





BEIJING, 2 janvier 2019 /CNW/ - Le Centre de congrès et d'exposition international Zhuhai, une filiale de Zhuhai Huafa Modern Service Klc Holdings Ltd., s'est vu décerné la distinction prestigieuse du « Centre de congrès et d'exposition le plus compétitif de Chine en 2018 » lors de la cérémonie de remise des prix organisée dans le cadre de la conférence CMIC, les 7 et 8 décembre, à Beijing. La CMIC est parrainée par le Comité de développement du tourisme de Beijing et la China Convention Exhibition Event Society (Société de congrès-exposition-événement de Chine).

Le Centre de congrès et d'exposition international Zhuhai s'est imposé comme un acteur majeur du secteur. Au cours des quatre dernières années, et fort de ses prestations, il a décroché de nombreux honneurs dont notamment ceux-ci : Prix cinq étoiles Or pour l'excellence des lieux d'exposition, Meilleur hôtel de conférence de Chine (centre), Dix meilleurs centres d'exposition de Chine pour l'industrie des expositions et Complexe d'exposition le plus influent. Qui plus est, ses antécédents convaincants en ont fait le complexe d'exposition le plus compétitif du sud de la Chine.

En effet, avec son offre déclinée événements, soit une surface d'exposition de 30 000 mètres carrés, une salle de banquet de 4 500 mètres carrés et 45 salles de conférence dotées d'installations de pointe dans des combinaisons flexibles, à laquelle s'ajoutent un service de restauration haut de gamme pour dix mille personnes, une prestation-exposition de grande qualité et une belle expérience côtière, le Centre de congrès et d'exposition international Zhuhai a connu ces dernières années une évolution remarquable au chapitre du développement de la qualité. À ce jour, depuis son ouverture en 2014, le centre a organisé plus de 110 expositions et activités, plus de 2 600 activités d'accueil dont 40 % se constituent de réunions comptant plus de 1 000 participants et 1 800 réceptions de restauration, et a reçu trois millions d'exposants et d'invités.

Suite à l'ouverture officielle du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao et vu les chantiers de construction qui se multiplient dans la région de la Grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, le centre va certainement entamer une période de développement rapide. Et comme il aspire à devenir un « complexe d'exposition haut de gamme dans la région de la Grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao » en Chine, c'est-à-dire un complexe de premier ordre, les prochaines années s'annoncent déjà fascinantes et productives.

