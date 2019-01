Puissant vote de grève des débardeurs au Port de Montréal





MONTRÉAL, le 2 janv. 2019 /CNW Telbec/ - En ce début d'année, la paix industrielle risque d'être menacée au Port de Montréal. Le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal, SCFP, section locale 375, annonce publiquement qu'ils ont en main un mandat pour appliquer des moyens de pression pouvant aller à la grève au moment jugé opportun. Le vote par scrutin secret pour le mandat a été quasi unanime le 16 décembre dernier lorsque les membres en assemblée extraordinaire ont voté à 99,49 % pour la grève.

« Les relations de travail étaient difficiles depuis un moment et l'Association des Employeurs Maritimes (AEM) avait, malheureusement, comme fonds de commerce le mépris des débardeurs et de leur Syndicat. Nous avons vu une multiplication des recours juridiques de toutes sortes contre le Syndicat et ses officiers syndicaux. En novembre dernier, le président et chef de la direction de l'AEM a été congédié et un nouveau président intérimaire a été nommé. Nous observons l'ensemble des gestes que le nouveau président pose et souhaitons que cette nomination ne soit pas seulement une rénovation de la façade et que celui-ci va changer le vieux fonds de commerce de son Association. Les débardeurs se sont parés par ce vote de grève à toutes les situations possibles. Nous souhaitons négocier et régler une convention collective à la satisfaction des débardeurs. Pour ce faire, les faucons de l'employeur devront se transformer en colombes car à défaut les débardeurs du Port de Montréal seront prêts à donner la réplique », d'expliquer Michel Murray, conseiller syndical du SCFP.

Les parties sont actuellement en médiation pour le renouvellement de la convention collective qui est venue à échéance le 31 décembre 2018.

Le Syndicat des débardeurs représente plus de 1100 membres qui travaillent au Port de Montréal.

Comptant près de 118 500 membres au Québec, le Secteur du Transport Maritime du SCFP représente le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de 1296 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

