Starlight Capital annonce les distributions en espèces de 2019 pour ses FNB





TORONTO, le 2 janv. 2019 /CNW/ - Starlight Investments Capital LP («?Starlight Capital?») a annoncé aujourd'hui les distributions mensuelles 2019 de ses fonds négociés en bourse (FNB). Les porteurs de parts inscrits au registre recevront des distributions en espèces «?par part?» comme suit :

Fonds d'immobilier mondial Starlight (NEO:SCGR.UN)

Taux de dividende Date de

détachement

du dividende Date

d'inscription Date de paiement 0,0416667 $ 4 janv. 2019 7 janv. 2019 11 janv. 2019 0,0416667 $ 1er févr. 2019 4 févr. 2019 8 févr. 2019 0,0416667 $ 1er mars 2019 4 mars 2019 8 mars 2019 0,0416667 $ 5 avr. 2019 8 avr. 2019 12 avr. 2019 0,0416667 $ 3 mai 2019 6 mai 2019 10 mai 2019 0,0416667 $ 7 juin 2019 10 juin 2019 14 juin 2019 0,0416667 $ 5 juil. 2019 8 juil. 2019 12 juil. 2019 0,0416667 $ 1er août 2019 2 août 2019 9 août 2019 0,0416667 $ 6 sept. 2019 9 sept. 2019 13 sept. 2019 0,0416667 $ 4 oct. 2019 7 oct. 2019 11 oct. 2019 0,0416667 $ 1er nov. 2019 4 nov. 2019 8 nov. 2019 0,0416667 $ 6 déc. 2019 9 déc. 2019 13 déc. 2019

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight (NEO:SCGI.UN)

Taux de dividende Date de

détachement

du dividende Date

d'inscription Date de paiement 0,0416667 $ 4 janv. 2019 7 janv. 2019 11 janv. 2019 0,0416667 $ 1er févr. 2019 4 févr. 2019 8 févr. 2019 0,0416667 $ 1er mars 2019 4 mars 2019 8 mars 2019 0,0416667 $ 5 avr. 2019 8 avr. 2019 12 avr. 2019 0,0416667 $ 3 mai 2019 6 mai 2019 10 mai 2019 0,0416667 $ 7 juin 2019 10 juin 2019 14 juin 2019 0,0416667 $ 5 juil. 2019 8 juil. 2019 12 juil. 2019 0,0416667 $ 1er août 2019 2 août 2019 9 août 2019 0,0416667 $ 6 sept. 2019 9 sept. 2019 13 sept. 2019 0,0416667 $ 4 oct. 2019 7 oct. 2019 11 oct. 2019 0,0416667 $ 1er nov. 2019 4 nov. 2019 8 nov. 2019 0,0416667 $ 6 déc. 2019 9 déc. 2019 13 déc. 2019

La composition aux fins d'impôt des distributions des FNB Starlight Capital sera déterminée sur une base annuelle seulement après la fin de leur année d'imposition.

Au sujet de Starlight Capital et de Starlight Investments

Starlight Capital est un gestionnaire d'actifs indépendant offrant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des produits structurés. Notre objectif est de maximiser les rendements ajustés selon le risque pour le compte des investisseurs grâce à une méthode rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est une société privée à service complet de placements immobiliers et de gestion d'actifs. L'entreprise gère plus de 9,0 milliards $ d'actifs pour le compte de coentreprises institutionnelles, de FPI cotées en bourse, de fonds à capital fixe et de fonds de placement et elle est dirigée par une équipe chevronnée composée de plus de 150 professionnels. Veuillez visiter le site www.starlightcapital.com et communiquez avec nous sur LinkedIn.

