La Financière Power annonce les taux de dividende applicables aux actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série T, et aux actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux variable, série U

Les lecteurs sont priés de se reporter à la section intitulée « Déclarations prospectives » à la fin du présent communiqué.

MONTRÉAL, le 2 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Pour faire suite au communiqué de la Corporation Financière Power (« la Financière Power » ou la « Société ») (TSX: PWF) (TSX: PWF.PR.T) daté du 3 décembre 2018, la Financière Power a annoncé aujourd'hui les taux de dividende applicables à ses actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série T (les « actions de série T ») et à ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux variable, série U (les « actions de série U »).

En ce qui a trait aux actions de série T qui demeureront en circulation après le 31 janvier 2019, les porteurs de ces actions auront le droit de recevoir les dividendes en trésorerie privilégiés, non cumulatifs et fixes trimestriels déclarés, le cas échéant, par le conseil d'administration de la Financière Power. Le taux de dividende pour la période de cinq ans allant du 31 janvier 2019, inclusivement, au 31 janvier 2024, exclusivement, sera de 4,215 %, ce qui correspond au rendement des obligations du gouvernement du Canada à cinq ans établi en date d'aujourd'hui, plus 2,37 %, conformément aux modalités des actions de série T.

En ce qui a trait aux actions de série U qui pourraient être émises le 31 janvier 2019, les porteurs de ces actions auront le droit de recevoir les dividendes en trésorerie privilégiés, non cumulatifs et à taux variable trimestriels déclarés, le cas échéant, par le conseil d'administration de la Financière Power. Le taux de dividende pour la période de taux variable de trois mois allant du 31 janvier 2019, inclusivement, au 30 avril 2019, exclusivement, sera de 4,040 %, ce qui correspond au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada à trois mois établi en date d'aujourd'hui, plus 2,37 %, calculé en fonction du nombre réel de jours au cours de cette période de trois mois divisé par 365, conformément aux modalités des actions de série U.

Les propriétaires véritables d'actions de série T qui souhaitent exercer leur droit de conversion devraient communiquer avec leur courtier ou un autre représentant afin de s'assurer que leurs instructions soient suivies et que le porteur inscrit des actions de série T puisse ainsi respecter l'échéance pour l'exercice de ce droit de conversion, soit le 16 janvier 2019 à 17 h (HNE).

À propos de la Financière Power

La Corporation Financière Power est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des participations essentiellement dans le secteur des services financiers au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle détient également des participations importantes dans des sociétés industrielles et de services d'envergure mondiale établies en Europe. La Corporation Financière Power est membre du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.PowerFinancial.com.

Déclarations prospectives

Certains énoncés dans le présent communiqué, autres que les énoncés d'un fait historique, sont des déclarations prospectives qui s'appuient sur certaines hypothèses et traduisent les attentes actuelles de la Société, ou qui traduisent les attentes actuelles publiées par les filiales ouvertes de la Société lorsqu'il s'agit de renseignements concernant ces filiales. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant l'avenir. Le lecteur ne doit pas oublier que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent notamment porter sur l'exploitation, les activités, la situation financière, les résultats financiers prévus, le rendement, les perspectives d'affaires, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs, stratégies et perspectives continus de la Société et de ses filiales et la déclaration de dividendes par la Société, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice considéré et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'utilisation de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

De par leur nature, les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des attentes, des prévisions, des prédictions, des projections et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être atteints. Divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales, touchent les activités, le rendement et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs entreprises. En raison de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent notamment l'incidence, ou l'incidence imprévue, de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des fluctuations des taux d'intérêt, du taux d'inflation et des taux de change, des politiques monétaires, des investissements des entreprises et de la santé des marchés des actions et des marchés financiers locaux et mondiaux, de la gestion des risques liés à la liquidité des marchés et au financement, des risques liés aux placements dans des titres de sociétés fermées et des titres illiquides, des risques liés aux instruments financiers, des changements de conventions et de méthodes comptables utilisées pour présenter l'information financière (y compris les incertitudes liées aux estimations, aux hypothèses et aux jugements importants), l'incidence de l'application de modifications comptables futures, de la concurrence, des risques opérationnels et de ceux liés à la réputation, aux changements technologiques, à la cybersécurité, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société et de ses filiales à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en oeuvre d'autres stratégies de croissance, ainsi que de la capacité de la Société et de ses filiales à prévoir et à gérer avec succès les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. L'information contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur certaines hypothèses importantes ayant permis de tirer une conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection, incluant les perceptions de la direction en ce qui concerne les tendances historiques, les conditions actuelles et l'évolution future prévue, ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances, notamment qu'on ne s'attend pas à ce que les facteurs mentionnés dans le paragraphe qui précède, collectivement, aient une incidence importante sur la Société et ses filiales. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

À moins que les lois canadiennes applicables ne l'exigent expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement.

Des renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes liés aux activités de la Société, et les facteurs et hypothèses importants sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, sont fournis dans ses documents d'information, y compris son plus récent rapport de gestion et sa plus récente notice annuelle, déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com.

