Le Centre international des congrès et des expositions de Zhuhai accélère son développement en tant que « complexe d'exposition haut de gamme dans la région de la baie étendue de Guangdong-Hong Kong-Macao »





PÉKIN, 2 janvier 2019 /PRNewswire/ -- La récompense de « Centre des congrès et des expositions le plus compétitif de Chine 2018 » a été décernée au Centre international des congrès et des expositions de Zhuhai, filiale de Zhuhai Huafa Modern Service Klc Holdings Ltd., à l'occasion de la cérémonie des récompenses de la conférence CMIC, les 7 et 8 décembre à Pékin. La CMIC est sponsorisée par le Comité du développement touristique de Pékin, ainsi que par la China Convention Exhibition Event Society.

Le Centre international des congrès et des expositions de Zhuhai a émergé en tant que solide acteur du secteur. Il a remporté plusieurs récompenses au cours de ses quatre dernières années d'exploitation : la Médaille d'or cinq étoiles des lieux d'exposition exceptionnels, le Meilleur hôtel (centre) des congrès de Chine, une place dans le Top dix des Centres de congrès en Chine pour le secteur des expositions, le titre de Complexe d'exposition le plus influent, etc. Fort d'un passé reconnu, le Centre international des congrès et des expositions de Zhuhai est devenu le complexe d'exposition le plus compétitif du sud de la Chine.

Offrant un espace d'exposition de 30 000 mètres carrés, un hall de banquet de 4 500 mètres carrés, 45 salles de conférence dotées d'installations avancées dans des combinaisons flexibles, d'un service de restauration haut de gamme pour dix mille personnes, ainsi qu'un service d'exposition de haute qualité et une magnifique expérience côtière, le Centre international des congrès et des expositions de Zhuhai a enregistré ces dernières années une dynamique de développement remarquable en termes de qualité. À ce jour, le centre a accueilli plus de 110 expositions et activités ; plus de 2 600 activités de réception, dont des réunions faisant intervenir plus de 1 000 participants représentant 40 pour cent du total ; 1 800 réceptions de restauration ; et a reçu 3 millions d'exposants et d'invités depuis l'ouverture du centre en 2014.

Dans le cadre de l'ouverture officielle du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao et de la construction de la région de la baie étendue Guangdong-Hong Kong-Macao, le centre enregistrera certainement une période de développement rapide. Visant à devenir un important « complexe d'exposition haut de gamme dans la région de la baie étendue de Guangdong-Hong Kong- Macao » en Chine, les prochaines années du Centre international des congrès et des expositions de Zhuhai seront fascinantes et productives.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/802326/ZHUHAI_building.jpg

Communiqué envoyé le 2 janvier 2019 à 11:49 et diffusé par :