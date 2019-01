Co-operators et Aldergrove Insurance accueillent les clients d'Envision





ALDERGROVE, C.-B, le 2 janv. 2019 /CNW/ - Credit Union Agencies Alliance Limited (CUAAL)*, une alliance stratégique entre Co-operators, First Credit Union et Aldergrove Credit Union, annonce aujourd'hui l'acquisition du portefeuille d'Envision à Aldergrove, en Colombie-Britannique.

Le bureau actuel d'Envision à Aldergrove, qui était destiné à devenir un nouveau centre communautaire, a fermé ses portes pour laisser place aux travaux. Grâce à l'acquisition de ce portefeuille par CUAAL, les clients pourront continuer à obtenir directement dans la municipalité un service qui repose sur les valeurs coopératives.

« En tant que partie intégrante de CUAAL, Co-operators se réjouit de contribuer à une transaction qui démontre comment s'allient les coopératives pour offrir la meilleure expérience à leurs membres », affirme Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « Nous serons heureux d'aider nos nouveaux clients à obtenir les produits d'assurance et de placement dont ils ont besoin pour assurer leur sécurité financière, et surtout, leur tranquillité d'esprit. »

Les contrats d'assurance existants resteront en vigueur jusqu'à leur échéance, sans aucune modification aux primes ou aux garanties. À l'échéance, nous offrirons aux clients des polices d'assurance comparables de Co-operators.

Envision Insurance Services est une division de First West Insurance Services Ltd, une propriété de First West Credit Union. First West Insurance/Envision Insurance continuera de servir ses clients dans ses autres succursales.

*CUAAL est une société détenue à parts égales par Co-operators et des caisses d'épargne et de crédit partenaires participantes. Ce modèle unique rassemble des coopératives bien établies pour réaliser des gains d'efficience et mieux servir les intérêts des membres de caisses d'épargne et de crédit.



Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont les actifs sous administration s'élèvent à plus de 42,5 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement.

