La Fondation Tony Elumelu Ouvre les candidatures au 5ème Cycle du Programme d'Entreprenariat de $100 millions de dollars





LAGOS, Nigeria, January 2, 2019

- Candidatures exclusivement disponibles sur TEFConnect.com - la plus grande plate-forme de réseau numérique dédiée aux entrepreneurs africains

- Invitation à rejoindre les 4 470 bénéficiaires existants du programme

- Le 4ème cycle a attiré plus de 150 000 candidatures à travers le continent africain

La Fondation Tony Elumelu, la plus grande philanthropie africaine fondée sur le principe d'autonomisation des entrepreneurs africains, reçoit deis maintenant les candidatures pour la promotion 2019 du programme d'entrepreneuriat TEF.

Le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu est un engagement de 100 millions de dollars sur 10 ans visant à identifier, former, mentorer et financer 10 000 entrepreneurs. Son objectif est d'investir dans des entreprises créant au moins 1 000 000 de nouveaux emplois et générant au moins 10 milliards de dollars de nouveaux revenus annuels en Afrique. Actuellement dans sa cinquième année, le programme d'entrepreneuriat de TEF a permis à 4 470 entrepreneurs de bénéficier d'une autonomisation, par l'utilisation d'un processus de sélection, de formation et d'exécution robuste pour créer un impact visible et durable à travers les 54 pays africains.

Les entrepreneurs africains exceptionnels qui dirigent des start-up existantes à fort potentiel de croissance et les futurs chefs d'entreprise aux idées transformatrices sont invités à postuler. Nous cherchons particulièrement à accroître la représentation des francophones, arabophones et lusophones, ainsi que des femmes entrepreneurs.

Inspirée par la philosophie économique de l'Africapitalisme de Tony Elumelu et par sa vision d'institutionnalisation de la chance et de démocratisation des opportunités pour une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, la Fondation Tony Elumelu a mis en oeuvre l'un des programmes d'entrepreneuriat les plus ambitieux au monde. Les entrepreneurs sélectionnés des années précédentes ont transformé leurs entreprises et leurs communautés après avoir tiré profit des 7 piliers du programme: d'un capital d'amorçage de 5 000 dollars; d'une formation au développement des affaires; d'un mentorat individuel; d'un accès à TEFConnect; des rencontres panafricaines; Adhésion au réseau TEF; et de la participation au Forum d'Entreprenariat TEF, la plus grande réunion de l'écosystème africain de l'entreprenariat.

Le fondateur, Tony O. Elumelu, CON, a déclaré : « Le secteur privé doit être le moteur principal de la transformation économique de l'Afrique, mais ce secteur ne peut pas atteindre son plein potentiel si les entrepreneurs sont laissés trainer derrière. Nous implorons toutes les parties prenantes - décideurs, chefs d'entreprise et agences de développement - à s'engager activement à créer un avenir meilleur pour nos jeunes Africains ayant fait preuve de leur intelligence, compétences et passion, pour leur donner les moyens de réussir, car leur succès demeure le succès de l'Afrique. Le programme d'entrepreneuriat TEF est de loin le projet le plus percutant de ma vie et représente mon engagement à transformer l'Afrique par l'entrepreneuriat ».

Parminder Vir, Directrice de la Fondation Tony Elumelu, a déclaré : « Nos entrepreneurs illustrent l'engagement de la Fondation pour transformer l'économie africaine en misant sur l'intelligence, les compétences et la débrouillardise des Africains. J'encourage tous les jeunes africains ambitieux à profiter de cette opportunité unique ».

La Fondation, qui a récemment accueilli les présidents suivants; Macron de France, Uhuru Kenyatta du Kenya et Nana Akufo-Addo du Ghana lors de séances interactives dynamiques avec de jeunes entrepreneurs africains, s'est engagée à soutenir l'ensemble de l'écosystème de l'entrepreneuriat - des entrepreneurs eux-mêmes, des gouvernements qui devront fournir des environnements favorables, aux fonds, conseils et surtout aux accès et aux réseaux.

Le programme d'entrepreneuriat TEF est ouvert aux citoyens et aux résidents légaux de tous les pays africains, qui gèrent des entreprises à but lucratif basées en Afrique qui n'ont pas plus de trois ans d'existence. Le délai de soumission des candidatures est le 1er mars 2019.

Les candidatures seront jugées en fonction des critères tels que: la faisabilité, l'extensibilité et le potentiel de croissance du produit/service; l'opportunité de marché pour l'idée/l'entreprise; compréhension financière, potentiel de leadership et compétences entrepreneuriales.

Les candidats peuvent postuler sur TEFConnect - http://www.tefconnect.com - la plus grande plateforme numérique au monde dédiée aux entrepreneurs africains.

Trouvez le Lien au documentaire d'impact présentant les récits transformateurs et percutants des Entrepreneurs Tony Elumelu: https://goo.gl/XcYqCP

